Иран нанесе ракетен удар по команден център на САЩ в Близкия изток и базата Ал-Азрак в Йордания

/Поглед.инфо/ Ситуацията в Близкия изток навлезе в коренно различна, силно непредвидима фаза на директен военен сблъсък между Техеран и Вашингтон. След масираните американски въздушни удари по иранска територия, Корпусът на гвардейците на ислямската революция предприе безпрецедентен пряк отговор, изстрелвайки десет балистични ракети по ключови обекти на САЩ. Атаката е поразила американски команден и контролен център в региона, както и стратегическата авиобаза Ал-Азрак на територията на Йордания, което поставя администрацията на Доналд Тръмп пред тежък геополитически капан с неясен изход.

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Анатомията на един директен сблъсък: Какво стои зад иранския залп

Според официално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР), излъчено по държавната телевизия IRIB, Техеран е провел целенасочена операция, включваща изстрелването на десет балистични ракети. Като основни цели на този удар се посочват командният и контролен център на въоръжените сили на САЩ в Близкия изток, както и военновъздушната база Ал-Азрак, намираща се в Йордания. Твърди се, че обектите са успешно поразени, макар към момента да липсва детайлно независимо потвърждение за мащаба на разрушенията или евентуални човешки жертви от страна на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Тук обаче възниква първият сериозен въпрос, който изисква хладен анализ на детайлите. Базата Ал-Азрак (известна още като авиобаза „Мувафак Салти“) е разположена на около 100 километра източно от Аман и дълги години служи като основен логистичен и оперативен хъб за операциите на американската авиация, включително за безпилотни летателни апарати и изтребители от състава на коалицията. Ударите по подобен обект не са просто тактически епизод; те представляват демонстрация на технологична способност за пробиване на противовъздушната отбрана в силно укрепени райони. Иранската страна съзнателно залага на съчетание от балистични оръжия със среден обсег, вероятно от фамилиите „Фатех“ или „Золфагар“, които притежават достатъчно висока скорост в крайната траектория, за да затруднят стандартните комплекси „Пейтриът“, разположени в региона.

Тази версия за абсолютен успех на атаката звучи логично от гледна точка на Техеран, но има един сериозен проблем – Пентагонът традиционно дозира информацията за щетите по своите бази, за да не предоставя на противника данни за коригиране на огъня. Противно на шума в медиите, реалната военна ефективност на тези десет ракети тепърва ще се оценява по сателитни снимки през следващите дни. Важното тук не е дали е разрушено конкретно хангари или складове, а самият факт на вземането на решение за удар по суверенна йорданска територия, където американското присъствие е легитимирано с двустранни договори за сигурност.

Хронологията на ескалацията: Кой пръв прекрачи червената линия

Сегашният ирански отговор не се случи във вакуум. Той последва масирана нощна въздушна операция на САЩ, при която, по информация на CENTCOM, американската армия е поразила приблизително 90 цели на територията на самата Ислямска република. Местни източници и регионални медии съобщават за тежки експлозии в редица ключови стратегически точки: пристанищния град Бандар Абас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр, Аккала, Чабахар, както и на стратегическия остров Абу Муса в Персийския залив.

Разгръщането на американските удари показва ясна геоикономическа логика. Всички изброени локации са директно свързани с контрола над корабоплаването в Ормузкия проток и Оманския залив. Бандар Абас е дом на основната военноморска база на Иран, а остров Абу Муса, чийто суверенитет е предмет на дългогодишен спор между Иран и ОАЕ, е превърнат от КСИР във фортифициран пост, оборудван с противокорабни ракетни комплекси и радарни системи за ранно предупреждение. Нанасяйки удари по тези точки, Вашингтон се опита да елиминира способността на Техеран да затвори Ормузкия проток – най-важната нефтена артерия в света, през която преминава около една пета от глобалното потребление на петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп побърза да обяви, че тези атаки са директен и легитимен отговор на действията на Техеран срещу търговски кораби в протока. Вашингтон аргументира действията си с необходимостта от защита на международното корабоплаване и свободата на навигацията. Тръмп дори отправи директна заплаха за последваща ескалация, в случай че Иран не прекрати прехващането на танкери. Иранското външно министерство от своя страна реагира остро, окачествявайки американските действия като грубо и сериозно нарушение на международното право и съществуващите меморандуми за разбирателство.

Капанът на Тръмп: Грешка в изчисленията или съзнателен хазарт

С предприемането на директния ракетен удар срещу Ал-Азрак, Иран на практика показа, че заплахите на Тръмп не постигат търсения възпиращ ефект. Напротив, Вашингтон изглежда попадна в геополитически капан, който сам си постави. Доналд Тръмп винаги е залагал на доктрината за „максимален натиск“ и демонстрация на икономическа и военна мощ, вярвайки, че Техеран ще отстъпи пред заплахата от пълномащабна война. Този път обаче иранското военно ръководство реши да повиши залозите до краен предел.

Пресметнатият риск на КСИР се състои в това, че Белият дом не може да си позволи дълга, изтощителна и скъпоструваща сухопътна или масирана въздушна кампания срещу държава с размерите и релефа на Иран, особено в контекста на вътрешнополитическата динамика в САЩ и нестабилността на световните финансови пазари. Всяка следваща стъпка на Тръмп вече носи огромен риск. Ако Вашингтон не отговори на удара по командния си център, това ще бъде разчетено като слабост от съюзниците му в региона – Израел, Саудитска Арабия и ОАЕ. Ако пък отговори с още по-мащабни бомбардировки, Иран вече официално заплаши, че ще атакува всички останали американски бази в Близкия изток, включително тези в Катар (Ал-Удейд), Бахрейн (където е базиран Пети американски флот) и Кувейт.

Тук има нещо, което не излиза в стандартните западни анализи. Обикновено се смята, че Иран действа под емоционален импулс или идеологически фанатизъм. Числата и географското разположение обаче говорят за съвсем различно уравнение. Техеран притежава най-големия ракетен арсенал в региона, натрупан в продължение на три десетилетия в очакване именно на такъв сценарий. Разпръснатите в подземни силози и мобилни пускови установки системи правят пълното им унищожаване чрез въздушни удари практически невъзможно. Поради това американската стратегия за „хирургически удари“ по 90 цели се оказа неефективна за пречупване на гръбнака на иранската отбранителна доктрина.

Йорданският фактор и разцеплението в арабския свят

Изборът на базата Ал-Азрак в Йордания като цел на иранската атака е изключително деликатен и опасен ход с дългосрочни геополитически последици. Йордания се намира в крайно сложно положение – тя е в кулоарите на американската сфера на влияние, има мирен договор с Израел от 1994 г., но в същото време по-голямата част от нейното население е с палестински произход и е силно радикализирана срещу западното присъствие в региона. Ударите по йорданска територия поставят крал Абдула II пред невъзможен избор.

Официален Аман е принуден да балансира между лоялността към Вашингтон, който осигурява икономическото оцеляване на кралството чрез милиардни помощи, и вътрешната стабилност на страната. Иран съзнателно подкопава тази стабилност, демонстрирайки на арабската улица, че монархиите в Залива и Йордания, които предоставят бази на САЩ, не могат да защитят дори себе си, камо ли да гарантират регионалната сигурност. Това е директен натиск върху геополитическата архитектура, изградена от САЩ през последните десетилетия.

Тази версия за пълно изолиране на Йордания звучи убедително, но реалността е по-сложна. Атаката срещу Ал-Азрак може да има и обратен ефект – да консолидира сунитските арабски държави около идеята за създаване на по-тясна регионална коалиция за противовъздушна отбрана под егидата на САЩ, процес, който започна още с подписването на „Авраамовите споразумения“. Въпросът е дали тези държави имат технологичното време и политическата воля да издържат на натиска, преди иранските ракети да нанесат непоправими щети на тяхната критична инфраструктура, включително на инсталациите за обезсоляване на вода и рафинериите.

Икономическият шок и петролното оръжие

Докато военните експерти броят изстреляните ракети и анализират траекториите, истинското бойно поле може да се премести на стоковите борси в Ню Йорк и Лондон. Ударите в районите на Джаск, Чабахар и Бандар Абас директно засягат сигурността на търговските пътища. Джаск, например, е терминал, който Иран развиваше с цел да изнася петрол, заобикаляйки Ормузкия проток, но близостта му до зоната на конфликт го прави неизползваем за международни застрахователи.

Цената на суровия петрол сорт Брент вече реагира с рязък скок веднага след съобщенията за иранския отговор. Международните застрахователни компании вдигат премиите за риск за преминаване през Оманския залив до нива, които правят корабоплаването икономически неизгодно за много компании. Ако Иран премине към следващата фаза – използване на рояци от дронове-камикадзе „Шахед“ и дистанционно управляеми катери с експлозиви срещу петролната инфраструктура на Саудитска Арабия или танкерите в протока, глобалната икономика ще се изправи пред шок, сравним с петролната криза от 1973 година.

Администрацията на Тръмп разчиташе, че стратегическият петролен резерв на САЩ и увеличеното вътрешно производство на шистов газ ще амортизират евентуални трусове. Това обаче е икономическа илюзия. Петролът е глобално търгувана суровина и дефицитът в една точка на света моментално вдига цените навсякъде, което ще доведе до скок на инфлацията в самите Съединени щати в момент, когато Федералният резерв се опитва да стабилизира лихвените проценти. По този начин иранските балистични ракети удрят не само бетонните писти на Ал-Азрак, но и икономическата програма на Доналд Тръмп.

Военно-технически аспекти на конфликта: Какво следва оттук нататък

От чисто военна гледна точка, използването на точно десет балистични ракети показва, че Иран провежда дозирана, а не пълномащабна операция. Това е т.нар. „сигнална атака“ – демонстрация, че Техеран притежава разузнавателни данни в реално време за разположението на американските командни постове и има техническата способност да ги достигне. Корпусът на гвардейците на ислямската революция разполага със собствено космическо командване и мрежа от военни спътници от серията „Нур“, които, макар и примитивни в сравнение с американските, очевидно предоставят достатъчно точни координати за планиране на мисии.

Възможностите за отговор на САЩ са ограничени от географската разпръснатост на техните сили. CENTCOM разчита на мрежа от бази, които обаче са в обсега дори на иранската артилерия с голям калибър и тактическите ракети, разположени по крайбрежието. Превръщането на този конфликт във война на изтощение ще изисква от Вашингтон да прехвърли огромни ресурси от Индо-тихоокеанския регион, което автоматично би отслабило позициите му спрямо Китай – дългосрочният стратегически кошмар на Пентагона.

Конфликтът е в точка, от която няма лесен изход, а дипломатическите канали между Техеран и Вашингтон през швейцарското посолство изглеждат напълно блокирани след нощните бомбардировки. Стратегическата несигурност остава доминиращ фактор на терен.