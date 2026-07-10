Как златото се озовава на повърхността: Какво казват учените

/Поглед.инфо/ Докато борсовите спекуланти в Лондон и Ню Йорк пренаписват ценовите рекорди на златото на хартия, международна група учени реши да провери физическия механизъм, който изобщо е доставил този тежък метал в обсега на човешката лопата. Численото моделиране, публикувано в края на 2024 година от изследователи от Мичиганския университет съвместно с екипи от Китай, Швейцария, Австралия и Франция, извади на повърхността термодинамичен модел, който се опитва да обясни нерешимия досега дебат: как елемент с изразени сидерофилни свойства успява да напусне земната мантия. В основата на това движение стои един силно подвижен златно-трисерен комплекс, работещ под специфично налягане на дълбочина между 45 и 80 километра.

Геоложкият парадокс на сидерофилните елементи

От гледна точка на планетарната геология, самото присъствие на злато в земната кора е историческо недоразумение или поне статистическа аномалия. По време на ранната диференциация на Земята, когато планетата е представлявала течен океан от магма, по-голямата част от тежките елементи с афинитет към желязото, включително златото и платиновата група, са потънали към ядрото. Това, което днес копаем в откритите рудници на Невада, Чили или Индонезия, теоретично не би трябвало да е там, освен ако не е доставено по-късно чрез т.нар. късно тежко бомбардиране от метеорити, или ако вътрешните механизми на мантията не притежават далеч по-ефективна транспортна логистика, отколкото предполагаха класическите теории.

Дълго време в геологическите среди съществуваше интелектуална мъгла около въпроса как точно златото мигрира от дълбоката мантия към плитките хидротермални системи. Известно е, че вулканичните масиви около Тихоокеанския огнен пръстен са основните фабрики за епитермални и порфирни златни находища. Но физическите лимити на течната магма не позволяват на самородното злато просто да се „разтвори“ и да изплува на повърхността поради неговата изключително ниска разтворимост в силикатни стопилки. Беше ясно, че е необходим химически агент, контейнер, който да стабилизира метала при екстремни условия.

Термодинамичното уравнение на трисярата

Новото изследване, чиито данни бяха обобщени от платформата Phys.org, насочва фокуса към специфичен златно-трисерен комплекс. Съществуването на този комплекс дълго време бе затворено в архивното гробище на хипотезите поради липсата на експериментални доказателства при свръхвисоки налягания. Сега обаче учените са успели да изградят стабилен математически модел, който доказва, че при налягания от порядъка на няколко гигапаскала и температури над $1000^\circ\text{C}$ – условия, характерни за зоните на субдукция на дълбочина от 45 до 80 км – трисярният йон се превръща в перфектния преносител.

Това изглежда логично на хартия, но има един физически проблем, който критиците на модела веднага отбелязват. Магмата в зоните на субдукция, където Тихоокеанската плоча се подпъхва под континенталните масиви, е наситена с флуиди и има висок интензитет на окисление. При такива условия сярата обикновено променя своята валентност. Моделът на Мичиганския университет обаче показва, че именно в този тесен прозорец на налягане и термодинамична нестабилност, комплексът $Au(S_3)^-$ придобива изключителна подвижност. Той буквално „изпомпва“ златото от мантийния клин и го вкарва в издигащата се магма, която по-късно захранва вулканичните вериги от Нова Зеландия през Филипините до Аляска и Андите.

Пробойни в теорията и сондажната реалност

Разбира се, нито един сондаж до момента не е достигнал 80 километра дълбочина, за да потвърди наличието на тези комплекси in situ. Числата и термодинамичният анализ на френските и швейцарските съавтори се базират на симулации и индиректни наблюдения върху включения във вулканични минерали като оливин и пироксен. Практическата минна индустрия винаги е подхождала със здравословен скептицизъм към подобни академични пробиви. Задълбочаването на теоретичното разбиране за това как се формират находищата рядко променя факта, че за откриването на един тон реална икономически изгодна руда все още са необходими милиони долари за повърхностно пробиване и геофизични проучвания на терен.

Интересът на консорциума от държави – Китай, Австралия, Франция и САЩ – към този фундаментален въпрос обаче не е чисто академичен. Контролът върху веригите за доставки на стратегически метали, сред които златото заема ключова роля не само като финансов резерв, но и в микроелектрониката, изисква прецизиране на прогнозните модели. Ако моделът за трисярната миграция се потвърди чрез анализи на дълбоки ксенолити, това ще позволи на геолозите да търсят следи от древни зони на субдукция там, където днес няма никакви вулкани, но където тектониката на плочите преди стотици милиони години е задействала същия този мантиен асансьор. За момента обаче индустрията остава в очакване на по-твърди доказателства, извън рамките на компютърните екрани.