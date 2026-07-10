На Слънцето бе регистрирано мощно изригване от предпоследна степен

/Поглед.инфо/ Регистрираните последователни слънчеви изригвания от клас M1.5 и M1.1 на 8 и 9 юли повдигат фундаментални въпроси за устойчивостта на глобалната орбитална и комуникационна инфраструктура в пика на настоящия 11-годишен цикъл. Докато масовият поток от информация се плъзга по повърхността на събитията, аналитичните данни от Института по приложна геофизика и Лабораторията по слънчева астрономия към ИКИ на РАН показват, че преминаването на активните региони 4478 и 4479 зад слънчевия лимб е само временна глътка въздух за наземните разпределителни мрежи. Настоящият анализ разглежда суровата физическа реалност зад 12-минутния рентгенов импулс и реалните лимити на спътниковата сигурност.

Физическите параметри на рентгеновия импулс и радиочестотният колапс

Когато Институтът по приложна геофизика съобщи за изригването M1.1 с продължителност точно 12 минути, регистрирано сутринта на 9 юли, зад тези сухи цифри се крие конкретен енергиен баланс. Изригванията от клас M представляват интензитет на рентгеновото лъчение в диапазона от 10 на минус пета до 10 на минус четвърта вата на квадратен метър на орбитата на Земята, измерван от спътниците от серията GOES. Ден по-рано, на 8 юли, събитието с магнитуд M1.5 вече беше йонизирало горните слоеве на земната атмосфера. Това не са абстрактни астрономически феномени, а директни удари по йоносферния слой D, който отговаря за рефракцията и разпространението на високочестотните (HF) радиовълни в диапазона от 3 до 30 MHz.

Проблемът при подобни кратки, но интензивни рентгенови импулси е внезапното йоносферно смущение (SID). Когато рентгеновите фотони достигнат Земята за малко под осем минути, те предизвикват рязко увеличаване на електронната плътност в ниската йоносфера. Този процес води до засилено поглъщане на радиосигналите, което в реални икономически и логистични термини означава пълно или частично изчезване на късовълновите комуникации за авиацията, изпълняваща трансокеански полети, и за морския транспорт в определени географски ширини. Числата и радиовъглеродният анализ на сходни исторически цикли показват, че дори средна продължителност от 12 минути е напълно достатъчна да декомпозира стабилността на телеметричните канали за управление на безпилотни апарати и граждански системи, разчитащи на нискочестотни резервни канали.

Логистичният капан на активните региони 4478 и 4479

Докладът на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките и Института по слънчево-земна физика към Сибирския клон на РАН отбелязва, че един от най-силните изблици на активност през 2026 г. е приключил поради ротацията на слънчевия диск. Активните региони 4478 и 4479 се преместиха към обратната страна на Слънцето. Тук обаче се сблъскваме с очевиден изследователски и физически проблем: скритото присъствие на тези магнитни структури не означава тяхното затихване. Слънчевата динамика показва, че мощните групи петна запазват своя магнитен потенциал и конфигурация „делта“ в продължение на седмици, захранвайки се от конвективните потоци под фотосферата.

Това изглежда логично като успокоение за масовия потребител, но за операторите на орбитални съзвездия рискът остава латентен. Преместването на регионите зад лимба просто променя вектора на потенциалните коронални изхвърляния на маса (CME). Ако през юни и началото на юли плазмените облаци бяха насочени директно по линията Слънце-Земя, заплашвайки с тежки геомагнитни бури от клас G3-G4, сега всяко следващо изригване в тези зони ще изпрати потоци от заредени частици по спиралата на Паркър, засягайки други сектори на Слънчевата система или междупланетните сонди. Пробойните в теорията за бързото затихване на слънчевия пик стават видими, когато се анализира общият енергиен баланс на цикъла – настоящата 2026 г. е в своя абсолютен максимум и енергийното освобождаване няма да спре внезапно с едно просто завъртане на фотосферата.

Инфраструктурни лимити и уязвимост на спътниковите съзвездия

Прогнозите на експертите остават умерени, но суровият материален реализъм изисква да погледнем към технологичните ограничения на хардуера, изведен в космоса. Модерните спътникови мегасъзвездия, опериращи на ниска околоземна орбита (LEO) между 300 и 600 километра, са изключително уязвими към термалното разширение на горната атмосфера, предизвикано от рентгеновото и екстремното ултравиолетово лъчение (EUV). При всяко изригване от клас M или X, атмосферата се нагрява и се „надува“, увеличавайки плътността на газа на височините, където летят спътниците. Това води до рязко увеличаване на аеродинамичното съпротивление (drag), което забавя апаратите и снижава орбитата им, принуждавайки ги да консумират ценно гориво за корекция на курса.

По информация на архивите от предишни слънчеви максимили, десетки малки спътници са били губени само в рамките на едно денонощие поради невъзможност на йонните им двигатели да преодолеят внезапно нарасналата атмосферна плътност. Освен това, високоенергийните протони, съпътстващи подобни изригвания, проникват през комерсиалната електроника, причинявайки т.нар. единични събития на срив (SEU) в паметта на бордовите компютри. Когато Институтите на Руската академия на науките говорят за рискове за космическите кораби, те нямат предвид физическо унищожение, а постепенна деградация на слънчевите панели и натрупване на статичен заряд по корпуса, което може да доведе до фатални къси съединения при следващи геомагнитни пертурбации. Очакваните допълнителни данни от Института по приложна геофизика вероятно само ще потвърдят, че настоящото затишие е просто технологична пауза преди следващия магнитен шок.