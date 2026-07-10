Случаят „Розуел“: Анализ на теориите за правителствено прикриване на извънземна катастрофа от 1947 г.

/Поглед.инфо/ Митовете се раждат там, където логистиката и държавната сигурност налагат пълна интелектуална мъгла. През юли 1947 г. едно поле, осеяно с отломки край Розуел, става отправна точка за индустрия от спекулации. Докато публиката търси следи от междузвездни цивилизации, реалността на терена опира до тривиални физически закони, каучук, фолио и секретни радарни рефлектори. Разследванията от края на ХХ век и последните разсекретени архиви на Пентагона доказват, че зад уфологичния шок стои не извънземен разум, а спешна геополитическа необходимост на САЩ да проследи съветските ядрени изпитания в условията на зараждащата се глобална конфронтация.

Физическата реалност срещу медийната истерия от 1947 година

Когато фермерът Уилям „Мак“ Бразел намира разпръснатите отломки в ранчото си на около 30 мили северно от Розуел, Ню Мексико, той не открива титанови сплави от далечна галактика. Описанието на материалите в първичните архиви е повече от прозаично: балсово дърво, алуминиево фолио, дебела гума и залепваща лента с отпечатани флорални мотиви. Офицерът от разузнаването на 509-а бомбардировъчна група майор Джеси Марсел първоначално подхранва сензацията, като позволява публикуването на прессъобщение за „залавянето на летящ диск“. Тази грешка обаче бързо е коригирана от бригаден генерал Рождър Рейми във Форт Уърт, Тексас, който показва пред фотографите същите тези парчета от метеорологичен балон. Вълната от сигнали за неидентифицирани обекти през лятото на същата година обаче вече е заляла страната, катализирана от разказа на пилота Кенет Арнолд от 24 юни за девет дискообразни апарата над Каскадните планини. Медийната машина улавя фразата „летяща чиния“ и я превръща в културен феномен, докато военната машина е принудена да импровизира, за да прикрие далеч по-приземен и опасен за времето си проект.

Историята за извънземния кораб е изпратена в периферията на обществения интерес за близо три десетилетия, преди да бъде съживена с комерсиална цел през 1980 г. от Чарлз Берлиц и Уилям Мур в книгата им „Инцидентът в Розуел“. По това време общественото доверие в американските институции е претърпяло тежки пробойни заради Виетнамската война и скандала Уотъргейт. Свидетелствата на застаряващия Джеси Марсел, който започва да твърди, че отломките са притежавали свойства, несъвместими с човешката технология, падат на наторена почва. Появяват се нови разкази за камиони с въоръжена охрана, скрити аналогови записи на аутопсии на хуманоиди и цели системи от взаимосвързани конспиративни теории. Подобни сценарии не са прецедент в американската провинция. Още през 1897 г. в Аврора, Тексас, местният вестник фабрикува история за катастрофирал марсиански кораб с цел да привлече икономически трафик към западащо селище, подминато от новата железопътна линия. При Розуел обаче мащабът е различен, тъй като зад него стои реална инфраструктура на националната сигурност.

Оперативната логистика на проект „Могул“

Числата, датите и техническите спецификации на американските ВВС отказват да подкрепят уфологичната версия. През 1994 г. Генералната отчетна служба на Конгреса (GAO) и ВВС на САЩ провеждат мащабно разследване, което вади на бял свят свръхсекретната тогава програма „Могул“ (Project Mogul). Тя се ръководи от учени от Нюйоркския университет под егидата на Уотсънските лаборатории. Проектът е изисквал огромни вериги от неопренови балони, натоварени с акустични микрофони и радиосонди, изстрелвани от базата Аламогордо. Целта е била улавяне на нискочестотни звукови вълни в горната тропосфера, генерирани от евентуални съветски ядрени опити. Проучването на архивните дневници на Аламогордо разкрива, че на 4 юни 1947 г. е пуснат именно такъв тестов комплекс от балони (т.нар. „Полет 4“), чиято следа се губи точно в района на ранчото на Бразел. Конструкцията на тези устройства обяснява перфектно наличието на леки материали, фолио и радарни рефлектори, произведени от компании за играчки в Ню Йорк, което обяснява и мистериозните „йероглифи“ по лентите.

Вторият голям стълб на конспирацията – твърденията за открити тела на извънземни същества – е разбит от детайлния доклад на Пентагона от 1997 г. „Случаят Розуел: Затворен файл“. Документите показват, че през 50-те години на ХХ век в Ню Мексико масово се провеждат тестове по проектите „High Dive“ и „Geronimo“. Военните изпускат от голяма височина антропоморфни манекени с латексова кожа и алуминиеви кости, за да изследват въздействието на свободното падане върху човешкото тяло преди въвеждането на реактивните катапулти. Логистиката по прибирането на тези манекени от пустинята с военни линейки и камиони, извършвана пред очите на местното население, по-късно е асимилирана от колективната памет и умишлено или несъзнателно е върната назад във времето към събитията от 1947 г. Този феномен на фалшивата памет е отлично изследван от историци и психолози, проследяващи как реални военни експерименти се превръщат в уфологичен фолклор.

През февруари 2024 г. Службата за разрешаване на аномалии във всички области (AARO) към Министерството на отбраната на САЩ публикува своя мащабен исторически преглед. Заключенията са категорични: няма нито едно доказателство, че правителството на САЩ или частни контрактори някога са притежавали извънземна технология. Всички сигнали за НЛО от ерата на Студената война са идентифицирани като погрешно тълкуване на класифицирани американски програми – от шпионските самолети U-2 и SR-71 Blackbird до ранните стелт прототипи. Нещо повече, за армията на САЩ уфологичната истерия около Розуел се оказва изключително удобен параван. Позволявайки на обществото и на съветското разузнаване да вярват, че в Зона 51 или Розуел се съхраняват „космически чинии“, Вашингтон успешно маскира реалните изпитания на експериментални авиационни технологии. Тази контролирана дезинформация спестява милиони долари за класическа контраразузнавателна дейност. Повече информация за генезиса на тези секретни проекти и тяхното отражение върху ранната американска авиация може да бъде намерена в анализите на архивните фондове на Смитсониън. Колективното желание да не сме сами във Вселената обаче остава по-силно от всеки официален доклад, превръщайки суровия военен инцидент в модерна религия.