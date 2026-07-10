Проф. Мария Пиргова: Европейският елит е фалирал – войната е последният му шанс

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Мария Пиргова навлизаме в най-големите въпроси на съвременната геополитика. Защо европейският елит продължава курса към конфронтация с Русия? Защо войната се превръща в средство за политическо оцеляване? Какви промени очакват Европа след изборите във Франция и Германия? И защо изкуственият интелект вече не е просто технология, а инструмент за политическо влияние и управление? Това е разговор за бъдещето на Европа, кризата на Запада и предизвикателствата пред човешката цивилизация.