Урокът от Близкия изток: Западната ПВО издържа иранския натиск, но истинският страх остава хиперзвукова Русия

/Поглед.инфо/ Френската фондация за стратегически изследвания (FRS) публикува критичен доклад за ефективността на противоракетната отбрана на Израел и САЩ срещу масираните ирански удари през 2024-2025 г. Анализът показва, че над 85% от иранските балистични ракети са били успешно прихванати. Френските експерти стигат до брутален извод за съвременната война: класическите нискоскоростни балистични ракети, дори оборудвани с маневриращи елементи, вече са безполезни срещу модерни високотехнологични системи. Спасението от отбранителните мрежи на Запада е единствено в хиперзвуковите технологии, където Русия държи пълно глобално превъзходство.

Технологичният лимит на Техеран: Защо 85% прихващане не е пропаганда, а физика

Големият проблем на иранския ракетен арсенал се оказа не липсата на политическа воля или боен дух, а законите на балистиката и физиката. Френският доклад на FRS анализира трите вълни от удари – през април 2024 г., октомври 2024 г. и юни 2025 г. Числата са стряскащи: над 500 ирански балистични ракети бяха изстреляни в тези три епизода. Противно на ура-патриотичните твърдения, че "всичко е пробило щита", реалните данни сочат изключително висок процент на прихващане, надхвърлящ 85%.

Обяснението на френските анализатори изглежда напълно логично от техническа гледна точка. Иранските ракети, опериращи на дистанции от 1300 до 2000 километра, прекарват по-голямата част от полета си в екзоатмосферата – на височина между 600 и 800 километра над земната повърхност. В тази фаза те се движат със скорост от порядъка на 3.5 до 4 километра в секунда. За съвременните радарни системи и компютърни комплекси на САЩ и Израел това са предвидими, чисти и относително бавни цели. Продължителното време за полет в безвъздушното пространство дава на отбраняващата се страна огромно технологично предимство: време за откриване, време за траекторно изчисление и време за реакция.

Тук има един структурен проблем за Техеран. Техните ракети се оказват уязвими едновременно в два напълно различни диапазона – в дълбокия космос (екзоатмосферата) и при навлизането в по-плътните слоеве на атмосферата (ендоатмосферата), около линията на Карман на 100 км височина. Тази двойна уязвимост позволява на съюзниците да стрелят по една и съща цел няколко пъти на различни височини. Когато една ракета е "видима" и бавна за стандартите на модерната ПВО в продължение на минути, нейният шанс да оцелее клони към нула.

Митът за MaRV: Иранските маневриращи глави закъсняват за битката

През последните години Иран активно рекламираше своите ракети с маневриращи бойни глави (Maneuverable Reentry Vehicles - MaRV), по-специално системите „Емад“ и „Хейбар Шейкан“, както и шумно пропагандираната „Фатах-1“. Идеята на MaRV е да променя траекторията си при навлизане в атмосферата, за да измами противниковите прехващачи. На хартия това звучи отлично, но реалната бойна практика през 2024–2025 г. счупи този мит.

Френските експерти посочват конкретен дефект в иранската тактическа схема. Всички тези маневриращи контейнери започват своите отклонения от курса твърде късно – едва на средна височина между 40 и 50 километра, където атмосферата е достатъчно плътна, за да могат аеродинамичните кормила или газодинамичните дюзи да променят посоката. Проблемът е, че американската система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и израелският комплекс Arrow-2 удрят иранските ракети много по-високо. THAAD работи в диапазона от 50 до 120 километра височина – тоест във високата ендоатмосфера и ниската екзоатмосфера. Arrow-2 прехваща цели на около 50 километра височина.

Казано на прост език: американските и израелските противоракети унищожават иранските бойни глави още докато те летят по твърда, предвидима балистична крива, преди изобщо да са получили възможност да започнат своите маневри. Иранските MaRV системи осигуряват по-добра пробиваемост срещу нискоешелонни системи като Patriot PAC-3 или израелската „Прашката на Давид“, които работят на съвсем ниски височини в плътната атмосфера. Но до тях иранските ракети просто не стигат, защото биват разкъсвани в космоса. Това прави иранските технологични усилия безсмислени срещу подготвен противник. Тези ракети са полезни единствено срещу държави от третия свят, които нямат дълбока космическа и височинна отбрана.

Американският радар и израелският компютър: Архитектура на абсолютната интеграция

Високият процент на успешни прехващания не е резултат от качествата на отделна израелска батарея. Израел сам по себе си не би издържал подобен натиск. Успехът се дължи на пълната, напреднала интеграция между американските космически и наземни сензори и израелските огневи средства. Числата и техническите детайли в доклада сочат към перфектно смазана военна машина.

В основата на тази отбрана стои американският радар с фазирана антенна решетка AN/TPY-2, който е част от комплекса THAAD, съчетан с израелската система за управление на бойното поле C2 Citron Tree, управляваща комплексите Arrow-2 и Arrow-3. Тази конфигурация позволява на двете държави да обединят радарите си в обща мрежа. Когато Иран изстреля ракета от вътрешността на своята територия, американските сателити за ранно предупреждение фиксират топлинната следа веднага. Данните се предават мигновено на радара TPY-2, който прихваща целта още в начална фаза.

Тази разпределена радарна архитектура лишава Иран от елемента на изненада. Ракетите Arrow-3 и THAAD атакуват в екзоатмосферния диапазон. Ако целта оцелее, Arrow-2 я посреща в горния ендоатмосферен диапазон (около 50 км). Прави впечатление, че най-новите американски системи за близка отбрана PAC-3 Patriot почти не са били използвани в Израел. Причината е проста – липса на ресурси и ракети-прехващачи, което е принудило командването да разчита изцяло на височинното сито. Когато притежаваш радарно засичане на хиляди километри и автоматизирано предаване на целеуказанието, балистичната ракета се превръща в лесна мишена на полигон.

Икономика на изтощението: Скритата криза с прехващачите

Числата в доклада разкриват още един интересен детайл, който западната преса тактично пропуска. През април 2024 г. Иран изстреля 120 ракети, през октомври 2024 г. – рекордните 200, а през юни 2025 г. – 174 ракети. Общо над 500 балистични пуска. Ако се доверим на официалните твърдения на Пентагона, че американските разрушители със системата Aegis и наземните комплекси са поели около 70% от ударите в определени сектори, излиза, че са изразходвани стотици скъпоструващи противоракети Standard SM-3, THAAD и Arrow.

Тук изплува сериозен икономически и производствен проблем. Френските автори изрично подчертават, че Вашингтон и Тел Авив са действали в режим "една противоракета за една цел" – изключително висок коефициент на ефективност. В реална бойна обстановка обаче, за гарантиране на сигурността, обикновено се изстрелват по две противоракети срещу една балистична цел. Това означава, че складът с прехващачи на САЩ и Израел е бил изпразнен до критични нива. Производството на една ракета Arrow-3 или SM-3 отнема месеци и струва милиони долари. Иран, от своя страна, произвежда своите евтини копия на севернокорейските ракети "No Dong" (обозначени в Иран като Shahab-3 и модернизирани като Ghadr и Emad) на конвейер, в подземни фабрики, при нищожни разходи.

Въпреки модернизацията на Ghadr – олекотяване на корпуса, удължаване на резервоарите за течно гориво и постигане на обхват до 1950 км с 650 кг бойна глава – точността на базовите ирански ракети остава ниска (кръгово вероятно отклонение от няколкостотин метра). Модификацията „Емад“ подобрява точността до 50 метра благодарение на MaRV, но цената за това е загубата на скорост и маневреност на големи височини. Иран постига точност, но губи пробивност. В тази война на изтощение Западът печели тактически на небето, но губи стратегически в заводите. Арсеналите им от прехващачи не могат да се обновяват със скоростта, с която Иран може да бълва евтини балистични корпуси.

Руският монопол и френският страх: Бъдещето принадлежи на истинския хиперзвук

Най-важният, дълбок и стратегически извод в доклада на френските анализатори е скрит в края на документа. Процентът на прихващане на иранските ракети е висок, защото те не са истински модерни оръжия. Авторите отбелязват, че европейските държави, които в момента трескаво разработват свои балистични решения за дълбоки удари (аналогични на иранските разстояния), ще се сблъскат със същата стена. Руските системи за противоракетна отбрана С-400 и най-новите С-500 „Прометей“, както и китайските комплекси HQ-19, са напълно способни да унищожат всяка класическа балистична ракета на височини над 20 километра, без значение дали има малки маневриращи крила или не.

Бъдещето на пробива на ПВО не лежи в балистичните траектории, а в хиперзвуковите крилати ракети и планиращите хиперзвукови блокове. Иранските твърдения за използване на хиперзвуковите „Фатах-1“ и „Фатах-2“ не бяха потвърдени от никакви реални доказателства на терен – френското разузнаване не откри следи от тях. Иран просто няма технологичния капацитет да създаде материали, които да издържат на температурата от търкането в атмосферата при скорост над Мах 5, докато ракетата извършва резки маневри.

В сегашната световна реалност само Русия притежава реално работещи, изпитани в бойни условия хиперзвукови оръжейни системи („Кинжал“, „Циркон“, „Авангард“). Тези системи не летят в екзоатмосферата като лесни за засичане балистични точки. Те се движат в плътните слоеве на атмосферата, маневрират постоянно по курс и височина със скорости над Мах 7-10 и са обвити в плазмен слой, който абсорбира радарните вълни. Срещу тях американската система THAAD и израелската Arrow са напълно безполезни, тъй като техните радари и алгоритми са програмирани за предвидими балистични параболи.

Западната противоракетна отбрана успя да укроти Иран, защото Техеран играе по старите правила на ракетната техника от края на ХХ век. Но френският военен елит си дава ясна сметка – ако утре на мястото на иранските „Гадр“ и „Емад“ полети руският хиперзвук, интегрираната система на САЩ и техните съюзници ще се превърне в купчина скъп, мълчалив скрап.

Какво се случи преди това: В предходни анализи на Поглед.инфо подробно разгледахме архитектурата на израелската отбранителна мрежа „Железен купол“, „Прашката на Давид“ и „Стрела“ (Arrow), като още тогава прогнозирахме, че ключовият им дефицит ще бъде количеството и цената на ракетите-прехващачи при конфликт с висока интензивност. Настоящите данни от френския доклад напълно потвърждават тези системни дефекти в западната военна доктрина.



