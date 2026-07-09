Проф. Мария Пиргова: Преходът разруши държавата – сега България плаща цената

/Поглед.инфо/ Здравейте! Аз съм Владимир Трифонов. В първата част на разговора ми с проф. Мария Пиргова поставяме най-важните въпроси пред новото управление. Достатъчна ли е смяната на политическите лица, ако липсва цялостен модел за възстановяване на държавността? Защо според проф. Пиргова българският преход не просто не изпълни обещанията си, а доведе до разрушаване на държавните институции, икономическата основа и социалната тъкан на страната? Какви рискове носи приемането на еврото, възможна ли е по-балансирана външна политика и какво очаква България в една все по-нестабилна международна среда? Разговор без политическа коректност, с фундаментален поглед към причините за кризата и възможните пътища пред България.