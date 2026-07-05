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България

Доц. Григор Сарийски: Бюджетът е политически спектакъл, а истинската сметка тепърва идва!

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме под лупа бюджета на България и въпросите, които почти липсват в публичния дебат. Заедно анализираме какво наследство получава правителството, доколко критиките към бюджета са политически мотивирани, има ли реални възможности за ограничаване на дефицита и защо липсват дълбоки структурни реформи. Обсъждаме сивата икономика, данъчната политика, администрацията, военните разходи и риска Европа да бъде принудена да плаща все по-висока икономическа и социална цена за геополитическите конфликти. Това е разговор за числата зад политическите лозунги и за истинските процеси, които определят бъдещето на българската икономика.

д-р Владимир Трифонов 20126 прочитания
Втора част утре вечер:...

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