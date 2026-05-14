Доц. Григор Сарийски: Еврозоната унищожава държавите, а Тръмп вече влиза слаб в Китай

/Поглед.инфо/ Доц. Григор Сарийски предупреждава, че България окончателно губи правото си на самостоятелна финансова политика след влизането в еврозоната, а решенията за икономиката вече ще се спускат отвън. В разговора той прави тежка прогноза за имотния пазар, разобличава митовете за чуждите инвестиции и обяснява защо Доналд Тръмп отива отслабен в Китай след провала на митническата си война.

д-р Владимир Трифонов

Във втората част на разговора на Владимир Трифонов с доц. Григор Сарийски се разглеждат последствията от влизането на България в еврозоната, зависимостта от Европейската централна банка, рисковете за банковата система и имотния пазар, провалът на очакваните инвестиции и задълбочаващото се социално неравенство. Анализът преминава и към глобалното противопоставяне между САЩ и Китай, отслабването на Доналд Тръмп и кризата на американския икономически модел.

