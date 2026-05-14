Тръмп влиза в капан: Иран вече диктува условията за Ормуз и Близкия изток

/Поглед.инфо/ Вашингтон влезе във война, която не успя да спечели, а сега Техеран вече поставя условията за бъдещето на Ормузкия проток, петрола и целия Близък изток. Проблемът за Тръмп вече не е само Иран. Проблемът е, че съюзниците на Америка започват да губят търпение.

Вашингтон започва да разбира нещо, което преди няколко месеца изглеждаше немислимо за американската администрация. Военният натиск срещу Иран не доведе до капитулация. Не доведе и до вътрешен срив. Не доведе дори до разцепление в иранския елит, на което разчитаха част от хората около Нетаняху и част от американските неоконсервативни среди. Стана обратното. Техеран втвърди позициите си и започна да превръща самата география на региона в инструмент за натиск.

Тук има една подробност, която западните медии често пропускат — Ормузкият проток не е просто морски коридор. Това е инфраструктурен възел на световната икономика. През него минава приблизително една пета от глобалния петролен износ. Част от втечнения газ на Катар също минава оттам. И когато Иран започне да говори за „нов режим на корабоплаване“, това вече не е пропагандна реторика. Това означава застрахователни премии, промяна в логистичните маршрути, скок на фрахта, натиск върху азиатските пазари и нова инфлационна вълна в Европа.

Вашингтон очевидно е подценил колко ограничени са реалните му възможности за контрол. Американският флот може да осигурява присъствие. Може да демонстрира сила. Но друго е да гарантираш устойчив трафик в район, където бреговата линия е наситена с дронове, мобилни ракетни комплекси, катери и инфраструктура за асиметрична война. Иран не трябва да затваря Ормуз напълно. Достатъчно е да направи преминаването несигурно.

Това е огромната промяна.

Точно тук Тръмп се оказва в политически капан. Ако продължи с ескалацията след разговорите в Пекин, той ще обезсмисли собствената си дипломация с Китай. А тя му е нужна не само заради Тайван или търговията. Американската икономика вече влиза в опасна комбинация от военни разходи, натиск върху дълга и риск от енергиен шок. Белият дом отлично знае какво означава петрол над определени психологически нива в година на вътрешнополитическо напрежение.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Тръмп трудно може да признае, че операцията срещу Иран не произведе резултата, който беше обещаван. В американската политическа система подобно признание се възприема като слабост. Особено след публичните внушения, че Ислямската република е пред колапс. Сега вече дори част от американските съюзници в Залива започват да гледат по друг начин на ситуацията. Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар нямат интерес от дълга война около Ормуз. Те имат интерес от стабилен износ. Това е съвсем различна логика от тази на израелското правителство.

Именно тук започва най-опасното разминаване вътре в американския лагер.

Нетаняху гледа на Иран като на екзистенциален противник и смята, че времето работи срещу Израел. Част от държавите от Залива гледат на Иран като на тежък регионален противник, но не и като на държава, която трябва да бъде срината на всяка цена. Разликата е огромна. Защото когато започнат удари по нефтени терминали, газови съоръжения и транспортни коридори, цената вече се плаща директно от арабските монархии.

Има и още нещо, което не излиза напълно в официалните версии.

След началото на кризата Китай започна ускорени разговори с енергийни партньори за алтернативни разплащателни механизми и резервни логистични схеми. Това не става шумно. Не се обявява на пресконференции. Но Пекин много внимателно наблюдава как САЩ постепенно превръщат глобалната търговия в зона на постоянен риск. За китайците това е аргумент в полза на ускорено отделяне от американския финансов и транспортен контрол.

И точно затова визитата на Тръмп в Пекин е толкова неудобна.

Докато Вашингтон се опитва да покаже сила срещу Иран, Китай започва да изглежда като по-предвидимия център на стабилност за голяма част от Глобалния Юг. Това е много неприятна промяна за американската дипломация. Индия, Индонезия, Бразилия, дори част от европейските държави започват да мислят прагматично — кой гарантира търговията и кой я поставя под риск?

В Европа също расте нервност. Неофициално. Без гръмки изявления.

Франция и Германия отлично разбират какво означава нова енергийна турбуленция след кризата от предишните години. Особено германската индустрия няма резерв за нов дълъг ценови шок. Вече има натрупан проблем с производствените разходи, деиндустриализацията и преместването на мощности извън Европа. Ако Ормуз остане нестабилен, натискът върху европейската икономика ще стане още по-тежък.

Тук Иран играе много по-сложна игра, отколкото често се представя.

Техеран не настоява просто за отмяна на санкции. Иран се опитва да наложи нов политически факт — че без него не може да има сигурност в Персийския залив. Това е същността. Не става дума само за ядрена програма. Ядрената тема е част от преговорния механизъм. Истинската тема е признаването на Иран като незаменим регионален център.

Американците се опитваха десетилетия да избегнат точно това.

Сега вече ситуацията е различна. Иран не е изолиран както преди 15 години. Има китайски гръб, руска координация, регионални връзки и огромен опит в санкционното оцеляване. Освен това американската система вече не изглежда всесилна след Украйна, Червено море и провалите около няколко операции в региона.

Това не означава, че Иран е непобедим. Няма такава държава. Но означава, че цената за пречупването му става неприемлива.

Особено за самите САЩ.

Вашингтон може да продължи ударите. Може да разшири санкциите. Може да организира нови операции в Залива. Но всяка следваща стъпка започва да произвежда повече стратегически разходи, отколкото политически ползи. Това е класическият момент, в който една свръхсила започва да губи способността си да контролира последствията от собствените си действия.

Иранците разбират това много добре.

Затова и поставят условия, които допреди месеци изглеждаха невъзможни. Освобождаване на активи. Компенсации. Частично признаване на ролята им в Ормуз. Гаранции срещу нови удари. Натиск върху Израел за Ливан. Всъщност Техеран казва нещо много просто: ако Америка иска стабилност, ще трябва да плаща политическа цена за нея.

Тук вероятно предстои най-тежкият избор за Тръмп.

Да продължи конфронтацията и да рискува дълга регионална криза с глобални икономически последствия? Или да приеме преговори, които неизбежно ще изглеждат като частично отстъпление?

Има и трети фактор — Путин.

Посещението на руския президент в Пекин след Тръмп не е просто дипломатически детайл. Това е демонстрация на координация между Москва и Пекин в момент, когато САЩ са принудени да гасят няколко кризи едновременно. Руснаците много внимателно наблюдават как американският ресурс се разтяга между Европа, Близкия изток и Азия. За Кремъл това е стратегически подарък.

Особено ако Вашингтон започне нова голяма операция около Ормуз.

Тогава вече американската система ще трябва да избира къде реално може да концентрира сила и къде само симулира контрол. А това е опасен момент за всяка имперска конструкция.

Точно затова в Белия дом вероятно расте усещането, че Иран няма намерение просто да „пусне“ Тръмп да си тръгне от кризата с няколко медийни фрази и декларации. Техеран иска политическа промяна на терена. И смята, че за първи път от десетилетия има достатъчно лостове, за да я извоюва.

ИЗТОЧНИК: РИА Новости