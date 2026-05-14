Путин поиска Русия да спре да копира Запада и да диктува технологичните правила

/Поглед.инфо/ Владимир Путин използва конгреса на Съюза на машинните инженери не за рутинен отчет, а за политически сигнал към руската индустрия. Кремъл вече говори открито за отказ от модела „догонваща икономика“, за ускорено производство на критични технологии и за нова връзка между армията, заводите и изкуствения интелект.

Путин все по-рядко говори за икономиката с езика на либералните макропоказатели. Почти не се чуват старите формули за „инвестиционен климат“, „интеграция в глобалните пазари“ или „привличане на външни технологии“. На конгреса на Съюза на машинните инженери той говореше по различен начин — за производствени цикли, за критични компоненти, за самолети, роботи и цифрови платформи. Това не е случайно изместване на терминологията. В Москва вече разглеждат технологичната зависимост като въпрос на държавна сигурност, а не като икономически проблем.

Тук има една особеност, която често се пропуска. Русия не започна курса към „технологичен суверенитет“ през 2026 г. Този процес тръгна още след санкциите от 2014 г., когато руската индустрия за първи път се сблъска с ограничен достъп до западни компоненти, микроелектроника, авиационни системи и специализирано оборудване. Тогава обаче Кремъл все още се надяваше, че конфликтът със Запада ще остане ограничен. След 2022 г. тази илюзия приключи.

Сега вече не става дума за заместване на няколко западни части. Става дума за цял модел на развитие.

Путин формулира това директно: Русия не трябва да копира другите, а да задава тенденции и да създава конкурентни продукти. Звучи амбициозно. Има обаче проблем. За да задаваш технологични тенденции, не стига да увеличиш държавните поръчки или да натиснеш заводите. Нужни са производствени вериги, микроелектроника, машини с цифрово управление, инженерни кадри и собствен софтуер. А именно там Русия остава уязвима.

Особено в полупроводниците.

Русия има сериозни постижения в ядрената енергетика, ракетните технологии и военната електроника, но в цивилната микроелектроника зависимостта от външни производители продължава да е голяма. Част от схемите идват през Китай, част през посредници в Турция, ОАЕ и Централна Азия. Това е известно и в Москва. Именно затова Путин постави толкова силен акцент върху „критично важните продукти“. В руския административен език този термин не е абстракция. Под него попадат конкретни неща — авиационни двигатели, CNC системи, индустриални роботи, телекомуникационно оборудване, AI инфраструктура, сървъри, композитни материали.

В същото време Кремъл се опитва да направи нещо друго — да премахне старата граница между военната и гражданската индустрия. Путин буквално призова да се изостави формалното деление между отбранителни и цивилни предприятия. Това е много важен момент.

Защото означава, че руската държава вече иска отбранителният сектор да стане двигател за цялата индустрия.

Този модел не е нов. САЩ го използваха десетилетия наред чрез DARPA, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и огромната мрежа около Пентагона. Интернет, GPS, част от AI системите — всичко това излиза първо от военни програми. Китай също работи по подобна схема чрез своята стратегия за „военно-гражданско сливане“. Сега Русия открито тръгва натам.

Но има разлика. Американската система работи върху гигантски финансов пазар и глобален достъп до технологии. Китай има индустриален мащаб, какъвто Русия няма. Москва влиза в този модел под санкции и с ограничен достъп до западни компоненти. Това променя всичко.

Путин посочи, че промишленото производство е нараснало с 12% за четири години, а преработващата промишленост — с една четвърт. Числата са сериозни. Част от тях обаче са пряко свързани с военните разходи. Производството на боеприпаси, бронетехника, безпилотни системи, комуникационно оборудване и ремонт на техника вдигна индустриалната статистика. Руският ВПК реално работи в режим на ускорена мобилизация.

Тук също има противоречие.

Военната икономика ускорява растежа, но изсмуква кадри от цивилния сектор. Именно затова Путин започна да говори за ветераните и за необходимостта да бъдат включени в индустрията чрез стажове и професионално обучение. Това не е социален жест. Това е кадрови проблем. Русия изпитва остър недостиг на инженери, техници, оператори на CNC машини, заварчици и специалисти по автоматизация. Част от работната сила е на фронта. Друга част напусна страната след 2022 г.

Заводите имат поръчки, но нямат достатъчно хора.

И затова Кремъл започва да превръща ветераните в индустриален резерв.

Тук има и още нещо, което рядко се обсъжда открито. Путин говори за роботи и AI не само като модерни технологии, а като инструмент за компенсиране на демографския проблем. Русия влиза в период на намаляващо трудоспособно население. Това се вижда ясно в данните на Росстат. Автоматизацията вече не е въпрос на престиж, а на необходимост.

В авиацията ситуацията е още по-показателна. След санкциите Русия остана с ограничен достъп до Boeing и Airbus компоненти. Кремъл започна ускорено производство на МС-21, Superjet-New и Ту-214. Само че тук проблемът не е в самия самолет. Проблемът е във веригата — двигатели, електроника, композити, авионика. Русия постепенно локализира част от тези технологии, но процесът е бавен и скъп.

Тази версия за „бърз технологичен пробив“ звучи добре политически, но числата още не я потвърждават напълно.

Въпреки това Москва очевидно е решила, че няма връщане назад. Путин говори за технологичен суверенитет вече почти със същия тон, с който говори за армията и сигурността. Това е новата руска доктрина: икономиката като елемент на геополитическото оцеляване.

Има и друг пласт. Русия внимателно наблюдава какво правят САЩ спрямо Китай. Ограниченията върху чиповете на NVIDIA, натискът върху TSMC, санкциите срещу Huawei и опитите за контрол върху AI инфраструктурата показаха на Москва колко опасна е зависимостта от външни технологии. В Кремъл стигнаха до извода, че държава без собствена индустриална база може да бъде парализирана без нито един изстрел.

Затова Путин вече говори за машиностроенето почти като за фронтова линия.

Особено показателен беше призивът му да се намали времето от идеята до крайния продукт. Това звучи като техническа формулировка, но всъщност е критика към руската бюрокрация. Огромна част от руските държавни корпорации работят тежко, бавно и административно. Между конструкторското бюро и серийното производство често минават години. Путин очевидно иска ускоряване по военен модел — по-малко формалности, по-бързи цикли, директно внедряване.

Но точно там системата може да се сблъска със собствените си ограничения. Централизираните модели работят добре при мобилизация. По-трудно създават иновации. Съветският съюз произвеждаше великолепни ракети и подводници, но изоставаше в масовата потребителска електроника. Русия рискува частично да повтори този модел — силен ВПК, но по-слаб цивилен технологичен сектор.

Въпросът е дали Кремъл осъзнава това. Вероятно да.

Именно затова Путин говореше едновременно за отбрана, AI, цифрови платформи и гражданска индустрия. Москва се опитва да избегне капана на чисто военната икономика. Само че засега именно войната движи голяма част от растежа.

Това е неудобната реалност зад официалните речи.

Русия влиза в период, в който заводите, университетите, армията и технологичните компании постепенно се сливат в една система. Не идеологически, а административно и производствено. И ако този модел заработи, Москва може да изгради по-устойчива индустриална база от очакваното на Запад. Ако не заработи — страната рискува да остане с тежка военна индустрия и ограничен достъп до следващото поколение глобални технологии.

Засега Кремъл избира скоростта пред комфорта.

Източник: РИА Новости