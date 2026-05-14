Си Дзинпин се срещна с американски бизнес лидери, придружаващи президента Тръмп

/Поглед.инфо/ На 14 май по време на разговорите с президента Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин се срещна с придружаващите го представители на американския бизнес.

Тръмп заяви, че е довел видни представители на американските бизнес среди, които уважават и ценят Китай, както и че ги насърчава да разширяват сътрудничеството си с китайската страна.

Американските бизнесмени изразиха голямо признание към китайския пазар и споделиха желанието си да задълбочат своята дейност в страната и да укрепят сътрудничеството.

Си Дзинпин отбеляза, че американски компании участват активно в реформите и политиката на отваряне на Китай, като и двете страни извличат ползи от това. Той подчерта, че вратите на Китай ще се отварят все по-широко, и допълни, че китайската страна приветства засилването на взаимноизгодното сътрудничество със САЩ, изразявайки увереност, че американския бизнес ще имат още по-добри перспективи в Китай.