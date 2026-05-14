Си Дзинпин и Доналд Тръмп заявиха решимост да укрепват „най-важните двустранни отношения в света“

/Поглед.инфо/ Тази вечер в Пекин китайският председател Си Дзинпин беше домакин на официален прием в чест на президента Доналд Тръмп. Двамата лидери направиха обръщения, подчертавайки важността на китайско-американските отношения в контекста на важни годишнини за двете страни.

Си Дзинпин отбеляза, че настоящата година е ключова за Китай с началото на 15-ата петилетка, докато САЩ отбелязват 250 години от своята независимост. „Реализирането на великия възраждане на китайската нация и амбицията „Да направим отново Америка велика“ могат напълно да съществуват паралелно, да се допълват взаимно и да бъдат в полза на целия свят“, заяви той.

Припомняйки началото на отношенията преди 55 години с „пинг-понг дипломацията“, Си Дзинпин изтъкна, че в новата международна обстановка отношенията между Китай и САЩ остават най-важните двустранни връзки в света. Страните трябва да бъдат партньори, а не съперници, тъй като конфликтът би бил пагубен и за двете, добави той. Си Дзинпин определи взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и печелившото сътрудничество като решаващи фактори за успеха. Той припомни, че тези отношения пряко засягат благосъстоянието на 1,7 милиарда граждани на двете страни и интересите на над 8 милиарда души по света. В заключение Си Дзинпин посочи, че двамата с Тръмп са се съгласили, че изграждането на „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ трябва да бъде нова ориентация за двете страни, придържането към която ще донесе повече мира, просперитет и напредък за целия свят.

Тръмп изрази благодарност за гостоприемството по време на посещението му в Китай. „Днес е прекрасен ден, това е важно посещение, а двете страни проведоха положителен и конструктивен диалог. Американският и китайският народ се ценят и уважават взаимно, а приятелството помежду им има дълга история. Отношенията между САЩ и Китай са най-важните двустранни отношения в света и те трябва да засилят сътрудничеството си, за да създадат по-добро бъдеще за света“, посочи той.