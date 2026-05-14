Китайски изследователи успешно разработиха газово-твърда батерия

/Поглед.инфо/ Изследователски екип от Института по химическа физика в Далиен към Китайската академия на науките, ръководен от проф. Чън Пин, обяви успешната разработка на прототип на газово-твърда батерия с водородни аниони. Иновативната технология използва водород и метал като електроди и прилага модела на „съвместно съхранение на водород и електричество“. Този пробив предоставя практическо потвърждение за възможността за ефективно съхранение на водород при стайна температура и нормално налягане.

Водородните аниони се считат за един от ключовите носители на заряд за следващото поколение изцяло твърдотелни батерии, но са изключително нестабилни при естествени условия. Резултатите от изследването на екипа на проф. Чън Пин демонстрират освобождаване от традиционната нужда от високо налягане или криогенно охлаждане за съхранение на водород, предоставяйки напълно нов технологичен маршрут за решаване на проблема със съхранението, който затруднява използването на водородната енергия повече от половин век, и подпомагат висококачественото развитие на водородната индустрия.