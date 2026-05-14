Еврозоната няма да ни спаси: Даниела Везиева призна за дефицит, дългове и болезнени удари по доходите

/Поглед.инфо/ България е без буфер, дефицитът расте, индустрията изостава, а според Даниела Везиева страната вече е опасно близо до „гръцкия сценарий“. Във втората част на разговора тя предупреждава, че автоматичното увеличаване на разходите, дълговата спирала и липсата на дългосрочна стратегия могат да доведат до тежки икономически сътресения. Разговорът преминава през кризата в бюджета, административната тежест, провала на фискалната дисциплина, опасността от свръхдефицит и липсата на индустриална политика, но и през един много по-дълбок проблем – отказа на обществото да приеме реалността. Според Везиева България няма нужда от нов популизъм, а от болезнено отрезвяване, дисциплина и възстановяване на държавното мислене.