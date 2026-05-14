Първото посещение на Тръмп в Китай от 9 години: Наблюдателите очакват стабилен напредък в китайско-американските отношения тази година

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп пристига в Пекин в момент, когато Вашингтон вече не може да диктува едностранно правилата. Китай влиза в срещата със САЩ с нараснала увереност, а темите са три — търговията, Тайван и Иран. И зад дипломатическите усмивки започва много по-суров разговор за новия баланс на силите.

Тази седмица вниманието на света ще бъде насочено към дългоочакваната среща - срещата на върха Китай-САЩ в Пекин. Според информационна агенция Синхуа, говорител на Министерството на външните работи обяви на 11 май, че по покана на президента Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май 2026 г. Това ще бъде първата среща лице в лице между китайските и американските лидери след Пусан миналия октомври и първото посещение на Тръмп в Китай от девет години.

Какви са „целите“ на Тръмп в това пътуване? Какво е значението на този нов кръг от дипломация на държавните глави за бъдещото развитие на китайско-американските отношения? В настоящата бурна глобална ситуация, какво ще донесе контактът на високо ниво между двете тежки сили, първата и втората по големина икономики в света?

Девет години разлика: Прилики и разлики

Тридневното пътуване на Тръмп „държавно посещение плюс“ през 2017 г. е оставило дълбоко впечатление в американския президент:Инспекция на почетната гвардия, посещение на Забранения град, наслаждаване на чай в ресторант Bao Yun Lou и гледане на Пекинската опера в павилиона Chang Yin Ge…

През февруари тази година, когато си спомня за пътуването си до Китай, той изразява възхищението си от впечатляващатаь перфектно синхронизирана формация на китайската почетна гвардия.Наскоро Тръмп изрази очакването си за това посещение в Китай, вярвайки, че ще бъде много вълнуващо. Подобно на „Visit China 1.0“ преди девет години, „Visit China 2.0“ също ще продължи три дни, с натоварен график.

Предишния път Тръмп води със себе си високопоставена бизнес делегация; този път докладите сочат, че подобна делегация ще го придружи, потенциално включваща ръководители на американски технологични, енергийни и финансови компании като Nvidia, Apple, ExxonMobil, Qualcomm и Blackstone Group.

Държавното посещение, продължителността на престоя и придружаващата го търговска делегация са синхронизирани с „Visit China 1.0“, но разликата се състои във факта, че девет години по-късно китайско-американските отношения и глобалната ситуация са коренно различни.

„В сравнение с преди девет години, както Китай, така и САЩ, както и китайско-американските отношения, претърпяха значителни промени“, каза Ву Синбо, декан на Института за международни изследвания и директор на Центъра за американски изследвания в университета Фудан.

От китайска страна, през последните девет години, въпреки сдържането и потискането от страна на САЩ, Китай поддържа стабилно развитие, укрепва националната си мощ, увеличава увереността си и значително подобрява опита и изкуството си на маневриране срещу САЩ.

От американска страна, вторият мандат на Тръмп е белязан от прилагането на едностранчивост и протекционизъм, което води до нарастващо отдалечаване от съюзниците, спад в международния имидж и статус на страната, а войната с Иран разкрива ограниченията на американската мощ. Във вътрешен план, възстановяващата се инфлация подхрани общественото недоволство, партийните борби се засилиха, а Върховният съд обяви тарифните политики за незаконни, което доведе до тежък политически удар.

За Тръмп спешната необходимост от посещение в Китай произтича от практически интереси и желание да се измъкне от затрудненото си положение.

Това посещение първоначално беше планирано за март, но беше отложено поради продължаващата война между САЩ, Израел и Иран. САЩ потвърдиха, че този път няма да бъде отлагано отново.

„Тръмп се нуждае от помощта на Китай по много въпроси“, каза Ву Синбо. Първо, той спешно се нуждае от мащабни покупки на американски селскостопански и енергийни продукти от Китай, което пряко влияе върху гласовете на Републиканската партия на междинните избори. Второ, той търси подкрепата и съдействието на Китай по международни и регионални въпроси като войната в Иран и конфликта между Русия и Украйна. Трето, посещение в Китай би помогнало за повишаване на политическия му престиж и исторически ниските му рейтинги на одобрение.

На ниво китайско-американски отношения, предимството на САЩ пред Китай е намаляло значително, пасивната позиция на Китай се е подобрила забележимо, а асиметрията в двустранните отношения е намаляла, навлизайки в по-балансирано състояние. До известна степен, в играта и преговорите, Китай и САЩ са проучили нов модел на взаимодействие.

На международно ниво, припокриващите се геополитически конфликти, осуетеното икономическо възстановяване и безпрецедентното въздействие върху международната система, съсредоточена около Организацията на обединените нации и основана на международното право, допринасят за основния тон на тази китайско-американска среща на върха.

Някои коментатори отбелязват, че на фона на конфликта в Близкия изток, глобалните търговски сътресения и преплетената китайско-американска стратегическа конкуренция, атмосферата на второто посещение на Тръмп в Китай изглежда донякъде напрегната в сравнение с първото му посещение и той ще се изправи пред сериозни реални предизвикателства.

Фокус върху трите „Т“

Според китайското Министерство на външните работи, президентът Си Дзинпин ще обмени задълбочени мнения с президента Тръмп по основни въпроси, отнасящи се до китайско-американските отношения и световния мир и развитие.Очаква се двамата лидери да обсъдят широк кръг от теми, включително търговия, високи технологии и геополитика.

Сред тях трите „Т“-та – търговия, Тайван и Техеран – са от особен интерес.Нека първо разгледаме търговския въпрос.Главният заместник-говорител на Белия дом Кели заяви, че посещението на Тръмп ще се фокусира върху „ребалансиране на отношенията с Китай и приоритизиране на реципрочността и справедливостта за възстановяване на икономическата независимост на Америка“.

Очаква се на срещата между двамата лидери да бъде обсъдено удължаване на едногодишното споразумение за примирие, постигнато на срещата на върха в Пусан миналия октомври.У Синбо заяви, че САЩ дават приоритет на търговските въпроси, но както Китай, така и САЩ имат свои собствени искания.

САЩ се надяват, че Китай ще подпише големи поръчки за покупка, ще продължи да изнася редкоземни елементи и ще си сътрудничи със САЩ по въпроса за фентанила.Китай от своя страна изисква САЩ да отменят тарифите върху китайски стоки, да облекчат ограниченията за износ на Китай, да отменят санкциите върху над хиляда китайски организации и да облекчат ограниченията върху двупосочните инвестиции.

Нека разгледаме тайванския въпрос. У Синбо посочва, че това е основната грижа на Китай.За Китай тайванският въпрос е в основата на основните му интереси. Китайският външен министър Уан И, в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Рубио в края на миналия месец, подчерта, че тайванският въпрос е най-голямата рискова точка в китайско-американските отношения.

„Тайванският въпрос винаги е бил точка на триене и риск в китайско-американските отношения. С все по-разпространените сили за „независимост на Тайван“ и засилената подкрепа на САЩ за Тайван, рисковете от тайванския въпрос допълнително ескалират“, каза У Синбо. По време на посещението на Тръмп в Китай Пекин ще поиска САЩ да спрат продажбите на оръжие на Тайван и изрично да се противопоставят на „независимостта на Тайван“.

Накрая, нека разгледаме Техеран.У Синбо смята, че Китай последователно се е придържал към насърчаването на мирните преговори и е загрижен за възстановяването на свободното и безопасно корабоплаване в Ормузкия проток, но няма да оказва едностранчив натиск върху Иран, както изискват САЩ. Вместо това, то ще играе конструктивна роля, основана на справедлива и обективна позиция.

Въпреки наличието на трънливи въпроси, очакванията за резултата от посещението на Тръмп остават високи.У Синбо прогнозира, че ще бъде постигнат напредък в търговското и икономическото сътрудничество, както и в институционалното изграждане.

В търговско-икономическата сфера са проведени множество кръгове преговори и има възможност за сътрудничество. Надеждата е, че ще бъдат финализирани някои споразумения за сътрудничество, които ще позволят на всяка страна да постигне някои от своите искания.

В областта на институционалното изграждане се очаква да бъдат създадени работещи механизми като Търговския комитет между Китай и САЩ и Комитета по инвестиции, както и да бъдат рестартирани механизми за диалог в области като военни отношения, междуличностен обмен и външна политика.

Освен това, съобщения в американските медии предполагат, че двете страни могат да постигнат консенсус и относно създаването на предпазна бариера за изкуствения интелект (ИИ), за да се предотврати излизането извън контрол на конкуренцията и превръщането ѝ в надпревара във въоръжаването в дигиталната ера.

Очаквания за „стабилен напредък“

Тази година се счита за значима за отношенията между Китай и САЩ. Освен посещението на Тръмп в Китай, двамата лидери ще имат още няколко възможности за срещи.Те включват неформалната среща на лидерите на АТИС в Китай през ноември и срещата на върха на лидерите на Г-20 в САЩ през декември, като и двете ще предоставят възможности за среща между Си и Тръмп.Междувременно САЩ поканиха президента Си Дзинпин да посети Вашингтон по-късно тази година, което, ако се случи, би било първото посещение на китайски лидер в САЩ от десетилетие.

Президентската дипломация винаги е била считана за „водеща звезда“ в китайско-американските отношения, играейки незаменима стратегическа насочваща роля.Относно предстоящата среща на върха между Китай и САЩ в Пекин, У Синбо смята, че тя има три важни последици и въздействия върху китайско-американските отношения:

Първо, тя консолидира резултатите от срещата между китайските и американските лидери от октомври миналата година, като засилва стабилността и предвидимостта на двустранните отношения;

Второ, тя насърчава важен консенсус по ключови въпроси като Тайван и търговията;

И трето, планира и полага основите за следващия етап от китайско-американските отношения.

„Като цяло очаквам китайско-американските отношения да се развиват „стабилно и прогресивно“ тази година“, каза Ву Синбо.„Стабилност“ се отнася до поддържането на относително стабилното състояние след срещата на върха в Пусан миналия октомври, като се избягва интензивна конфронтация.

„Напредък“ се отнася до насърчаване на решения на проблеми и управление на различията чрез диалог и контакти на всички нива, включително президентска дипломация и обмен на високо ниво, като по този начин се разширяват областите на сътрудничество.

Някои анализатори също така казват, че китайско-американските отношения отдавна са надхвърлили двустранния обхват, отнасяйки се до световния мир, стабилност и просперитет. Очаква се срещата на върха в Пекин да окаже значително влияние върху световната търговия, геополитиката и дори международния ред. „Почти всички са тясно свързани с резултата от тази (китайско-американска) среща“, каза Чад Боуен, старши сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън“.

До известна степен това означава, че решенията, взети на срещата на върха в Пекин, ще повлияят на решенията на лидерите по света във вътрешната и външната политика, както и на ежедневието на обикновените хора.

„Китай е готов да работи със САЩ... за да внесе повече стабилност и сигурност в един свят, изпълнен с промени.“ Смята се, че това очакване от китайското външно министерство задава солиден и силен тон за срещата на върха между Китай и САЩ тази седмица.

ИЗТОЧНИК: Jiefang Daily

ПЪРВОИЗТОЧНИК: китайска преса

Превод от китайски език: Доника Стефанова

