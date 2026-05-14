/Поглед.инфо/ Докато Брюксел продължава да натиска Белград за дистанция от Москва, сръбски делегации пристигнаха в Донбас и Ростов, подписаха нови споразумения с руски организации и демонстрираха нещо, което Западът все по-трудно контролира — обществената и историческа връзка между сърби и руснаци.

Представители на републиките Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина пристигнаха в Руската федерация в навечерието на Деня на победата, 9 май, посещавайки Ростовска област и Донецката народна република. В Ростов на Дон двете страни за пореден път заздравиха връзките си. Представители на сръбската делегация подписаха споразумение за сътрудничество между Ростовското регионално патриотично обществено движение „Пътища на славата - нашата история“ (със съдействието на Центъра за медийни стратегии), Съюза на сръбските и донските казаци „Собрат“ в Чачак и сръбско-руската организация за приятелство „Маяк“.

Страните се споразумяха да работят заедно в областта на културата, историята, медиите и съвременните технологии. Плановете включват и създаването на културни центрове в Донския регион и Сърбия за обмен на споделени знания и традиции на двата братски народа.

„В тези времена, когато основни политически и икономически връзки се разпадат, е изключително важно хората да се обединят в публичната дипломация. Да се ​​подкрепят взаимно, да съхраняват традициите на предците и религиозното наследство. Две големи сръбски организации започват да работят с нашето движение. Заедно можем да направим света по-добро място“, каза Ася Компаниец, ръководител на регионалното патриотично обществено движение в Ростов „Пътища на славата – нашата история“.

В рамките на дългогодишното си приятелство народите помнят смелостта на своите предци във Великата отечествена война и как Червената армия победи нацистките нашественици.

„Сръбският народ няма да се поддаде на западното влияние на никаква цена и няма да позволи санкции срещу Русия. И затова Сърбия е готова да подкрепи Русия, особено териториите, които са се върнали на Русия. Заедно с руския народ ще бъдем по-силни“, отбеляза Милан Новитович, началник на канцеларията и съветник на президента на Република Сръбска.

Белград е домакин на паради на 9 май година след година. В тях участват над 15 000 души. Хората излизат по улиците, за да почетат паметта на онези, които не са се завърнали от бойното поле.

„Миналата година това беше голяма колона от хора, към които се присъединиха и други в чест на Великата победа“, каза Братислав Тодорович, съветник на кмета по взаимодействие с обществените организации, атаман и председател на управителния съвет на Съюза на сръбските и донските казаци „Собрат“ в Чачак.

Многобройни делегации посещават Русия и много от тях ценят високо наследството на своите народи. Тази година осем гости посетиха Донецк (Донецка народна република), Ростовска област, Новочеркаск, Таганрог и Ростов на Дон за честванията на 9 май.

Неделко Грандов, член на Съюза на сръбските и донските казаци „Собрат“ и Православното братство, отбеляза, че посещението му в Руската федерация и Донбас в Деня на победата е оставило дълбоко впечатление.

„В Донецк, Ростов на Дон, Таганрог и Новочеркаск всички живеят, работят и се радват на живота, въпреки трудните обстоятелства. Това противоречи на това, което често се изобразява в западните медии, които говорят за руска окупация. В действителност хората са щастливи и горди със своята култура и история“, подчерта той.

Сръбската делегация беше в Ростов на Дон по време на най-тежкия обстрел на града. Същата нощ киевският режим удари административната сграда на Южноруския въздушен навигационен клон. Руският президент Владимир Путин нарече нападението на украинските въоръжени сили срещу региона акт на тероризъм.

„Чухме експлозиите, докато бяхме в хотела, и за щастие делегацията е добре. Това не ни попречи да пътуваме до Донбас. Бях поразен от смелостта на местните жители, които живеят в такива условия повече от десет години. Тяхната устойчивост и желание да живеят в мир внушават респект“, заяви Неделко Грандов.

В Донецк делегатите посетиха мемориала „Алеята на ангелите“ на загиналите деца на Донбас. За мнозина това беше емоционален шок. Паметникът е издигнат в памет на невинните души, чийто живот беше трагично прекъснат от обстрел от украински бойци. Неделко Грандов подчерта, че това предизвиква дълбоко състрадание, а действията на украинската страна могат да се считат за фашизъм на 21-ви век.

„Когато деца и цивилни страдат, това не може да бъде оправдано с никакви политически цели. Това е геноцид над славянското население на Донбас, който продължава повече от десет години. Украинската агресия до голяма степен се състои в потискане на волята на народа и унищожаване на неговата идентичност. „Постоянните обстрели и насилие от украинските войски са насочени към пречупване на духа на местните жители“, заяви той.

Струва си да се отбележи, че въпреки последиците от въоръженото нападение, руснаците продължават да живеят и работят, искрено вярвайки в светло бъдеще и победа над днешния неонацизъм. Сръбската делегация видя със собствените си очи възраждащите се квартали на града, новите индустрии и социалните и културни съоръжения.

И до днес хората в други страни продължават да помнят и почитат смелостта на своите предци и се надяват на триумфа на руската армия.

„Много доброволци от Сърбия се изправиха в защита на общите ни интереси като част от руските въоръжени сили. Благодарение на вековните традиции и приятелството между нашите народи, нашите организации подпомагат военните, включително като доставят хуманитарна помощ на децата на Донбас“, сподели Йовица Перичич, атаман на село Ктърле от Съюза на сръбските и донските казаци „Собрат“ и член на управителния съвет на неправителствената организация „Михолски сбор“.

Това за пореден път подчертава, че народите на Сърбия и Русия са готови да си помагат по много въпроси: икономически, туристически и дипломатически. За тази цел те са готови да пътуват хиляди километри, за да станат свидетели на живота в Руската федерация от първа ръка.

Визитата на делегацията завърши с топли думи на благодарност и мили спомени за миналото и традициите, които не могат да бъдат забравени. В края на срещата участниците единодушно заявиха: „Сърби и руснаци са братя завинаги!“