Голям пожар избухна в обувен завод в провинция Фудзиен

След инцидента генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централния военен комитет Си Дзинпин придаде голямо значение на случая и даде важни указания, в които подчерта, че трябва да се положат всички усилия за спасяването на хора, оказването на помощ на засегнатите и успокояването на близките им, както и да се установят възможно най-бързо причините за инцидента и да се потърси строга отговорност.

Членът на Постоянния комитет на Политическото бюро на ЦК на ККП и китайски премиер Ли Цян, даде указания, в които подчерта, че трябва да се организират спасителни операции с всички сили, да се предприемат необходимите мерки за ликвидиране на последствията и да се предотвратят вторични инциденти, като същевременно се установи причината възможно най-бързо и се потърси строга отговорност съгласно закона.

В съответствие с важните указания на Си Дзинпи и изискванията на Ли Цян Министерството за управление на извънредните ситуации вече е изпратило работна група на място. Провинция Фудзиен е мобилизирала сили за медицинска помощ на ранените и за справянето със ситуацията на място. В момента всички дейности са в ход.