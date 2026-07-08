САЩ нанесоха удари по Ислямската република, Вашингтон отказва дипломация и прекрати преговорите

/Поглед.инфо/ Решението на американския президент Доналд Тръмп окончателно да затвори вратата за дипломатическо уреждане на отношенията с Иран бележи нова, изключително опасна фаза на геополитическо противопоставяне в Близкия изток. След поредица от взаимни военни удари в Ормузкия проток, Кувейт и Бахрейн, Вашингтон де факто легитимира преминаването към открит силов натиск. Обявяването на преговорите за „загуба на време“ идва в момент на тежка регионална криза, която заплашва сигурността на глобалните енергийни доставки и изправя пред изпитание логистичните вериги на международната търговия.

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Анатомия на една предизвестена ескалация

Заявлението на американския президент Доналд Тръмп, че прекратяването на примирието с Иран вече не е в сила, на практика не изненада никого, който следи динамиката на американско-иранските отношения през последните години. „Това е много интересен въпрос за мен. Мисля, че е приключил. Не искам да имам нищо общо с тях“, заяви Тръмп пред журналисти, описвайки потенциалното продължаване на дипломатическия диалог като чисто прахосване на административен ресурс и време. Тази реторика обаче не е просто изблик на политически емоции, а логично следствие от дълбоката концептуална несъвместимост между стратегическите цели на Вашингтон и Техеран.

В основата на настоящия срив стои поредицата от събития в Ормузкия проток, където Централното командване на САЩ (CENTCOM) предприе серия от въздушни и ракетни удари срещу цели на територията на Ислямската република. Вашингтон аргументира тези си действия като отговор на ирански маневри срещу търговски кораби в региона. Според информация от местните власти, в резултат на американските атаки е загинал най-малко един човек, а двама са ранени. Иранското външно министерство веднага реагира, определяйки ударите като грубо нарушение на действащия меморандум за разбирателство между страните. Но дипломатическите ноти бързо бяха заменени от реален военен отговор. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) атакува американска военна инфраструктура в Кувейт и Бахрейн, с което конфликтът официално преля извън границите на прекия иранско-американски периметър.

Тук обаче възниква първият сериозен въпрос, който убягва на официалните сводки: доколко твърденията на CENTCOM за „защита на корабоплаването“ отразяват реалната картина? Напълно възможно е иранските действия в протока да са били провокирани от неофициални икономически санкции или опити за блокиране на иранския петролен износ, които не попадат в публичния обмен на информация. Използването на условни форми при анализа на тези събития е задължително, тъй като нито една от страните не предоставя пълна прозрачност за разузнавателните данни, залегнали в основата на военните решения.

Хронология на срива: Как се стигна до тук

За да се разбере тежестта на сегашната ситуация, е необходимо да се върнем към по-широкия хронологичен контекст на споразуменията, които Тръмп така лесно задраска. Сривът на доверието не започва вчера. Хронологията показва спирала от взаимни обвинения, които систематично подкопаваха крехката архитектура на близкоизточната сигурност:

Май 2018 г.: Едностранното оттегляне на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA), по-известен като иранската ядрена сделка. Това беше фундаменталният трус, който унищожи икономическите стимули за Техеран да спазва ограниченията.

Едностранното оттегляне на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA), по-известен като иранската ядрена сделка. Това беше фундаменталният трус, който унищожи икономическите стимули за Техеран да спазва ограниченията. Януари 2020 г.: Ликвидирането на генерал Касем Солеймани край Багдад, което доведе до безпрецедентно напрежение и ракетни удари по американската база „Айн ал-Асад“ в Ирак.

Ликвидирането на генерал Касем Солеймани край Багдад, което доведе до безпрецедентно напрежение и ракетни удари по американската база „Айн ал-Асад“ в Ирак. Периодът 2021-2025 г.: Множество безуспешни опити за тайни и явни преговори чрез посредничеството на Оман и Катар. Тези дипломатически совалки очевидно са имали за цел единствено тактическо печелене на време, без реално намерение за стратегически компромис.

Множество безуспешни опити за тайни и явни преговори чрез посредничеството на Оман и Катар. Тези дипломатически совалки очевидно са имали за цел единствено тактическо печелене на време, без реално намерение за стратегически компромис. Юни 2026 г.: Публикуването на данни от Пентагона за разходите по операциите срещу Иран, което индиректно показа, че Вашингтон отдавна е преминал на релсите на военно планиране, а не на дипломатическо търсене на консенсус.

Публикуването на данни от Пентагона за разходите по операциите срещу Иран, което индиректно показа, че Вашингтон отдавна е преминал на релсите на военно планиране, а не на дипломатическо търсене на консенсус. Юли 2026 г.: Сегашните удари на CENTCOM и реципрочният отговор на IRGC срещу обекти в Кувейт и Бахрейн.

Тази хронология показва, че „примирието“, за което Тръмп говори, всъщност никога не е било истинско мирно споразумение. То по-скоро приличаше на административно договорено спиране на огъня, задвижвано от временни логистични нужди и на двете държави. Сега, когато числата на военните разходи станаха публични (само за последната операция бяха отделени милиарди долари, потвърдени в докладите от 30 юни), става ясно, че финансовата машина на американския военнопромишлен комплекс е натежала над дипломатическите аргументи.

Геоикономическата логика на Ормузкия проток

Зад всяка политическа реторика и зад всяко гръмко изявление на американски президент стоят съвсем сухи, прагматични и математически изчислени икономически интереси. Ормузкият проток не е просто географско понятие или поредната гореща точка. Това е най-важната артерия за транзит на суров петрол в света. През този тесен коридор, контролиран в голямата си част от иранските военноморски сили и брегова охрана, преминава около една пета от световното потребление на петрол.

Когато Тръмп казва, че не вижда смисъл в преговорите, той де факто поставя под въпрос сигурността на този транзит. Административната промяна в подхода на Вашингтон превръща всеки танкер, преминаващ през региона, в потенциална легитимна цел за иранските сили или за американските контраудари. Това изглежда логично от гледна точка на американската стратегия за „максимален натиск“, но има един съществен проблем. Този проблем се нарича икономическа поносимост на съюзниците на САЩ в Азия и Европа. Япония, Южна Корея и редица европейски държави са пряко зависими от доставките от Персийския залив. Докато САЩ разполагат със собствен шистов петрол и могат да си позволят лукса на изолационизма, техните партньори нямат тази застраховка.

Тук има нещо, което не излиза в официалните изявления на Белия дом. Твърди се, че ударите са в защита на корабоплаването, но самият факт на нанасяне на удари по суверенна иранска територия рязко увеличава застрахователните премии за морския транспорт в Персийския залив. По оценка на лондонските застрахователни пазари, рискът е нараснал до нива, които могат да направят корабоплаването икономически неизгодно за редица компании. Следователно, военните действия на САЩ постигат точно обратния ефект – вместо да стабилизират, те парализират търговските пътища.

Инфраструктурният отговор: Кувейт и Бахрейн като заложници

Ударите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) срещу американската инфраструктура в Кувейт и Бахрейн показват новата тактическа зрялост на Техеран. Иран вече не се ограничава до прокси войни чрез групировки в Йемен, Ливан или Ирак. Той атакува директно, при това обекти, които осигуряват логистиката на американското присъствие в Залива. В Бахрейн се намира Пети флот на САЩ, а Кувейт е ключов логистичен хъб за американските сухопътни сили.

Тази версия за „сдържане“ чрез реципрочност звучи добре на хартия, но числата и реалното разположение на силите не я потвърждават изцяло като дългосрочна печеливша стратегия за Иран. Военният потенциал на CENTCOM в региона надвишава количествено възможностите на IRGC за конвенционален сблъсък. Иранските удари вероятно са имали по-скоро демонстративен характер – да покажат, че всяка американска база в радиус от 2000 километра е уязвима за балистичните ракети тип „Фатех“ или дроновете „Шахед“.

Интересно е обаче поведението на самите монархии от Залива. Кувейт и Бахрейн се оказват в ролята на геополитически заложници. Те предоставят територията си за американски бази, но в същото време са напълно наясно, че при пълномащабен конфликт техните рафинерии и десалинационни заводи за питейна вода ще бъдат първите пострадали от иранския ракетен арсенал. Ето защо, докато Тръмп обявява края на дипломацията, зад кулисите в Анкара, Рияд и Абу Даби текат трескави консултации за намиране на нов канал за комуникация с Техеран, независим от Вашингтон.

Дипломацията като излишна тежест за Вашингтон

Отказът на Тръмп от преговори отразява една по-дълбока доктринална промяна в американската външна политика. Дипломацията вече не се разглежда като инструмент за постигане на баланс, а като слабост или ненужен компромис. Описването на разговорите като „загуба на време“ е ясен сигнал към американските съюзници, че Вашингтон преминава към политика на свършените факти.

Няма публично потвърждение за това какви точно са били исканията на американските преговарящи преди окончателния срив на разговорите. Според коментатори в арабския печат, САЩ са настоявали за пълно прекратяване на иранската ракетна програма и отказ от подкрепа за регионалните шиитски милиции – условия, които никое правителство в Техеран не би могло да приеме, без да извърши политическо самоубийство. Това повдига съмнението дали Вашингтон изобщо е искал преговори, или просто е поставял неизпълними ултиматуми, за да подготви почвата за военната ескалация, на която сме свидетели сега.

Иран, от своя страна, също демонстрира липса на илюзии. Стратегията на Техеран винаги е била дългосрочна – те разчитат на изтощаването на противника и на постепенното увеличаване на цената, която САЩ трябва да платят за присъствието си в региона. Според публикации в специализирани военни издания, иранската отбранителна доктрина е изградена около концепцията за „асиметрична война“, при която не е необходимо да победиш американската армия в открито сражение, а просто да направиш престоя ѝ в Персийския залив твърде скъп и опасен.

Регионалните играчи и новата реалност

Срещата на върха на НАТО в Анкара, на която беше направена снимката на Тръмп от Ройтерс, показва, че турският фактор също ще играе ключова роля в развитието на кризата. Турция поддържа сложни, но прагматични отношения с Иран, основно по линия на енергийните доставки и кюрдския въпрос. Евентуална голяма война по южната ѝ граница би била катастрофа за икономиката на Анкара. Това обяснява защо домакините на срещата вероятно са се опитали да смекчат тона на американския президент, макар и очевидно без успех.

В същото време не може независимо да бъде потвърдено до каква степен Саудитска Арабия подкрепя радикалния подход на Тръмп. След историческото помирение между Рияд и Техеран, постигнато с китайско посредничество преди няколко години, саудитците се опитват да стоят настрана от прекия конфликт. Те разбират, че американските бази могат да се изтеглят, но Иран ще остане техен съсед завинаги.

Новата реалност в Близкия изток се характеризира с липсата на ясни правила. След като меморандумите за разбирателство са нарушени, а примирието е обявено за невалидно, единственият регулатор на отношенията остава силата. Проблемът на този подход е, че той лесно може да излезе извън контрол поради грешка в изчисленията на някой командир на терен – било то на американски разрушител или на ирански ракетен катер в Ормузкия проток.