Националният летен сезон за култура и туризъм 2026 ще представи множество разнообразни културно-туристически прояви

/Поглед.инфо/На 8 юли Министерството на културата и туризма на Китай даде официален старт на Националния летен сезон за култура и туризъм 2026 г. Основното събитие по откриването се проведе в провинция Цинхай. В рамките на инициативата в цялата страна ще бъдат организирани разнообразни културни и туристически прояви, които да отговорят на нарастващото търсене на летни пътувания и културно-туристически услуги.