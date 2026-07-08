Учени разработиха първия по рода си изкуствен молекулярен мотор, способен да „ходи“ по веригата на ДНК

/Поглед.инфо/ Докато глобалният политически и медиен дневен ред е зает да преразпределя бюджети за конвенционални технологии и полупроводници, тихата технологична надпревара се премести на нива, които малцина извън специализираните лаборатории разбират. Публикуваното в списанието Nature Nanotechnology изследване на екип от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни за създаването на първия изкуствен протеинов мотор Tumbleweed, способен да се движи по ДНК матрица, не е просто поредната суха академична бележка. Това е суров логистичен пробив в наномащаба, който след двадесет години опити показва как биологичните компоненти могат да бъдат превърнати в контролирани машини за пренос на информация и товари, макар и за момента резултатите да изглеждат по-скоро като скъп лабораторен прощъпулник, отколкото като готова индустриална революция.

Логистиката на наномащаба: Когато еволюцията изпреварва заводите

Зад гръмките фрази за „молекулярни машини“ винаги стоят чисти ресурси и физически ограничения. Живата клетка по своята същност е огромна фабрика, която разчита на вътрешен транспорт, осигурен от естествени мотори като кинезин, динеин и миозин. Без тези протеинови структури доставката на аминокиселини и извеждането на отпадъчните продукти от клетъчния обмен биха били невъзможни, което автоматично блокира всеки по-сложен биологичен организъм. Проблемът, пред който са изправени изследователите от две десетилетия насам, обаче е невъзможността да се копира или управлява този процес извън естествената му среда. Еволюцията е изграждала тези системи стотици милиони години, постигайки архитектурна сложност, която не може да бъде разбрана само чрез пасивно наблюдение под микроскоп.

Австралийският екип, ръководен от професор Пол Кърми, подхожда към въпроса през прагматичната призма на физика Ричард Файнман – ако не можеш да сглобиш нещо сам от нулата, значи не разбираш как работи то. Създаденият от тях изкуствен протеин Tumbleweed (кръстен на степното растение, което се търкаля по прерията) представлява механична конструкция от три протеинови „крака“. Тези модули сами по себе си са инертни, но сглобени заедно, те започват да функционират като класическо зъбно колело в часовников механизъм. Всяка стъпка на тази изкуствена машина е с фиксирана дължина от 16 нанометра – мащаб, който изглежда нищожен, но изисква перфектно напасване на молекулярните връзки, за да не се разпадне структурата при първото външно влияние.

Химическото командно дишане и реалната скорост на прорыва

Големият проблем на настоящия модел се крие в неговата автономност, или по-точно – в пълната липса на такава. За разлика от естествените клетъчни мотори, които се движат по предварително зададена вътрешна програма и изразходват енергия от АТФ (аденозинтрифосфат), Tumbleweed се намира на постоянно химическо командно дишане. Посоката на движение и самият импулс за всяка следваща стъпка се контролират строго отвън, чрез изкуствена промяна на химическата среда около молекулата. Изследователите буквално трябва да подават специфични химически сигнали последователно за всеки крак, за да накарат структурата да се придвижи напред. Това е механичен процес, който прилича на автомобил, чийто двигател трябва да бъде стартиран ръчно след всеки оборот на колелото.

Числата около този експеримент бързо приземяват ентусиазма на анализаторите, свикнали с бързите темпове на силициевата индустрия. В сегашното си състояние протеиновият мотор изминава общо около 100 нанометра – разстояние, равняващо се на едва шест последователни стъпки, след което процесът спира. Скоростта на придвижване е закотвена на приблизително 1 нанометър в секунда. За сравнение, естественият кинезин в човешкото тяло се движи хиляди пъти по-бързо и пренася товари на значителни за мащабите си разстояния без външна намеса. Това показва, че макар концепцията за сглобяване на съществуващи биологични компоненти по нов начин да е доказана, технологичното и логистичното ѝ прилагане все още е в начална фаза, изпълнена с пробойни.

Биологичните изчисления като алтернатива на енергийния дефицит

Въпреки критично ниската скорост, дългосрочният интерес към подобни разработки не е академичен лукс, а чиста геоикономическа математика. Съвременните изчислителни системи, базирани на силициеви чипове, навлизат в сериозна криза, свързана с огромното потребление на електроенергия и физическите лимити на литографията. Проектирането на енергийно ефективни изчислителни системи изисква преминаване към коренно различни платформи, където молекулярните двигатели могат да обработват информация паралелно. Една контролирана протеинова наномашина би могла да извършва логически операции, консумирайки незначителна енергия в сравнение с полупроводниковите алтернативи.

Разбира се, приложенията в медицината за целенасочено доставяне на лекарствени препарати директно в засегнати клетки или молекулярното сглобяване на нови материали остават в сферата на бъдещите планове. Преди Tumbleweed или неговите модификации да напуснат лабораториите в Сидни, учените трябва да решат чисто инженерния въпрос с увеличаването на пробега и скоростта, както и премахването на външния химически контрол. Тепърва ще се анализира дали изкуствените протеини могат да издържат на по-агресивни среди и дали разходите за производството им оправдават замяната на досегашните технологични решения. Чистата фактология за момента сочи едно – направена е първата успешна механична стъпка, но пътят до индустриалната автономност остава блокиран от сериозни логистични и физически ограничения.