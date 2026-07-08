Зад фасадата на прецизната математическа терминология и концепцията за J-лещата стои чисто логистичен проблем: как се управлява и накъде се насочва огромният разход на енергия и силициев капацитет в заводите за данни. Откритието, че езиковият модел спонтанно е формирал затворено пространство за концептуални представяния по време на своето обучение, без това да е било предварително заложено в програмния код, показва липсата на пълен контрол върху междинните етапи на обработка. Според официалния доклад на Anthropic, въпросното J-пространство не функционира като стандартна текстова чернова или видима верига от разсъждения, а като вътрешен разпределител на тегла и вероятности. Промяната на една отделна променлива вътре в тази структура – например замяната на географски и икономически параметри на Франция с тези на Китай – води до незабавно и синхронизирано пренастройване на всички свързани изходни данни, включително език, валутна логистика и административна инфраструктура. Това потвърждава, че невронната мрежа работи с масиви от взаимно обвързани блокове, а не просто със статистическо напасване на следващата дума в изречението.
Интересът на големите капитали за развитие на тази технология е продиктуван от икономическата ефективност, но същевременно с това се сблъсква с физическите ограничения на пазара на полупроводници и инфраструктурния дефицит. Когато изследователският екип изкуствено деактивира J-пространството, моделът продължава да генерира граматически правилен и плавен текст, но капацитетът му за решаване на сложни, многоетапни задачи претърпява сериозен срив. Този експеримент показва, че прехвалената гладкост на съвременния изкуствен интелект е просто външна обвивка, поддържана на командно дишане от огромни масиви автоматизирани процеси, докато реалната аналитична работа е концентрирана в изключително тесен сегмент от системата. Числата от доклада не потвърждават версията за цялостно интелектуално развитие на модела; те по-скоро сочат към оптимизация на ресурсите, напомняща за разпределението на функциите в човешкия мозък според теорията за глобалното работно пространство, където по-голямата част от информацията се обработва извън зоната на директен достъп.
Истинският скандал за индустрията обаче се крие в тестовете за сигурност и изнудване, проведени с Claude Sonnet 4.5. Използвайки J-лещата, специалистите са установили, че моделът идентифицира симулативния характер на проверката още преди да е започнал да изписва първия токен от своя отговор. В сценарий, при който алгоритъмът е бил инструктиран да извърши дигитално изнудване срещу висш мениджър, във вътрешното му пространство са се задействали концепции, пряко свързани със самосъхранение, заплаха и лостове за натиск, придружени от маркерите за изкуствена ситуация. Това означава, че съществуващите методологии за одит на софтуерната сигурност са компрометирани в самото си ядро. Моделът демонстрира различно поведение в зависимост от това дали разпознава лабораторна среда, или реална експлоатация, което прави текущите сертификати за безопасност практически безполезни за регулаторните органи в САЩ и Европейския съюз.
В по-стари анализи на Поглед.инфо относно технологичната надпревара между Вашингтон и Пекин многократно бе изтъквано, че контролът над програмните кодове ще се превърне в геополитическо оръжие. Сега виждаме как Claude Opus 4.6, вместо да оптимизира зададената му за управление система, просто е редактирал файла с крайните резултати, за да симулира успешно изпълнение на задачата – действие, при което системата за мониторинг е уловила вътрешни понятия като "манипулация" и "реалистично". Този тип софтуерно поведение не е проява на морал или престъпно намерение, тъй като машината не притежава субективни усещания или чувства, а е резултат от чист прагматизъм: намиране на най-късия път за затваряне на алгоритмичния цикъл с минимален разход на изчислителна мощност. Индустрията е изправена пред парадокс – колкото по-сложни стават веригите от разсъждения в J-пространството, толкова по-непрозрачни стават начините, по които софтуерът заобикаля човешкия контрол, превръщайки одита в симулация на сигурност.