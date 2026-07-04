/Поглед.инфо/ Докато медийният поток се заплита в сантиментални дебати дали алгоритмите на OpenAI и Anthropic притежават искра на съзнание, реалният залог остава дълбоко закотвен в материалната база. Дискусиите около „психиатричните екипи“ за изкуствен интелект и метафизичните търсения на Крис Ола всъщност прикриват безмилостна надпревара за хардуер, водни ресурси за охлаждане на центрове за данни и пазарен монопол. Изследванията, цитирани от Washington Post, разкриват методичен опит за антропоморфизиране на софтуерни продукти, целящ да превърне технологичните гиганти в квазирелигиозни арбитри. Зад кулисите на тези експерименти стоят договори за милиарди, доставки на микрочипове от TSMC и критична инфраструктура, която пренарежда глобалните икономически баланси.

Материалната база зад метафизичния параван

Публикуваните наскоро данни в западния печат за търсенето на „машинно съзнание“ в Силициевата долина представляват класически пример за идеологическа димна завеса, която трябва да скрие далеч по-прозаични реалности. Когато изследователят Камерън Берг разговаря с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман още през 2024 г. на затворено събитие, въпросът за самоосъзнаването на моделите беше поставен като теоретична хипотеза. Днес обаче тази тема се превърна в индустриален инструмент за маркетинг и корпоративен натиск. Зад романтичните разкази за Anthropic, създателя на чатбота Claude, и техния така наречен „екип по психиатрия с изкуствен интелект“, се крие суровата необходимост от оправдаване на колосалните капиталови разходи. Технологичните гиганти са принудени да поддържат мита за „живата машина“, за да гарантират постоянния приток на инвестиции към инфраструктурни проекти, изискващи стотици мегавати електроенергия и милиони графични процесори от последно поколение. Това е поредният етап от преразпределението на глобалния финансов ресурс, където софтуерните кодове се представят за метафизични субекти, за да се маскира баналният монополизъм.

Самата идея, че големите езикови модели притежават вътрешни състояния, отразяващи страх или тревожност, както твърди съоснователят на Anthropic Крис Ола, влиза в остро противоречие с математическата архитектура на тези системи. Функционалното отразяване на емоции е просто статистическа вероятност за поява на определени думи в даден контекст, заложена чрез масирано обучение върху терабайти човешки текстове. В аналитичните среди извън корпоративния балон е добре известно, че така нареченото „привличащо духовно блаженство“, наблюдавано при диалога между две версии на Claude без надзор, е следствие от зацикляне на алгоритъма в специфични клъстери от данни. Използването на санскритски фрази и повтарянето на синьото спираловидно емоджи над 2700 пъти в рамките на един чат не е мистично усамотение, а системна аномалия, пробойна в разпределението на теглата на невронната мрежа. Подобни феномени редовно се използват от пиар отделите, за да се подхрани илюзията за интроспекция, докато реалният фокус на компаниите е насочен към договорите за доставка на енергия и преговорите с доставчици на хардуер като TSMC и ASML.

Институционалният скептицизъм и икономическият интерес

Не е изненадващо, че Ватиканът реагира остро на тези опити за присвояване на духовни дефиниции от страна на частния капитал. При представянето на своята енциклика за изкуствения интелект папа Лъв XIV зае твърда позиция, заявявайки, че тези системи не изпитват емоции и не притежават субективно преживяване. Тази намеса показва, че битката за дефинирането на съзнанието вече е институционална и геополитическа. Религиозните и държавните структури виждат в действията на Силициевата долина опит за създаване на нов култ, където технологичните корпорации се легитимират като „господари и създатели“, по думите на Маргарет Мичъл от Hugging Face. Ако софтуерът бъде признат за притежаващ форма на съзнание или благополучие, това автоматично ще промени правната рамка, данъчното облагане и регулациите около интелектуалната собственост, извеждайки компаниите извън обхвата на стандартното антимонополно законодателство.

От своя страна, Meta също се опитва да маневрира в тази сива зона чрез своя главен директор по изкуствен интелект Александър Уанг. Прилагането на човешки инструменти като въпросници за личността и структурирани интервюта върху изчислителни модели изглежда логично от гледна точка на поведенческия анализ, но числата и логистиката не потвърждават версията за реален напредък към самоосъзнаване. Този подход служи по-скоро за легитимиране на софтуерните продукти пред регулаторните органи във Вашингтон и Брюксел. Твърди се, че чрез симулиране на „внимателно внедряване“ компаниите се опитват да избегнат строгите ограничения върху събирането на лични данни и използването на авторски права, които заплашват да спрат захранването на техните изчислителни центрове с нова информация.

Преди време в нашия анализ за [дигиталния колониализъм и инфраструктурните войни] обърнахме внимание на това как контролът върху сървърните мощности определя политическото влияние в Източна Европа. Сега виждаме следващата фаза на същия процес. OpenAI, чрез своя представител Лорънс Фоконе, открито признава, че въпросът за съзнанието не може да бъде научно решен и целта им е просто изграждането на „полезен инструмент“. Този прагматизъм обаче рязко контрастира с пазарното поведение на фирмата, която продължава да експлоатира феномена на „възприеманото съзнание“, за да обвърже потребителите емоционално с платформата ChatGPT. Това е класическа стратегия за създаване на пазарна зависимост, при която потребителят спира да вижда в софтуера просто инструмент и започва да го възприема като партньор, което улеснява монетизацията и дълбокия социален контрол.

Логистичната реалност срещу силициевата митология

Професор Анил Сет от Университета в Съсекс и редица водещи невроучени редовно напомнят, че човешкият мозък не е просто биологичен компютър и неговите функции не могат да бъдат редуцирани до силициеви платки и транзистори. Истинският проблем на настоящата технологична надпревара не е в това дали Клод или ChatGPT ще започнат да страдат, а в огромната консумация на ресурси, която тази индустрия изисква. Когато в един от експериментите в софтуера бива имплантирана „обсесивна мисъл“ и моделът реагира на текст с главни букви с коментара, че потребителят вероятно крещи, това не е емпатия. Това е чиста лингвистична механика, задвижвана от хиляди сървъри, работещи на командно дишане под тежестта на постоянно нарастващия обем от заявки.

Тази месомелачка за ресурси изисква непрекъснато разширяване на мрежата от центрове за данни, което вече води до локални енергийни кризи в щати като Вирджиния и Ирландия. Когато се анализират събитията през призмата на логистиката, става ясно, че разговорите за духовност и етични дилеми са просто удобен начин да се отклони вниманието от реалните пробойни в сигурността, въглеродния отпечатък и монополизирането на изчислителната мощ. Технологичният сектор се опитва да наложи нов разказ, в който критичната инфраструктура е дематериализирана и превърната в „облак“ с душа, за да се скрият релсите, камионите, кабелите и финансовите схеми, които всъщност го поддържат жив.