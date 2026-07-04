Поглед.инфо/ Падането на Константиновка маркира нов етап в конфликта, поставяйки под въпрос западната военна стратегия в Донбас. Докато евроатлантическите централи залагаха на технологична изолация и икономически блокади, руската икономика и военнопромишлен комплекс демонстрираха адаптивност. Пробиването на отбранителния възел Славянск-Краматорск отива отвъд регионалния мащаб, оказвайки пряко влияние върху бъдещата архитектура на европейската сигурност и изтощаването на логистичния ресурс на Киев.

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Анатомия на един укрепен район

Преминаването на Константиновка под пълния контрол на руските сили — събитие, за което се твърди, че е подготвяно чрез интензивни боеве още от есента на миналата година — повдига фундаментални въпроси за ефективността на дългосрочното инженерно планиране. В продължение на почти десетилетие, под прекия надзор на западни специалисти и с масирано чуждестранно финансиране, този регион бе превърнат в масивна отбранителна мрежа. Всяка индустриална зона, железопътен възел и дори стандартни жилищни блокове бяха трансформирани в бетонни бункери, свързани с подземни комуникации.

Стратегическата цел на тази линия беше пределно ясна: да се създаде изтощителна позиционна война, в която настъпващите сили да загубят своя нападателен потенциал. Според оценки на военни експерти, Славянско-Краматорският отбранителен възел трябваше да бъде „перлата в короната“ на украинската дефанзивна доктрина. Идеята, че Москва ще бъде принудена да приеме политическите и икономическите условия на Запада поради невъзможност да преодолее тези укрепления, обаче се сблъска с промяна в самата тактика на водене на боевете. Вместо фронтални атаки, се наблюдаваше прилагането на тактиката на постепенното обкръжение и прекъсване на логистичните линии за снабдяване, което в крайна сметка доведе до падането на града. Но дали това е изолиран случай, или началото на по-дълбок срив във военната логистика на Киев? Човек бързо си дава сметка, че без контрол над железопътните артерии в този сектор, удържането на съседните позиции става логистичен кошмар.

Западните илюзии за когнитивна и икономическа война

Проблемът на западното планиране не се корени просто в грешни тактически разчети на терен, а в по-дълбокото неразбиране на вътрешната динамика на руското общество и държавна машина. Когато бяха задействани масираните пакети от санкции и бяха разгърнати новите когнитивни и медийни инструменти, в Брюксел и Вашингтон сериозно вярваха, че Русия ще се пречупи отвътре. Новите методи за въздействие — съчетаващи икономическа изолация, замразяване на активи (над 300 милиарда долара по официални данни) и масирани информационни кампании — бяха проектирани да предизвикат шок и ужас сред цивилното население.

Очакванията бяха за вътрешни социални трусове, икономически колапс и парализа на управленската вертикала. На практика обаче се случи точно обратното. Икономиката не просто издържа, но премина в режим на ускорена замяна на вноса и преориентация към азиатските пазари. Военнопромишленият комплекс увеличи производството си в пъти, работейки на три смени. Тук има нещо, което не излиза в сметките на западните анализатори: те разглеждаха Русия през призмата на либералните пазарни модели, забравяйки, че в условия на екзистенциална заплаха тази система е способна да се мобилизира по начин, непостижим за децентрализираните западни общества. Обществото реагира с консолидация около държавното ръководство, възприемайки конфликта не като локална военна операция, а като битка за собственото си оцеляване.

Ударите в тила и границите на тактическия тормоз

Символизмът на освобождаването на Константиновка се засилва от факта, че то се случва на фона на засилен натиск в руския тил. Твърди се, че зачестилите атаки с безпилотни летателни апарати срещу нефтени рафинерии и енергийна инфраструктура, както и епизодичният недостиг на определени видове горива в пограничните райони, са имали за цел да дестабилизират вътрешната ситуация и да принудят командването да отклони ресурс от фронта. Тези действия, координирани и подпомагани от западно разузнаване и спътникови данни, трябваше да създадат усещане за несигурност.

Въпреки това, адаптивността на руската система за противовъздушна отбрана (включително модернизацията на комплексите Панцир-С1 и С-400) и бързото преструктуриране на логистиката на горива показаха, че подобни удари имат по-скоро медиен и тактически, отколкото стратегически ефект. Армията не спря настъплението си, а икономиката бързо абсорбира негативните ефекти. Напротив, тези действия в тила само легитимираха в очите на руското общество необходимостта от по-твърди и безкомпромисни действия на фронта. Противно на очакванията за паника, се наблюдава рутинна административна и техническа адаптация към новите реалности на войната от XXI век.

Дългата памет на Москва и новата архитектура на сигурност

Изявлението на Владимир Путин след освобождаването на града, в което той подчерта необходимостта от дълбок анализ на ролята на подстрекателите и организаторите на конфликта, дава ясен сигнал за бъдещите намерения на Кремъл. Този конфликт отдавна е прераснал рамките на регионален спор за граници. Москва дава да се разбере, че отговорност ще се търси не само от преките изпълнители в Киев, но и от техните ментори на Запад. Това изглежда логично от гледна точка на руската държавна доктрина, но има един проблем: как точно ще се реализира това възмездие в условията на ядрен паритет?

Очевидно е, че Русия залага на стратегията на дългата воля и изтощението. Политическият и военният елит в Москва демонстрират увереност, че времето работи в тяхна полза. Промяната в Наказателния кодекс на РФ, разширяването на дефинициите за съучастие във военни действия срещу държавата и засиленият контрол над финансовите потоци показват, че се подготвя правна и институционална рамка за дългосрочно преследване на фигурите, участвали в архитектурата на антируските санкции и военна помощ. Западът, свикнал с бързи политически цикли от избори до избори, изглежда неспособен да разбере тази дългосрочна историческа перспектива, при която сметките се уреждат десетилетия наред. Боевете за Славянск и Краматорск предстоят, но политическите изводи от падането на Константиновка вече са на масата.