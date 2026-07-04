Теория на всичко: Как физиците най-накрая свързаха гравитацията и квантовата механика

/Поглед.инфо/ Конфликтът между общата теория на относителността и квантовата механика от десетилетия заема ролята на централна пробойна в теоретичната физика, поддържаща цели академични катедри на изкуствено интелектуално финансиране. Публикацията на професор Джонатан Опенхайм от Университетския колеж в Лондон в списанието Physical Review X предлага радикална алтернатива на доминиращите струнни теории и квантовата гравитация на контурите. Вместо да се опитва насилствено да квантува пространство-времето, британският екип залага на математически модел, в който гравитацията остава непрекъсната, класическа величина, взаимодействаща със стохастичен (случаен) квантов свят. Това решение премахва теоретичните парадокси на сингулярностите, но прехвърля тежестта върху инженерната логистика на експерименталната физика, която няма да разполага с необходимите измервателни технологии в следващите няколко десетилетия.