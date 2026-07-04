Яков Кедми: Западът произвежда демагози, а не държавници! Демокрацията стана пазар за власт и реклами

/Поглед.инфо/ Продължавам разговора си с Яков Кедми – един от най-опитните анализатори на международната сигурност. В тази втора част обсъждаме защо ядреното сдържане все още работи, защо политическите елити на Запада деградират, как медиите произвеждат лидери вместо обществата и защо образованието престана да бъде обществена ценност. Разговор за властта, страха, демокрацията и причините светът да изглежда все по-нестабилен.