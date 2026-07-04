/Поглед.инфо/ Взривяването на така наречените „Пътеводни камъни на Джорджия“ в окръг Елбъртън през лятото на 2022 година сложи край на един от най-циничните, но и най-чистите откъм логистична мисъл паметници на западното социално инженерство. Зад мистичната мъгла и псевдонима Робърт Крисчън винаги е стоял съвсем сух разчет за ресурсите на планетата, капацитета на заводите, обработваемата земя и потреблението на дизел и вода. Опитът да се кодира управленски матричен код за оцеляване след евентуален ядрен конфликт или икономически колапс обаче се сблъска с физическата реалност на местния консерватизъм и динамитния заряд, който превърна част от скъпоструващия гранит в прах, принуждавайки щатските служби за сигурност бързо да затворят досието и да разчистят терена с багери.

Когато през юни 1979 година в офиса на Elberton Granite Finishing Company влиза добре облечен мъж, представящ се като Робърт Крисчън, тогавашният президент на компанията Джо Фендли едва ли е предполагал, че фирмата му ще се превърне в изпълнител на най-политизирания мегалит на ХХ век. Поръчката е за шест гранитни плочи с общо тегло близо 119 тона. Според документацията, съхранявана в местните архиви, купувачът е представлявал „малка група лоялни американци, които вярват в Бога“ и желаят да оставят съобщение за бъдещите поколения. Интересът тук обаче не е в метафизиката. Изборът на Елбъртън не е случаен – градът се води „гранитната столица на света“, притежаваща перфектна железопътна и камионна логистика за обработка и транспорт на масивни скални блокове. Финансовата транзакция преминава през местната банка Granite City Bank, където банкерът Уайът Мартин остава единственият жив свидетел, виждал истинското име на поръчителя върху банковите трансфери. Числата и договорите показват, че зад проекта стоят сериозни капитали, които нямат нищо общо с аматьорския окултизъм, а по-скоро с дебелите доклади на Римския клуб от 70-те години на миналия век относно „границите на растежа“.

Текстът, издълбан върху повърхността на сивия гранит на осем съвременни езика, както и на четири древни – сред които вавилонски и старогръцки – представлява сбита програма за управление на криза от планетарен мащаб. Първата и най-спорна точка – поддържането на човечеството под 500 милиона души – често се цитира като доказателство за заговор на „чистата олигархия“. Погледнато през призмата на оперативния реализъм, това е студено изчисление на аграрния капацитет на планетата преди масовото навлизане на азотните торове и глобалните вериги за доставки. Авторите на паметника са разсъждавали с категориите на военната логистика: колко жива сила може да изхрани една опустошена територия, без да колабира екологичната система, която доставя питейна вода и кислород. Това е чиста месомелачка на административния хуманизъм. Ограничаването на раждаемостта и търсенето на баланс между права и задължения не са нищо повече от военно-временен устав, облечен в каменна форма, целящ да предотврати хаоса в условия на недостиг на ресурси. Препратки към подобни анализи за пренаселеността и ресурсния дефицит сме публикували и в по-стари наши анализи за преразпределението на пазарите на суровини, където същите математически модели се прилагат от съвременните инвестиционни фондове в Ню Йорк и Лондон.

Самата архитектура на комплекса в Джорджия показва, че той е мислен не като декоративен елемент, а като резервна инфраструктура за навигация и времеизмерване в случай на пълен срив на енергийната мрежа и сателитните системи. Наемането на астрономи от Университета на Джорджия за калибриране на паметника е коствало сериозен ресурс. Отворът в централния камък, насочен към Полярната звезда, е трябвало да служи за постоянен компас. Процепът, улавящ слънчевите лъчи по обяд, е планиран като вечен календар за определяне на земеделските цикли – сеитба и прибиране на реколтата, без които всяка оцеляла общност би загинала в рамките на няколко месеца. Иронията тук е, че този каменен компютър, изчислен да работи хиляди години без батерии и софтуерни актуализации, се оказа напълно беззащитен пред съвременните методи за градско партизанско воюване. Числата и геометричната точност нямат значение, когато срещу тях се изправи конвенционален експлозив.

На сутринта на 6 юли 2022 година, по данни на шерифската служба в окръг Елбъртън, неизвестни лица задействат взривно устройство в основата на една от периферните плочи. Детонацията разрушава изцяло блока, съдържащ текста на испански и суахили, и нанася тежки конструктивни пробойни в покривната плоча. Вместо да реставрират или да консервират обекта, местните власти вземат светкавично решение – в рамките на броени часове на място пристигат тежки багери на частна строителна фирма, които събарят останалите плочи от съображения за сигурност. Бързината, с която щатските структури ликвидираха останките, роди множество въпроси. Твърди се, че под паметника е имало заровена капсула на времето, но при разкопките по време на демонтажа не беше открито нищо, според официалните протоколи на Бюрото за разследване на Джорджия (GBI). Случаят беше бързо архивиран, а извършителите така и не бяха открити, което е странно за район под постоянно видеонаблюдение.

Премахването на камъните обаче не премахна логиката, която ги е издигнала. Самият факт, че паметникът предизвикваше толкова остра системна омраза, показва дълбокото разделение в американското общество по въпросите на управлението на масите. За едни това беше план за ликвидация на излишното население, за други – просто умозрителна схема на заможен тексаски лекар или индустриалец, уплашен от студената война. Числата не потвърждават тезата, че паметникът е бил център на реално тайно управление; той по-скоро беше пасивен паметник на една епоха, в която глобалният елит все още вярваше, че може да планира бъдещето чрез гранит и закони на физиката. Днес, когато командното дишане на западната икономика се поддържа не с гранитни истини, а с печатане на фиатни пари и контролиран хаос по периферията, паметници като този в Джорджия изглеждат като остатък от един по-наивен и по-подреден свят. Въпросите за капацитета на планетата и разпределението на ресурсите обаче не са изчезнали с багерите – те просто бяха преместени от полето в Джорджия в кабинетите на международните регулатори, където социалното инженерство се провежда не с длето, а с въглеродни квоти и дигитални сертификати.