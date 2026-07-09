/Поглед.инфо/ Изтичането на вътрешни документи от Microsoft, осветено от технологичното издание 404 Media, осветява реалните механизми зад така наречената "AI революция". Докато публичното пространство се захранва с наративи за производителност и технологичен прогрес, вътрешната корпоративна логистика на американския ИТ гигант се фокусира върху далеч по-прозаична и хладнокръвна цел. Разработката на базирания на агенти асистент Scout, наричан в затворените среди ClawPilot, е планирана в три последователни фази, последната от които е дефинирана директно като създаване на потребителска зависимост. Инженерният ресурс и финансовите потоци на компанията не се насочват към подобряване на базовата инфраструктура или сигурността на масовия потребител, а към изграждането на поведенчески капани. Това се случва на фона на сериозни пробойни в базовия софтуер за сигурност, което показва радикална промяна в приоритетите на Силициевата долина.

Анатомия на корпоративния инженерен план

Документите, цитирани от разследващите журналисти, отварят прозорец към операционната логика, която управлява заводите за код в Редмънд. Проектът Scout, който под кодовото име ClawPilot се подготвя за масова интеграция, не е замислен като помощно средство, а като инструмент за дълбоко пазарно закотвяне. Трите етапа на внедряване показват хладен разчет: първоначално запознаване на потребителя с интерфейса, последвано от рутинизация на процесите и накрая – умишлено предизвикване на функционална и психологическа пристрастеност. Тази стратегия не е изолиран случай на корпоративен цинизъм, а фундаментален икономически модел за удържане на монополно положение в епохата на пресищане с хардуер. Големите играчи в сектора отдавна са наясно, че продажбата на лицензи за операционни системи е изчерпан модел. Новият дизел за технологичните корпорации са постоянните абонаменти и контролът върху ежедневния потребителски трафик, което изисква софтуерът да се държи като наркотик.

Един от анонимните инженери на Microsoft прямо заявява пред медиите, че създаването на пристрастяващ софтуер е реалната, неартикулирана цел на целия конгломерат от компании в сектора. Този подход обяснява защо милиарди долари се изливат в изчислителна мощ и сървърни ферми за невронни мрежи, докато стандартната поддръжка на операционните системи видимо боксува. Логистиката на този процес изисква огромни ресурси за поддръжка на LLM моделите, които консумират мегавати електроенергия, но крайната цел оправдава разходите – потребителят трябва да стигне до състояние, в което не може да вземе оперативно решение без одобрението на дигиталния асистент. Това превръща технологичния сектор от доставчик на услуги в управител на дигитална инфраструктура за контрол, където човешкият фактор е просто консуматор на ресурси.

Цената на деградацията при базовата сигурност

Докато инженерният капацитет на Microsoft е впрегнат в изграждането на ClawPilot, съществуващите системи за защита демонстрират сериозен недостиг на ресурс и внимание. Последният доклад на Съвета за защита на потребителите в Хонконг поставя вградената антивирусна програма Windows Defender на последно място в своите класации. Според експертните тестове, софтуерът, който трябва да пази стотици милиони машини по целия свят, се е оказал напълно неефективен срещу фишинг атаки. Тази пробойна в защитата не е инцидент, а логично следствие от пренасочването на капитали и програмисти към AI направлението.

Когато сигурността на потребителя се превърне във второстепенна задача за сметка на разработката на пристрастяващи агенти, резултатът винаги е техническа деградация. Фишингът остава основният вектор за пробиви в корпоративни и държавни мрежи, а невъзможността на Windows Defender да се справи с него показва, че базовата дигитална хигиена е жертвана в името на по-високи маржове от изкуствения интелект. Процесът много напомня на ситуацията, която анализирахме при предишните системни сривове в глобалната мрежа, където липсата на реална поддръжка за сметка на маркетингови иновации доведе до парализа на критична инфраструктура. Логиката на пазара изисква нови продукти, които да захранват борсовите спекулации, дори това да означава, че гръбнакът на сигурността остава на командно дишане.

Геоикономическият капан на дигиталната зависимост

Задкулисната стратегия на Microsoft за ClawPilot не е просто проблем на корпоративната етика, а геоикономически лост за влияние. Интеграцията на тези агенти в административните и икономически структури на редица държави създава дългосрочна зависимост, която трудно може да бъде прекъсната. Държава, чиято администрация е свикнала да оперира през софтуерните алгоритми на външна корпорация, губи и малкото останал суверенитет над собствените си данни и процеси на вземане на решения. На практика се изгражда дигитален колониализъм, при който заводите за софтуер определят правилата на играта, а местните правителства просто плащат сметките за лицензи и абонаменти.

Числата около консумацията на енергия и нужния хардуер за поддръжка на тези системи също не потвърждават тезата за "зелена и ефективна" икономика. Напротив, изграждането на зависимост към AI асистенти изисква все повече डेटा-центри, чиято логистика изсмуква реални енергийни ресурси от традиционните сектори. В крайна сметка се оказва, че потребителите плащат двойно – веднъж за софтуера, който ги пристрастява, и втори път чрез цената на енергията, необходима за захранването на сървърите в САЩ. Тази месомелачка за ресурси и човешко внимание тепърва ще показва деструктивните си икономически ефекти, докато базовата сигурност на персоналните компютри остава занемарена.