Шокиращият ритуал на Чинчоро: Разглобяване на кости и глинени маски 5000 години преди новата ера

/Поглед.инфо/ Находките в най-сухата точка на планетата – южноамериканската пустиня Атакама, продължават да подлагат на ревизия утвърдените евроцентрични и близкоизточни исторически наративи. На фона на общоприетия култ към египетските погребални ритуали, данните от радиовъглеродния анализ на останките от културата Чинчоро доказват съществуването на организирана, технологично сложна индустрия по съхранение на мъртвите, която изпреварва изграждането на първите пирамиди с цели две хилядолетия. Става дума за социален и логистичен феномен, развивал се по тихоокеанското крайбрежие в продължение на 3000 години, при който съхранението на биологичния материал не е било привилегия на държавния елит, а масова практика, обхващаща всички слоеве на населението, включително децата и новородените.

Ресурси на оцеляването и технологичен прагматизъм по тихоокеанския бряг

Когато германският археолог Фридрих Макс Уле започва систематични разкопки в района на провинция Арика през 1914 година, научната общност все още е дълбоко убедена, че пионерските стъпки в изкуственото консервиране на човешки тъкани принадлежат на Древния Изток. Откриването на първите 282 мумии в района на Сан Мигел де Асапа обаче преобръща тази хронология. Датирането на най-ранните артефакти от този комплекс препраща към приблизително 7020 г. пр.н.е. Това е епоха, в която по поречието на Нил липсва каквато и да е държавна структура или развита религиозна система, насочена към безсмъртието.

Логиката на Чинчоро не се опира на имперски ресурси, кариери за варовик или робски труд. Общността, населявала крайбрежните зони на Атакама от 7-мо до 2-ро хилядолетие пр.н.е., е съставена от ловци, събирачи и морски рибари. Физическото оцеляване е зависело изцяло от ресурсите на океана, докато самата пустиня е осигурявала перфектния сух микроклимат, действащ като естествен консервант. Разликата между суровия прагматизъм на Атакама и източната религиозна пищност е структурна. В Египет мумифицирането е скъпа държавна инвестиция, изискваща огромни количества вносни смоли, масла, лен и специализирана каста от жреци, достъпна единствено за висшата класа и фараона. При Чинчоро процесът е демократизиран и тотален – прилаган е без оглед на социален статус, възраст или пол. Това поставя въпроса за наличието на неочаквано силна социална кохезия в едно общество, което според марксистките и класическите либерални исторически схеми би трябвало да е на ниво примитивно стадо.

Анатомичният процес: Логистика на разлагането и глина

Самият процес на обработка на телата, установен при анализите в лабораториите в Чили, показва сложна последователност, която изключва хипотезата за случайни или стихийни действия. Според изследователите, технологията е включвала пълно разглобяване на биологичния обект. Кожата е била премахвана с хирургическа прецизност, след което меките тъкани и вътрешните органи са били напълно отстранявани, за да се спре бактериалното разлагане. Костната система е била почиствана механично и укрепвана с дървени шини, за да се запази структурната цялост на скелета.

Следващата фаза изисква специфични суровини: кухините и скелетът са били запълвани и покривани с глина, пепел и растителни влакна, като тялото е било моделирано наново. Върху глинения слой е била връщана оригиналната кожа, а на финала лицето е било покривано с характерна глинена маска, боядисвана с манган или охра, и снабдявано с перука от човешка коса. Тази сложна процедура, наричана в научната литература „черна“ и „червена“ мумификация в зависимост от използваните пигменти, е изисквала сериозни познания по анатомия и постоянен достъп до минерални ресурси. Фактът, че подобни операции са извършвани върху новородени и фетуси, показва, че ценността на индивида в общността не е била обвързана с неговия икономически принос приживе.

Пробойни в погребалния наратив: Мумии без отвъден свят

Официалното вписване на гробищата Чинчоро в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 2021 година фиксира международното признание за значимостта на тези обекти, но не решава основните аналитични съмнения на експертите. Най-големият парадокс, който обърква съвременните антрополози, е пълната липса на гробен инвентар. Всички известни до момента цивилизации, практикуващи консервация на телата – от Египет до инките – заравят с мъртвите съдове, оръжия, накити или храна, което е пряко доказателство за вяра в материален задгробен живот, където тези предмети ще бъдат използвани. При Чинчоро числата и разкопките не потвърждават такава версия. Телата са погребвани без каквито и да е лични вещи.

Това изглежда логично в контекста на номадския или полуномадския начин на живот, но вкарва сериозно противоречие: защо се инвестира толкова колосален труд и технологично време в консервацията на труп, ако липсва концепция за неговото бъдещо битие в отвъдното? Една от водещите работни хипотези, подкрепена от следи от износване и многократни поправки по маските на мумиите, сочи, че тези тела не са били заравяни веднага. Твърди се, че те са били пренасяни от живите по време на сезонните миграции по крайбрежието и са участвали като активни обекти в ритуали, заемайки почетни места на племенните събрания. Мъртвите не са били изпращани в „другия свят“, те са оставали част от настоящия, функционирайки като физически котва за груповата идентичност.

Подобна практика изисква съвършено различно разбиране за социална памет и териториално право. В условията на пустинята, където ресурсите са строго ограничени, присъствието на съхранените предци е служело като своеобразен нотариален акт за владение върху риболовните зони и източниците на прясна вода. Преди време в нашия анализ за геополитиката на ранните човешки миграции отбелязахме, че териториалният контрол в преддържавната епоха рядко се крепи на чиста военна сила; по-често той се легитимира чрез сакрализиране на ландшафта. Чинчоро правят точно това – те превръщат пустинята в обитавана територия чрез физическото присъствие на своите предци. Климатичните промени през последните години обаче, изразяващи се в повишаване на влажността в някои райони на Атакама, поставят под заплаха това наследство, като задействат процеси на микробиологично разлагане на глина и тъкани, които са останали непокътнати в продължение на 9000 години.