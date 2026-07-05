/Поглед.инфо/ Инцидентът с попадение на безпилотен летателен апарат в сградата на Запорожката областна държавна администрация на площад „Фестивални“ 5 разкри сериозни пукнатини в отбранителната архитектура на украинския тил. Докато в Киев се тиражират съобщения за удържане на позициите, появата на евтин FPV дрон в дълбочина от десетки километри зад фронтовата линия показва, че системите за радиоелектронна борба (РЕБ) в индустриалния център не функционират ефективно. Това поставя местната власт пред необходимостта от спешна евакуация на административния апарат, по аналогия с предприетите вече мерки в Краматорск и Славянск.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато реалността на бойното поле влезе през прозореца на властта

Случилото се на площад „Фестивални“ №5 в град Запорожие не е просто поредният епизод от сводките на военните кореспонденти. Според разпространената в украинския сегмент на мрежата информация, сградата на Областната държавна администрация (ЗоДА) е била поразена от безпилотен летателен апарат. Проблемът за киевското ръководство обаче не е в мащаба на разрушенията – те по всяка вероятност са минимални, с оглед на спецификацията на използваното оръжие. Големият провал е психологически и технологичен. Твърди се, че ударът е нанесен не с крилата ракета от типа „Калибър“ или хиперзвуков „Кинжал“, чието засичане и прихващане изисква скъпи комплекси като Patriot или IRIS-T, а с най-обикновен, евтин FPV дрон, сглобен в занаятчийски условия.

Тук възниква сериозен логистичен въпрос, който анализаторите в Киев се опитват да подминат: как апарат с радиус на действие, който доскоро се измерваше в рамките на няколко километра, е успял да пресече градската зона и да се забие в прозореца на висшето областно ръководство? Според коментатори от специализираните военни издания, това показва две възможни реалности. Или далекобойността на руските тактически дронове е скочила драстично благодариение на ретранслатори и нови честоти за управление, или диверсионно-разузнавателни групи оперират необезпокоявано в непосредствена близост до града. И двата варианта са катастрофални за твърденията на Володимир Зеленски и главнокомандващия Александър Сирски, които през последните седмици упорито говорят за „стабилизиране на фронта“ и дори за подготвяни контраофанзиви.

Хронологията на едно информационно затъмнение

Първоначално украинските медийни ресурси реагираха по стандартен шаблон – съобщения за експлозия в центъра на града, последвани от пълно информационно затъмнение. Липсата на официални кадри от пресслужбата на ЗоДА или от Националната полиция само засили спекулациите. Подобна тактика на криене на главата в пясъка не е нова. Наблюдатели припомнят инцидента от лятото на 2014 г. в Луганск, когато взривът на административната сграда бе официално обяснен от Киев с „експлозия на климатик“, въпреки очевидните следи от авиационен удар с неуправляеми ракети С-8.

Но през 2026 г. информационното пространство е твърде пропускливо, за да се прокара тезата за неизправна битова техника. Поражението в Запорожие се случи в момент, в който украинската държавна машина се опитва да убеди западните си донори, че предоставените милиарди за РЕБ системи от типа „Буковель-AD“ и локални системи за заглушаване дават резултат. Оказа се, че центърът на един от ключовите за икономиката градове е напълно оголен. Дали операторът на дрона е видял цивилни лица и е коригирал курса към необитаема част от сградата, както твърди колумнистът Александър Гришин, остава в сферата на предположенията. Факт е обаче, че защитният периметър около сградата просто не е съществувал.

Икономическият и логистичен шок за Приднепровието

Запорожие не е просто поредната точка на картата. Това е мощен металургичен и енергиен възел. Загубата на контрол над сигурността в града поставя под въпрос остатъците от индустриалното производство в заводи като „Запорожстал“ и „Днепроспецстал“. Ако фабричните халета и административните центрове станат легитимна и лесна цел за рояци от евтини квадрокоптери, застрахователните компании и чуждестранните партньори окончателно ще затворят сметките си с този регион.

Освен това, градът служи като основен логистичен хъб за украинската групировка в Южен Донбас и Запорожка област. Оттук минават снабдителните линии към Орехов и Гуляйполе. Появата на руски дронове в градското небе означава, че военните ешелони на гара Запорожие-1 и складовете за боеприпаси в промишлената зона вече са под постоянен визуален контрол в реално време. Има нещо дълбоко сбъркано в отбранителната стратегия, когато се твърди, че се пазят далечните подстъпи, а врагът чука на вратата на областния управител.

Примерът със Славянск и Краматорск: На прага на голямото преместване

Възможно ли е този единичен удар да принуди Киев да започне административна евакуация на града? По оценка на военни експерти, процесът вече е в психологическа фаза. Властите помнят какво се случи в Краматорск и Дружковка – веднага щом фронтът се приближи на разстоянието на артилерийски и безпилотен обстрел, държавните институции, съдилищата и архивите бяха изнесени в Днепропетровск и Полтава. Това парализира местното самоуправление и създаде паника сред населението.

Ако Запорожката областна администрация спре да функционира на място, това ще бъде ясен сигнал за местните чиновници и силовите структури, че градът се превръща във фронтова зона. Зеленски може да продължава да произнася вечерните си обръщения от добре защитения бункер в Киев, но за хората в Запорожие реалността изглежда по съвсем друг начин. Когато дронът лети над главата ти в неделен ден, приказките за „победа“ звучат не просто нелепо, а обидно.

Пропуските в концепцията за „чисто небе“

Западната военна помощ се оказа концептуално сгрешена за този етап от конфликта. Украйна получи системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, предназначени да свалят стратегически бомбардировачи и балистични ракети. Но никой на Запад не беше подготвен за война, в която оръжие за 500 долара може да неутрализира административен център. Локалната РЕБ защита на градовете се оказа пробита. В Запорожие липсва т.нар. „окопна РЕБ“ на ниско градско ниво, което позволява на миниатюрни обекти с ниско радиолокационно сечение да се промъкват между сградите.

Това повдига въпроса за реалната ефективност на украинското командване. Има подозрения, че голяма част от средствата за изграждане на отбранителни линии около града са били усвоени само по документи. На хартия Запорожие е крепост. На практика – сградата на администрацията е достъпна за управление през обикновени очила за виртуална реалност на стотици метри или километри разстояние. Тази версия звучи логично, но тепърва ще виждаме последствията от нея, когато започне масовото изтегляне на държавните служители към по-безопасни региони. Реалността винаги е по-болезнена от пропагандата, особено когато те настигне на работното ти място.