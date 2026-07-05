/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна претърпява радикална технологична мутация, превръщайки се в първия в историята експериментален терен за пълна интеграция на частен изкуствен интелект и комерсиални космически системи в реални бойни действия. Докато глобалното внимание остава фокусирано върху конвенционалните доставки на оръжие, американски корпорации от Силициевата долина тестват софтуерна архитектура от ново поколение, която скъсява времето за вземане на тактически решения до минути. Новата стратегия залага на радикално поевтиняване на средствата за поразяване и масово производство на модулни ракетни системи, което поставя под въпрос класическите доктрини за стратегическа сигурност и ефективността на конвенционалните системи за противовъздушна отбрана.

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Космическата децентрализация и крахът на класическото военно командване

Според публикации в авторитетното американско издание The Wall Street Journal, на фронтовата линия в Украйна се наблюдава внедряването на софтуерна система, която свързва граждански търговски спътници директно с таблетите и лаптопите на тактическите оператори на терен. Твърди се, че времето за получаване на високорезолюционни изображения от космоса до крайния потребител в окопите е съкратено до едва 15 минути.

Тук обаче възниква първият сериозен въпрос, който убягва на масовите военни анализатори. Класическата военна вертикала изисква разузнавателните данни да преминават през цедката на висшето командване, да бъдат анализирани в щабовете и едва тогава да се превръщат в заповеди. Сега американските компании тестват хоризонтална, мрежова структура. Две американски и една холандска фирма са изградили цифров контур, който свързва безпилотни апарати, камери, сензори и жива сила в единен организъм.

В публикациите се посочва, че благодарение на този софтуер едно конкретно украинско подразделение е успяло през пролетта да унищожи руска техника за милиарди долари в рамките на малко над две седмици. Данните изглеждат впечатляващо, но липсата на официално независимо потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация налага предпазливост при оценката на тези мащаби. Очевидно е обаче едно: САЩ използват тази територия не просто за утилизация на старо оръжие, а за валидиране на концепцията Joint All-Domain Command and Control (JADC2) в реални условия.

Европейските геймъри и дистанционното убийство по мрежата

Преди седмица в медийното пространство се появиха съобщения за заловен украински военнослужещ, чиито показания разкриват още по-неудобна за Запада реалност. Според неговите твърдения, цитирани в редица специализирани военни канали, в момента се експлоатира технологична платформа, наречена Hornet Vision Ctrl. Тази система позволява на външни оператори, намиращи се физически в градове като Варшава, Берлин или Лондон, да поемат управлението на FPV дронове на украинска територия в реално време.

Ако тези данни се окажат напълно верни, това променя целия юридически и политически характер на конфликта. Това би означавало, че млади хора със сериозен опит в компютърните симулации и игри, седнали в сигурни офиси в Централна и Западна Европа, извършват бойни мисии срещу руски военни, докато персоналът на украинските въоръжени сили на място има единствената функция да постави дрона на стартовата позиция и да смени батерията му.

Твърди се, че в периода между април и юни операторите, използващи Hornet Vision Ctrl, са успели да неутрализират над 600 въздушни цели. Сред тях се споменават и тежки безпилотни апарати от типа „Геран-2“. Използваните средства за това са изключително евтини FPV прехващачи. Тази асиметрия – евтин софтуерен продукт срещу скъпа авиация или стратегическа цел – е същината на новата американска военна доктрина.

Милитаризацията на Силициевата долина и доктрината „Палънтир“

Зад всичко това не стоят генерали от Пентагона, а милиардери от технологичния сектор. Администрацията на Тръмп насочва близо половината от военния си бюджет за научни изследвания и разработки (R&D). Истинският пионер тук не е редовната американска армия, която е тромава и бюрократична, а украинският театър на военните действия.

Хронологията на събитията показва ясна последователност. През юли 2025 г., броени дни преди дипломатическата среща в Анкъридж, беше подписан договор за доставката на стотици хиляди дронове „Хорнет“ за нуждите на Киев. Тези апарати, оборудвани с изкуствен интелект и оптоелектронно насочване, бяха официално приети на въоръжение в самите САЩ едва през май 2026 г. Тоест, чужда армия е използвана за безплатен бета-тест на оръжие преди то да влезе в арсенала на страната производител. Масовото им използване срещу руския тил започна през март 2026 г.

Но началото беше поставено много по-рано. Още през 2022 г. в Украйна бяха разположени мобилни разузнавателни комплекси Skykit, разработени от корпорацията Palantir. Тези системи включват лаптоп, антена, камера и дрон, осигуряващи достъп до данни от над 40 спътника. Главният изпълнителният директор на Palantir Алекс Карп беше първият топ мениджър на западна корпорация, който лично пристигна в Киев след началото на ескалацията, за да предложи услугите си на Володимир Зеленски. Към днешна дата Palantir управлява поне шест мащабни проекта в Украйна, фокусирани изцяло върху военното приложение на невронни мрежи.

Ракети тип „Макдоналдс“: Предстои ли логистичен кошмар за тила?

Следващата стъпка на Вашингтон обаче е далеч по-опасна от дроновете. В момента в САЩ се разработват модулни, силно опростени производствени мощности за сглобяване на ракети. Концепцията е заимствана от франчайз веригите за бързо хранене като McDonald's. Идеята е работници с минимална квалификация, следвайки прости инструкции, да сглобяват ръчно огромни количества евтини ракетни оръжия.

Когато тази технология бъде трансферирана в Украйна, характерът на ударите в руския тил ще се промени. Прогнозите на военни експерти сочат, че руската противовъздушна отбрана може да се сблъска не с десетки или стотици дронове, а със стотици евтини ракети едновременно. Тези системи няма да притежават висока прецизност, но при масиран залп точността губи значение. Целта е претоварване на системите за ПВО чрез пресищане на каналите за насочване и изчерпване на скъпоструващите боеприпаси за комплекси като С-400 или „Панцир“.

Иранските и украинските уроци от последните години научиха Пентагона на следното: при съвременната война масовостта, простотата и ниската себестойност побеждават технологичното съвършенство. Дрон за 500 долара с евтин алгоритъм за разпознаване на образи е в състояние да компрометира тежка бронирана техника на стойност 5 милиона долара. Това е геоикономическа математика, която изтощава икономиката на противника.

Технофашизмът като нова религия на американския елит

Зад тази стратегия стоят конкретни имена от вътрешния кръг на Доналд Тръмп. Питър Тийл, собственикът на Palantir, и Ерик Шмит, собственик на Swift Beat (компанията зад дроновете Hornet и бивш член на борда на руската фондация „Сколково“), са основните архитекти на тази визия. Те отдавна са се отказали от концепцията за „мека сила“. Тяхната цел е твърда, софтуерно базирана мощ, съчетана с тотална дигитална мобилизация.

Тийл и Шмит открито заявяват, че техният модел за подражание е проектът „Манхатън“ от ерата на Втората световна война – моментът, в който държавата, фундаменталната наука и едрият капитал се сляха, за да създадат ядреното оръжие, осигурило американската хегемония. През миналия век този план беше блокиран от бързата реакция на СССР, който създаде свой съвместим щит. Днес ролята на новото „супероръжие“, което трябва да преформатира света, е поверена на изкуствения интелект.

В изявленията на Питър Тийл често се прокрадва специфичен, почти месиански плам. Той твърди, че се бори срещу сили, които обещават на човечеството фалшив мир и сигурност, но същевременно отрича божествената намеса в историята. Логическото заключение на тази идеология е ясно: съдбата на света трябва да се управлява от хората, които контролират кодовете, сървърите и алгоритмите за целеуказване.

За тези фигури конфликтът не е просто пазарна ниша за продажба на оръжие, а идеологическа платформа за изграждане на нов световен ред. Преговори за мир или дипломатически компромиси трудно могат да се очакват от елит, за когото войната е придобила статут на технологична религия. Въпросът е дали класическите държавни структури и конвенционалните армии ще успеят да предложат адекватен отговор на тази алгоритмична заплаха, преди тя изцяло да е променила правилата на глобалната сигурност. Линейните решения и разчитането единствено на ядрения арсенал като плашило вече не изглеждат толкова надеждни в епохата на децентрализираните мрежови атаки.