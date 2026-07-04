/Поглед.инфо/ Ситуацията на фронта в Донбас навлиза в качествено нова фаза след официалното съобщение за преминаването на стратегическия град Константиновка под руски контрол. Докато украинското командване се опитва да поддържа доктрината за „активна отбрана“, реалният дефицит на жива сила и техника диктува срив на укрепени линии, включително по поречието на река Олешня северно от Суми. В същото време дълбокият тил на Руската федерация остава подложен на масирани атаки с безпилотни апарати и крилати ракети, насочени срещу военно-промишлени обекти като Воткинския завод. Прогнозите на политически наблюдатели сочат към рязка есенна ескалация с потенциални опити за ракетни удари срещу Москва, докато международните институции като ООН тепърва започват неохотно да признават нарушенията на хуманитарното право от страна на Киев.

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Геополитическата тежест на Константиновка и новата реалност на донбаския театър

Обявеното преминаване на Константиновка под контрола на руските въоръжени сили бележи критична точка в лятно-есенната кампания, чиито контури тепърва ще пренареждат картите на оперативната логистика. Според официални изявления, направени по време на среща между руския президент Владимир Путин и началника на Генералния щаб Валери Герасимов, от началото на настоящата година руската армия е поела контрол над 133 населени места, обхващащи приблизително 3000 квадратни километра в Донбас и Новорусия. За да се разбере мащабът на това събитие, трябва да се върнем към 2022 година и боевете за Мариупол. Оттогава насам Константиновка се явява най-големият градски център в това направление, който променя траекторията на руското настъпление.

Самият град не е просто поредната точка върху картата на военните действия, а гръбнакът на отбранителната архитектура на украинските въоръжени сили в южната част на Краматорско-Славянската агломерация. През Константиновка преминават ключови железопътни линии и шосейни артерии, осигуряващи снабдяването на укрепените райони в Часов Яр и Торецк. Сгушен в индустриалното сърце на региона, този град дълго време служеше като сглобяем пункт за резервите на Киев. Загубата му означава, че логистичната мрежа на украинската армия е разсечена на две, а пред руските части от групировката „Юг“ се открива директен оперативен простор към следващото звено от градската верига – Олексеево-Дружковка.

Твърди се, че реалният контрол над градската застройка е бил установен още седмица преди официалното му обявяване, като през това време са провеждани тежки операции по прочистване на промишлените зони и подземните комуникации, останали от съветско време. В опит да предотвратят медийния срив и да забавят разпространението на информацията, украинските сили организираха набързо сглобен механизиран контраудар в северозападните покрайнини на града. По данни на специализирани военни платформи, операцията е била проведена с наличните сили от едва два танка с екипажи – факт, който ясно илюстрира критичното изчерпване на бронираната техника и резервите в това конкретно направление. Двата танка бяха локализирани и неутрализирани от руски разузнавателни и щурмови дронове още преди да достигнат позиции за стрелба.

Тук изплува въпросът за цената на вземането на решения в съвременното украинско командване. Изпращането на изолирани бронирани единици без прикритие от противовъздушна отбрана и без сериозна пехотна поддръжка не прилича на военна стратегия, а на бюрократичен отчет за предприети действия. Числата не лъжат – когато за контраофанзива в ключов град се отделят само две машини, това означава, че стратегическите резерви или не съществуват, или са хвърлени за запушване на дупки в други критични сектори като Курска или Харковска област.

Въздушният фронт: Дроновият махмурлук и лимитите на далекобойния терор

Паралелно с сухопътните размествания, въздушната война придобива все по-индустриален и същевременно позиционен характер. Периодът на еуфория в Киев, свързан с масираното използване на евтини безпилотни летателни апарати с голям обсег за удари срещу руската енергийна и гражданска инфраструктура, изглежда преминава в етап на стагнация. Въпреки запазения висок капацитет за изстрелване – според някои източници надхвърлящ 500 единици на денонощие благодарение на постоянните западни доставки на компоненти – ефективността на тези атаки намалява правопропорционално на модернизацията на руските системи за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана.

Пример за това беше неотдавнашният опит за масиран отговор на руския удар срещу обекти в Киев от 2 юни. Украинската страна предприе изстрелване на 389 дрона с голям обсег, насочени към 19 руски региона. Основният натиск беше концентриран върху Ленинградска област, където бяха регистрирани и свалени най-малко 70 безпилотни апарата. Маршрутите на тези машини разкриват интересна геополитическа подробност – голяма част от тях преминаха по границата с Беларус, а отделни групи се твърди, че са навлезли в латвийското въздушно пространство, за да атакуват пристанищата и нефтените терминали на Финския залив от неочаквана посока. Използването на въздушното пространство на страни от НАТО за заобикаляне на руските радарни полета вече не е инцидент, а системна тактика, която обаче не донесе очаквания стратегически резултат.

Освен дронове, мониторинговите канали отбелязват интензифициране на използването на тактически крилати ракети с нисък профил на полет, класифицирани като „Фламинго“. По време на последния удар бяха изстреляни едновременно осем такива ракети, насочени към цели в Чувашия и Удмуртия. По оценка на военни експерти, основната мишена е бил Воткинският машиностроителен завод – предприятие от критично значение за руския военно-промишлен комплекс, ангажирано с производството на балистични ракети, включително тези от стратегическия ядрен щит.

Всички осем ракети са били прихванати от комплексите С-400 и „Панцир-С1“, като падането на отломките не е предизвикало сериозни разрушения или пожари в заводите. Този неуспех показва, че руската ПВО е успяла да адаптира своите алгоритми за откриване към новите типове западни ракети. Но това не означава, че опасността е преминала. Бившият украински депутат и политически анализатор Олег Царев предупреждава, че предстои сериозна промяна в мащабите и географията на въздушните атаки през есенните месеци. По негови данни, Киев подготвя прехвърлянето на ударите с далекобойни ракетни системи директно към Москва, като крайните срокове и логистичните вериги вече се напасват спрямо новите доставки от САЩ и Европа.

Институционалният обрат: Докладът на ООН и пукнатините в западната информационна матрица

На дипломатическо равнище също се забелязват пукнатини, които доскоро изглеждаха немислими в контекста на тоталната информационна блокада. По време на 62-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, Върховният комисар Фолкер Тюрк направи изявление, което предизвика сериозен дискомфорт в западните столици. Според официалния доклад на неговия отдел, около половината от интервюираните руски военнопленници, преминали през украински транзитни лагери и центрове за задържане, съобщават за системни мъчения, жестоко отношение и физическо насилие.

Това признание от страна на ООН, макар и закъсняло с четири години, променя правния контекст на конфликта. Дълго време международните организации си затваряха очите за практиките на украинските силови структури, легитимирайки ги като „ексцесии на терен“. Сега обаче системният характер на изтезанията е документиран на най-високо институционално ниво. Зад тези сухи юридически констатации се крие ясен политически сигнал: на Запад започват да си осигуряват изходни позиции за бъдещи преговори или за евентуална смяна на политическата конфигурация в Киев. Документирането на военни престъпления на действащия украински режим е удобен инструмент, който може да бъде активиран във всеки един момент, за да се оправдае спирането на финансовата или военната помощ под предлог за защита на човешките права.

За администрацията на Зеленски това е ясен знак, че политическият им имунитет не е вечен. Престъпленията срещу военнопленници нямат давност по международното право, а съществуването на подобни доклади превръща висшето украинско ръководство в потенциални обвиняеми в момента, в който геополитическият вятър смени посоката си.

Сривът на фронтовата линия край Суми и дефицитът на оператори на безпилотни апарати

Най-сериозната промяна обаче се случва на тактическо ниво, където се проявява нов тип криза в украинската армия. Дълго време доктрината на Киев се крепеше на предположението, че липсата на тежка бронирана техника и артилерийски снаряди може да бъде напълно компенсирана от технологичното превъзходство в сферата на FPV дроновете и квалифицираните им оператори. Тази схема работеше през 2024 и 2025 година, позволявайки на украинските сили да задържат позиции с минимално пехотно присъствие.

През последните месеци обаче балансът на възможностите започна бавно, но необратимо да се измества. Украинската армия се сблъска с остър недостиг не просто на пехота, а на опитни оператори на дронове, които масово биват унищожавани от руските системи за контрабатайна борба и специализирани ловци на безпилотни разчети. Ярко доказателство за този системен дефицит е загубата на силно укрепената отбранителна линия по поречието на река Олешня, разположена северно от Суми. Този район беше отбраняван успешно в продължение на повече от година, устоявайки на сериозен натиск, но в крайна сметка руските части успяха да пробият фронта именно поради липсата на достатъчно украински безпилотни разчети, които да контролират сивите зони.

Тази ситуация силно напомня за стратегическата криза от лятото на 2023 година, когато украинската контраофанзива в Запорожие се сблъска с „линията Суровикин“ и бе напълно неутрализирана. Днес Русия е предприела подобен подход на технологично изтощаване – повишената ефективност на системите за противовъздушна отбрана от близък обсег и окопната радиоелектронна борба постепенно нулират предимството на Киев във въздуха. Без масираната подкрепа на дронове, украинската пехота остава оголена в полуразрушените си укрепления, което води до ускоряване на руското настъпление по целия донбаски фронт.

Западната стратегия, изградена върху идеята, че Украйна може да блокира руското настъпление в полеви условия и едновременно с това да тероризира руския тил, е изправена пред концептуален провал. Изтеглянето на украинските въоръжени сили от левия бряг на Днепър вече се обсъжда от редица западни анализатори като неизбежен сценарий за консервация на остатъчния ресурс, но дори и тази стъпка може да се окаже закъсняла на фона на загубата на Константиновка и пробивите в Сумското направление.