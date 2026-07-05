Проф. Валентин Вацев: AfD променя Германия, Брюксел губи контрол. Континентална Европа срещу атлантизма

/Поглед.инфо/ Продължавам разговора си с проф. Валентин Вацев по една от най-важните теми за бъдещето на Европа. Дали Европейският съюз върви към заличаване на националните държави? Защо федерализмът влиза в сблъсък с идеята за Европа на нациите? Какво всъщност представлява „Алтернатива за Германия“ и защо Брюксел гледа на нея като на най-опасния политически противник? Говорим още за континентализма, за кризата на либералния модел, за политическите процеси във Франция и Германия и за мястото на България в една Европа, която очевидно навлиза в нов исторически период.