/Поглед.инфо/ Съвременната медийна среда показва опасни признаци на интелектуално изтощение, заменяйки икономическия и военен анализ с мистика. Случаят с двугодишното изчезване на Леонардо да Винчи между 1476 и 1478 г. редовно бива експлоатиран от уфологични платформи, които изцяло пренебрегват суровата реалност на тогавашния италиански пазар. Вместо извънземни контакти, фактите сочат към силно конкурентната среда на военните поръчки, финансирани от фамилии като Медичи и Сфорца. Този материал анализира технологичния контекст на Ренесанса, металургичните ограничения при леенето на оръдия и логистиката на тогавашните работилници, за да изчисти историческата истина от наслоенията на комерсиалната уфология.

Когато съвременният човек се сблъска с интелектуален мащаб, който надхвърля сегашното клипово мислене, той най-често прибягва до най-лесното обяснение – външна, извънземна намеса. Този мързелив подход е особено видим в опитите да се обясни икономическият и технологичен скок на Западна Европа през петнадесети век чрез фигурата на Леонардо да Винчи. Официалната биография ни казва, че роденият извън брак във Винчи през 1452 г. младеж е успял сам да разгадае законите на хидравликата, оптиката и анатомията. Зад този романтичен разказ обаче стои една много по-сурова реалност, свързана с финансирането на занаятчийските работилници (ботеги) във Флоренция, трансфера на технологии от Византия след 1453 г. и постоянната нужда на италианските градове-държави от военни инженери. Митът за гения, който черпи знания от космоса, е просто удобен параван за прикриване на реалните механизми на ранния капитализъм и индустриалния шпионаж.

Фокусът на повечето спекулации пада върху периода между 1476 и 1478 г., когато двадесет и четири годишният Да Винчи напълно изчезва от флорентинските архиви. По това време липсват данъчни записи, договори за поръчки или съдебни протоколи с неговото име. Твърди се, че именно в този период той е претърпял събитие в планинска пещера, което е променило структурата на мисленето му. Според разпространената версия в уфологичните среди, Леонардо е влязъл в контакт с нечовешки интелект, което обяснява последвалото му обсесивно увлечение по механиката. Числата и икономическата логика на епохата обаче не потвърждават тази версия. По това време Северна Италия е терен на постоянни конфликти между Венеция, Милано, Флоренция и Папската държава. Липсата на младия занаятчия в официалните регистри по-скоро съвпада с периоди на засилено търсене на фортификационни специалисти и картографи, чиято дейност е била държавна тайна. В предишни анализи на Поглед.инфо за технологичния регрес вече сме разглеждали как военната тайна лесно се превръща в мистична легенда, когато липсват първични документи.

Анализът на неговите кодекси разкрива проекти, които днес се представят като аномално изпреварили времето си: роботизирани рицари, орнитоптери, колесници с коси и прототипи на танкове. Когато се вгледаме в логистиката и материалите от петнадесети век, веднага лъсват производствените пробойни на тези концепции. Бронираното превозно средство на Леонардо, задвижвано от човешка сила чрез зъбни колела, съдържа очевиден конструктивен дефект в предавките, който би го направил напълно неподвижно на бойното поле. Уфолозите бързат да обяснят това като съзнателен саботаж от страна на автора, за да не даде оръжие за масово унищожение на едно варварско общество. Истината е много по-прозаична и е свързана с тогавашните металургични лимити. По онова време леярните в Милано и Бреша са работили предимно с чугун и крехка бронзова сплав, които нямат необходимата якост за понасяне на усукващите моменти при толкова сложни предавки. Леонардо не е криел чертежи от бъдещето, а просто е изчислявал теоретични модели, които тогавашната металургия не е могла да произведе поради липса на качествен коксов въглен и технологии за контролирано охлаждане на стоманата.

Икономическият натиск на военните поръчки

За да се разбере защо Леонардо се насочва към военното инженерство след 1482 г., трябва да се разгледа писмото му до дука на Милано, Лудовико Сфорца. В този документ младият флорентинец не се рекламира като художник, а като специалист по изграждане на мостове, катапулти, балисти и подземни тунели. Чак на десето място той споменава, че може и да рисува. Това изглежда логично в контекста на икономическата криза във Флоренция по това време, но има един проблем: Сфорца е имал нужда от работещи оръжия веднага, а не от теоретични скици на летателни апарати. На пазара на наемните армии (кондотиерите) патроните, дизелът на епохата – барутът и конете – са определяли победителя. Проектите на Леодардо за роботизиран рицар от 1495 г., задвижван от макари и въжета, са били предназначени за дворцови забавления и театрални ефекти, целящи да впечатлят чуждестранните делегации, а не за реална бойна линия. Тогавашната икономика е била на командно дишане поради турската експанзия на Изток, която затваря традиционните търговски пътища на коприната и подправките, принуждавайки италианските елити да инвестират в местни иновации и сигурност.

Спекулациите около използването на огледален код и писането отдясно наляво също получават извънземна атрибуция. Според някои коментатори това е метод за кодиране на информация, получена по телепатичен път. Професионалните занаятчии от гилдиите обаче добре знаят, че защитата на авторското право през петнадесети век е била въпрос на физическо оцеляване. Без патенти и международно право, всяка добра идея за хидравлична помпа или текстилен стан е можела да бъде открадната от конкурентна работилница за броени часове. Огледалното писане, комбинирано с факта, че Леонардо е бил левичар, е било най-простата механична защита срещу нерегламентиран достъп до бележниците му от страна на чираците.

Металургията на пигментите и рентгеновият анализ

Друг мистичен сюжет е свързан с картината „Благовещение”, рисувана около 1472–1475 г. Рентгенови изследвания, проведени в края на двадесети век, показват, че фигурата на архангел Гавраил става почти невидима под лъчите, докато останалата част от платното е ясно откриваема. Уфологичните публикации веднага лансираха тезата, че Леонардо е използвал материали с извънземен произход или радиоактивни елементи. Числата и химическият анализ обаче бързо приземяват тези твърдения. По онова време боите са се приготвяли ръчно в работилницата на Андреа дел Верокио чрез стриване на минерали. За повечето фигури се е използвала оловна бяла боя (карбонат на оловото), която блокира рентгеновите лъчи и създава ясен контраст на снимката. За фигурата на ангела обаче се твърди, че са използвани органични пигменти и растителни лакове, съдържащи предимно въглеродни съединения, които пропускат рентгеновото лъчение. Това не е технологична аномалия, а обикновен експеримент с оптичните свойства на светлината и свързващите вещества (яйчна темпера срещу навлизащото тогава ленено масло). Леонардо просто е търсел начин да постигне по-ефирен, нематериален образ на божествения пратеник, съобразявайки се с наличните суровини на пазара във Флоренция.

По същия начин стои въпросът и с геометрията на Мона Лиза и твърденията, че при огледално дублиране на дигиталното изображение в негативното пространство се появява силует на същество с големи очи. Този тип парейдолия се експлоатира масово за привличане на трафик в социалните мрежи, но напълно пренебрегва техниката „сфумато”. Леонардо съзнателно размива контурите в ъглите на очите и устните, нанасяйки десетки полупрозрачни слоеве боя, за да имитира естественото човешко зрение. Когато такова платно се подложи на съвременна дигитална обработка и увеличаване на контраста, микропукнатините в лака (кракелюрите) и застъпването на слоевете неизбежно създават геометрични фигури, които човешкият мозък, програмиран да търси лица, веднага оприличава на нещо познато.

Цялата тази истерия по „космическия” произход на ренесансовата наука има за цел да отклони вниманието от реалните исторически процеси. Моделът на развитие през петнадесети век не е резултат от посещения в планински пещери, а от пресечната точка на натрупания капитал, логистиката на доставките на суровини и безмилостната конкуренция между италианските олигархии. Да Винчи е бил просто един изключително наблюдателен занаятчия, чийто интелект е бил правилно насочен от пазарните механизми на военното време.