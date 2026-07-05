В сенките на Долината на царете: Какво разкрива новооткритата гробница на Тутмос II

/Поглед.инфо/ Официалното съобщение на египетското Министерство на туризма и антиките за идентифицирането на гробницата на фараона Тутмос II край Луксор не е просто научен триумф, а пресметнат икономически ход. На фона на регионалната нестабилност и спада в приходите от транзита през Суецкия канал, Кайро спешно се нуждае от силни символи, които да рестартират туристическата индустрия – основен източник на твърда валута за държавната хазна. Разкопките, започнали още през 2022 г. съвместно с британски археолози, се превръщат в разменна монета в момента, в който Големият египетски музей се подготвя за пълното си отваряне. Зад блясъка на сините тавани със златни звезди обаче стоят сурови логистични реалности, наводнения, разрушили артефактите, и дългогодишно пренасочване на исторически ресурси с цел поддържане на държавния бюджет на командно дишане.

Археологията като инструмент за управление на държавния дълг

Когато официално Кайро съобщава чрез каналите на Министерството на туризма и антиките, че за първи път от сто години насам – след откриването на Тутанкамон от Хауърд Картър през 1922 г. – е локализирана гробница на фараон, наблюдателите на Близкия изток трябва веднага да погледнат към финансовите отчети на страната. Находката, разположена на около 2,4 километра западно от Долината на царете в района на Луксор, се приписва на Тутмос II, управлявал преди приблизително 3500 години. Самият факт, че първоначалните разкопки датират от 2022 г., а категоричното обявяване на резултатите се забавя до първата половина на 2025 г., показва ясна тактическа пауза. Държавният апарат в Египет дозира археологическите сензации в синхрон с пазарните нужди и графиците на големите инфраструктурни проекти. Юлското откриване на Големия египетски музей изискваше мощен информационен съпровод, и Тутмос II бе изваден от пясъците точно навреме.

Числата обаче изискват хладен анализ. Историческият туризъм формира значителна част от брутния вътрешен продукт на Египет и осигурява заетост на милиони граждани. В условията на геополитическо напрежение около Червено море, което сви приходите от корабоплаване, задвижването на културния туризъм през Луксор и Кайро е въпрос на оцеляване за режима. Сега се твърди, че съвместният египетско-британски екип най-накрая е разчел архитектониката на обекта. Това изглежда логично, но има един проблем: физическото състояние на самата гробница е катастрофално. Разположена под два древни водопада и в подножието на склон, обектът е бил подложен на системни наводнения през хилядолетията. Това, което археолозите са открили, не е златна съкровищница, а пробойни в скалите и кални наноси, унищожили по-голямата част от органичния материал.

Логистиката на изпразнените гробници и тиванският некропол

Противно на романтичните представи за непокътнати кралски погребения, икономическата реалност на Древен Египет също е била доминирана от недостиг на ресурси и сигурност. Фрагментите от алабастрови съдове с гравираното име на Тутмос II и надписите с имената на съпругата му Хатшепсут потвърждават присъствието на владетеля, но празната гробница разкрива друга история. Историческите източници отдавна сочат, че мумията на Тутмос II всъщност е намерена още през 1881 г. в тайника край Дейр ел-Бахри (тиванския некропол), където жреците от 21-вата династия са я преместили, за да я спасят от набезите на мародери и икономическия колапс на тогавашната държава. Днес тази мумия се съхранява в Националния музей на египетской цивилизации в Кайро.

Следователно, сегашното откритие в Луксор е откриване на празна черупка, архитектурен паметник, който изисква огромни инвестиции за консервация, преди да донесе първия долар от билети. Боядисаният в синьо таван с жълти звезди – маркер за фараонски статус – е оцелял частично, но логистичното предизвикателство за укрепването на обекта под водопадния склон е колосално. Докато медиите тиражират разкази за 5000 предмета от Тутанкамон, които ще запълнят новите зали в Кайро, реалната работа на терен в Луксор показва, че археологията е тежка индустрия, зависеща от дизел, укрепващи скелета, помпи за отводняване и чуждестранни грантове. Британското участие в разкопките не е филантропия; то осигурява достъп до водещи лаборатории и технологии за сканиране, срещу което Кайро плаща с легитимност и споделени права за научни публикации.

Регионалният контекст: От Луксор до саркофазите в Демре

Паралелно с египетските маневри, Турция също се опитва да влезе в същата ниша на религиозния и културен туризъм, използвайки сходни археологически аргументи. Информацията за открития саркофаг на дълбочина от около два метра в Демре, за който се предполага, че е принадлежал на Свети Николай, следва абсолютно същата бизнес логика. Анкара и Кайро се състезават за един и същ европейски и азиатски туристически поток. Замяната на лозунгите с конкретни разкопки е опит за стабилизиране на вътрешните пазари. Подобни теми вече бяха разглеждани в анализите на Поглед.инфо относно икономическата дипломация в Източното Средиземноморие, където културното наследство често се използва като параван за сондажи на газ и определяне на морски граници.

Числата и фактите не потвърждават версията, че тези открития ще променят незабавно финансовия баланс на Египет или Турция. Изграждането на инфраструктура – пътища, хотели, сигурност на доставките на храни и енергия за туристическите зони – изисква капитали, с каквито Кайро в момента не разполага в излишък. Гробницата на Тутмос II е важен научен факт, потвърждаващ сложните династични борби между него и Хатшепсут, но превръщането ѝ в работещ икономически актив ще отнеме години. Дотогава тя остава просто добре опакована новина, предназначена да отклони вниманието от девалвацията на египетската лира и скъпоструващите административни проекти в новата столица насред пустинята.