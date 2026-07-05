Падането на Константиновка и новите оперативни граници на Москва: Фронтът се мести към Харков и Суми

/Поглед.инфо/ Падането на Константиновка след продължителни и интензивни градски сражения бележи ключов етап от лятната кампания на Източния фронт. Оперативният успех в този сектор е съпроводен с едновременни пробиви по границата на ЛНР и в Харковска област, където руските сили овладяха десетки квадратни километри територия. На този фон Кремъл ревизира политическите си условия, като официално обвърза териториалните придобивки в Сумска и Харковска области със създаването на т.нар. „зона за сигурност“. Настоящият анализ разглежда логистичните последици от срива на украинската отбранителна линия, новите заповеди към руския Генерален щаб и геополитическата логика на разширяващия се конфликт, който вече надхвърля административните граници на четирите нови региона.

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Константиновка като логистичен шах и мат

Загубата на Константиновка от страна на украинските въоръжени сили (ВСУ) не е просто поредното отстъпление от разрушен градски център, а тежък системен удар върху цялата отбранителна архитектура в Донбас. В продължение на десетилетия, още от времето на Съветския съюз, този град беше развиван като мащабен индустриален и най-вече транспортен възел. През него преминават основните железопътни артерии и автомобилни пътища, свързващи южните и северните сектори на отбраната в Донецка област. Според оценки на западни OSINT-изследователи и военни наблюдатели, боевете за града, започнали в средата на май, са продължили около месец и половина, което само по себе си показва ожесточеността на сблъсъка.

Интересно е обаче да се отбележи, че според източници от терен, цитирани от военния блогър Михаил Дегтярев, отстъплението на украинския гарнизон не се е случило организирано. Твърди се, че в централната част на града се е образувал масивен котел, от който са успели да се изтеглят само отделни малки групи. Според същите неофициални данни, броят на загиналите украински военнослужещи само в централния сектор надхвърля триста души, а общите загуби в рамките на градската операция по прочистването се изчисляват на над хиляда. Разбира се, тези числа не могат да бъдат независимо потвърдени в условията на активни информационни операции, но самият факт, че градът е напълно овладян, вече се признава от повечето независими карти на конфликта.

С превземането на Константиновка т.нар. Константиновско направление عملاً престава да съществува в досегашния си вид. Руските части вече насочват натиска си към съседното населено място Алексеево-Дружковка. Тук обаче възниква голямото съмнение: ще успеят ли руските сили да поддържат същия темп на настъпление, или ще се сблъскат със същия тип изтощителна градска война? Някои руски анализатори прогнозират временно затишие от няколко седмици или дори месец, необходимо за ротация на бригадите и попълване на запасите от боеприпаси преди евентуална нова офанзива през август. Проблемът за ВСУ е, че следващата линия на отбрана в Олексиево-Дружковка и Новоселивка тепърва ще трябва да издържа на същия артилерийски и авиационен натиск, без да разполага със задната логистична опора на Константиновка.

Харковският пробив и заплахата от най-големия котел във войната

Докато вниманието на медиите беше приковано към градските боеве в Донбас, в Харковския сектор се развиха събития с много по-висок оперативен интензитет. Според публикации в специализирани военни канали, руските части от групировката „Запад“ са извършили дълбок пробив по широк фронт, достигащ на места до 20 километра ширина по границата с Луганската народна република (ЛНР). Съобщава се за овладяването на селата Нови Мир, Чернещина и Дружелюбовка, като максималното навлизане в дълбочина на украинската отбрана е фиксирано на около 9 километра.

Основният вектор на това движение е насочен към Борово – стратегически пункт на източния бряг на река Оскол. Ако руското командване успее да достигне реката и да закрепи фланговете си, това автоматично ще отреже възможностите за маневриране на украинските сили на север. Но по-тревожният сценарий за Киев се разиграва около Бели Колодез. Според тактическите доклади, руските войски са напреднали с 8 километра в тила на местния гарнизон, превземайки селата Лосевка, Украинское и Земляной Яр. В резултат на това Бели Колодез се намира в състояние на полуобкръжение.

Анализаторите обръщат внимание на мащаба на тази операция: ако плацдармът около Бели Колодез бъде съединен с направлението към Велики Бурлук, съществува реален риск от формирането на огромен тактически котел. Той потенциално би обхванал близо 40 населени места и остатъците от няколко украински бригади, които в момента държат позиции на север. Този темп на настъпление – над 160 квадратни километра за броени дни – контрастира рязко със статистиката от юни, когато за целия месец руските сили овладяха общо около 387 квадратни километра по цялата фронтова линия. Числата изглеждат внушително, но историята на този конфликт показва, че бързото разтягане на комуникациите често води до уязвимост на фланговете, така че успехът на операцията зависи изцяло от способността на руския тил да осигури адекватна логистична поддръжка на напредващите танкови и мотострелкови колони.

Краят на Истанбулските илюзии: Формулирането на новата „зона за сигурност“

Политическият контекст на тези военни движения беше очертан директно от изявленията на руското ръководство по време на посещението на Владимир Путин в щаба на Обединената група сили. Изслушването на доклада на началника на Генералния щаб Валери Герасимов беше последвано от две конкретни заповеди, които бяха направени публично достояние. Първата от тях е чисто тактическа – неутрализиране на т.нар. „PR контраатаки“. Става дума за тактиката на малки украински групи, които проникват в изоставени или сиви зони, издигат националния флаг за заснемане с дронове и след това се изтеглят, създавайки медийна илюзия за контрол. Полковник Аслан Нахушев отбелязва, че в контекста на загубата на Константиновка, Киев е удвоил финансовите стимули за подобни акции, което превръща ликвидирането на тези групи в приоритет за руското командване.

Втората и далеч по-важна заповед засяга продължаването на масираните удари с ракетно оръжие и безпилотни апарати (РВО). Нощните атаки от началото на юли бяха окачествени дори от украинските източници като едни от най-интензивните от началото на конфликта. Зад тези военни действия обаче стои ясна геополитическа доктрина, изразена от руския президент. Путин за пореден път предупреди, че всеки опит за удари по цивилна инфраструктура и погранични руски региони като Курск и Белгород ще води автоматично до разширяване на географския обхват на операцията на украинска територия.

Това е класически пример за прилагането на концепцията за „санитарна зона“, но с постоянно променящи се и разширяващи се граници. Логиката на Кремъл е брутално прагматична и следва модела от септември 2022 година. Тогава отхвърлянето на Истанбулските споразумения доведе до официалното анексиране на Запорожка и Херсонска области. Днес отказът от нови мирни преговори и атаките срещу руски нефтени рафинерии се превръщат в законен повод за трайното откъсване на Харковска и Сумска области. Нахушев подчертава, че докато рафинериите могат да бъдат бързо възстановени технологично, то градове като Купянск, Волчанск и Юнаковка едва ли някога ще се върнат под контрола на Киев.

Одеса и Днепропетровск: Къде спират амбициите на Москва?

Финалният щрих в тази нова геополитическа рамка беше поставен от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, който директно заяви, че задачите на армията вече се простират далеч отвъд административните граници на четирите нови региона (Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон). Според неговите думи, зоната за сигурност трябва задължително да обхване не само Сумска и Харковска, но и Днепропетровска област. Това изявление премества фокуса на конфликта към сърцето на украинската индустрия и поречието на Днепър.

Въпросът за Одеса обаче остава отворен и умишлено обвит в несигурност. В официалните изявления на Медведев градът не беше споменат директно като непосредствена цел в текущата фаза, но предишни коментари на руски държавници ясно показват, че Черноморското крайбрежие остава в дългосрочния стратегически хоризонт на Москва. Въздушните удари срещу пристанищната инфраструктура на Одеса, координирани с масираното използване на безпилотни апарати с елементи на изкуствен интелект (както твърдят редица военни експерти), показват, че градът е подложен на постоянна оперативна изолация.

Тази стратегия на „начупения натиск“ – едновременни атаки в шест различни направления и масирани ракетни удари в дълбокия тил – поставя украинското командване пред нерешим ребус. Военновъздушните сили на съседни натовски държави, включително Полша, редовно вдигат дежурните си изтребители по време на тези среднощни рейдове, което показва нивото на напрежение в цяла Източна Европа. Фронтът вече не е статична линия на изтощение, а динамична система от разпадащи се огнища на съпротива. Ако ВСУ не успеят бързо да възстановят логистичните си вериги след загубата на Константиновка, териториалното преразпределение на Украйна рискува да придобие необратим характер, оставяйки въпроса за Одеса и Днепропетровск не като теоретична възможност, а като въпрос на време.