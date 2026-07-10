Китай представи петгодишен план за стимулиране на потреблението чрез търговията на дребно
/Поглед.инфо/ Китайските власти представиха нова петгодишна стратегия за развитие на сектора на търговията на дребно, насочена към стимулиране на вътрешното потребление, създаване на работни места и устойчивия икономически растеж. Документът е изготвен съвместно от Министерството на търговията и още осем държавни институции.
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