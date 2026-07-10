Китай представи петгодишен план за стимулиране на потреблението чрез търговията на дребно

/Поглед.инфо/ Китайските власти представиха нова петгодишна стратегия за развитие на сектора на търговията на дребно, насочена към стимулиране на вътрешното потребление, създаване на работни места и устойчивия икономически растеж. Документът е изготвен съвместно от Министерството на търговията и още осем държавни институции.

До 2030 г. страната си поставя за цел да изгради модерна, висококачествена търговска система и да създаде международно конкурентоспособни компании. Планът предвижда физическите магазини да се превърнат в многофункционални пространства за пазаруване, свободно време и социални контакти, а онлайн платформите да предлагат по-качествени и разнообразни услуги. Чрез ускоряване на иновациите и модернизиране на веригите за доставки Китай цели да насърчи потреблението и да подкрепи дългосрочното развитие на икономиката.