Пътникопотокът на влизащи и излизащи от Китай за първите 6 месеца достигна 369 млн.

/Поглед.инфо/ Държавната администрация по имиграцията на Китай представи данните за работата си през първото полугодие на 2026 г. През този период граничните служби са регистрирали общо 369 милиона влизания и излизания от страната – с 10,8% повече спрямо същия период на миналата година и най-високото ниво в историята.

Броят на влезлите в Китай чуждестранни граждани е достигнал 22,91 милиона, което представлява ръст от 20,4% на годишна база. От тях 17,82 милиона са влезли без виза, или 77,7% от всички чуждестранни посетители, като това е увеличение с 30,6% спрямо първото полугодие на 2025 г.

Най-много чуждестранни посетители са пристигнали от Южна Корея, Русия, Малайзия, Виетнам, Тайланд, Сингапур, САЩ, Япония, Монголия и Австралия. Гражданите на тези десет държави представляват 62% от всички чужденци, влезли в Китай през първата половина на годината.