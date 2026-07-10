Учени откриха водороден „изгубен свят“ в дълбините на Тихия океан

/Поглед.инфо/ Докато глобалният политически елит инвестира милиарди в повърхностни технологии за зелен преход, тихоокеанското дъно демонстрира мащаба на собствената си, напълно безплатна химическа фабрика. Публикуваните данни от китайската дълбоководна мисия в басейна Мусау, североизточно от Папуа Нова Гвинея, не просто засенчват класическия „Изгубен град“ в Атлантика, те буквално разбиват досегашните модели за локализация на хидротермалните системи. Вместо очакваните тектонични граници, учените се натъкнаха на площ от 11,1 квадратни километра, захранвана изцяло от нискотемпературна серпентинизация. Този подводен масив генерира до осем на сто от целия глобален поток на абиотичен водород – факт, който изисква сериозен одит на енергийните баланси на планетата и преразглеждане на теориите за зараждането на органичния въглерод.

Логистичният капан на дълбоководната теория

Документите на изследователския екип от Лабораторията Лаошан и Китайската академия на науките описват терен, който геофизиците дълго време смятаха за нерентабилен за масивна хидротермална активност. Провинция Кунлун се намира на цели 80 километра западно от активната падина на Каролинската плоча. Това отстояние е сериозен теоретичен проблем. Класическата парадигма изисква непосредствена близост до средноокеанските хребети, където магмата е плитка, а термичният градиент – предвидим. Тук обаче физическите закони работят през различна механика: морската вода прониква дълбоко в горната мантия под влияние на специфичен тектоничен натиск, предизвиквайки екзотермична реакция при взаимодействие с ултраосновни скали (перидотити).

Резултатът от този процес е отделянето на огромни обеми чист водород и формирането на аутигенен доломит при температури под 40°C. За разлика от класическите „черни пушачи“, които изхвърлят силно киселинни сулфидни разтвори при близо 400°C и бързо унищожават сондажната апаратура, Кунлун е стабилна, алкална система. По данни от картографирането с пилотирани подводни апарати, структурата не се състои от крехки карбонатни кули, а от колосални кратери с диаметри от 450 до 1800 метра и дълбочина на вдлъбнатините над 100 метра. Тези мащаби изискват огромен енергиен ресурс. Изчисленията на геохимиците сочат, че в Първия етап от развитието на полето е настъпила мощна флуидна експлозия, причинена от натрупването на свръхналягане от газ в затворени скални обеми – процес, коренно различен от плавното отлагане на минерали, наблюдавано в Атлантическия океан.

Инженерни реалности и метаболитен скептицизъм

Биолозите бързат да обявят Кунлун за „топлата супа“, в която неорганичната материя преминава в органична чрез хемосинтеза. Подобни изявления обаче се сблъскват със суровата термодинамика. Наличието на алвинокаридни скали, клекнали омари и анемони около вентилационните отвори Лаошан и Жушан потвърждава съществуването на работеща екосистема, базирана изцяло на водороден метаболизъм, но механизмът на първичния синтез остава неясен. Данните от радиовъглеродния анализ и изотопните изследвания на газовите мехурчета все още не дават еднозначен отговор дали наличните метанови съединения са изцяло абиотични, или са продукт на древна микробиална дейност, запечатана в седиментите.

От гледна точка на индустриалния добив, идеята това място да се превърне в източник на чист водород е меко казано наивна при сегашните технологични лимити. Работата на дълбочина от няколко хиляди метра под повърхността, при налягания надхвърлящи стотици атмосфери, изключва икономически изгодния транспорт на газ до сушата. Разходите за поддържане на флот от специализирани платформи и подводни роботи биха надхвърлили стойността на добитата енергия в пъти. Значимостта на Кунлун не е в непосредствената му пазарна стойност, а в интелектуалния шамар, който нанася на досегашните климатични и геологични модели. Предишни публикации в специализирани издания за океанография вече загатнаха, че пропускаме огромни обеми газови емисии, които не влизат в официалните сметки за енергийния баланс на планетата. Провинция Кунлун е живото доказателство, че под океанската кора протичат мащабни процеси, които нито контролираме, нито разбираме напълно.