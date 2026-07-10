Китай призова за прекратяване на огъня в Украйна възможно най-скоро

Сун Лей заяви, че развитието на ситуацията в Украйна е тревожно. По думите му интензивността, мащабът и обхватът на военните атаки надхвърлят предишните нива, което води до множество цивилни жертви и сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Той подчерта, че Китай осъжда всички нападения срещу невинни цивилни и призова засегнатите страни незабавно да прекратят атаките срещу цивилното население и гражданските обекти.
Сун Лей също така добави, че всички страни трябва да проявят търпение и политическа воля, да възобновят разговорите и преговорите възможно най-скоро и да работят за постигането на всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение.