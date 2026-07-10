Археологическа сензация: Откриха 52 древноегипетски мумии със златни езици

/Поглед.инфо/ Находката от 52 мумии в археологическия обект Ал-Бахнаса (древния Оксиринх), разположен в провинция Миня, отново извади на повърхността не толкова романтичния блясък на фараоните, колкото суровата икономическа и религиозна логистика на късноптолемеевия период. Разкопките, ръководени от съвместния екип на Университета в Барселона и Висшия съвет по антиките на Египет, разкриха сложна структура от три погребални камери със сводести тавани. Фокусът на пазарния и научен интерес обаче се концентрира върху тринадесетте мумии, снабдени със златни езици, и една специфична находка със златни пластини върху ноктите. Този феномен не е просто артефакт за музейна витрина; той е физическо доказателство за металургичните лимити, търговския обмен и специфичния социален статус на погребаните в епоха, когато Египет вече губи политическата си автономност под натиска на средиземноморските трансформации.

Икономика на литургията и металургичен праг в Ал-Бахнаса

Когато се оценяват откритията в Ал-Бахнаса, често се изпада в капана на чисто художественото описание на златния блясък. Реалността на терена обаче диктува по-прагматичен анализ. Екипът, упълномощен от Мохамед Исмаил Халед, регистрира общо 52 мумии, но едва 13 от тях притежават коментираните езици от златно фолио. Това количествено съотношение веднага създава пробойни в теорията за масовия характер на ритуала. Златото през птолемеевия период не е просто свещен метал; то е силно контролиран държавен ресурс. Наличието на мумия с два златни езика и друга със златни нокти индикира за засилен индивидуален разход от страна на конкретни фамилии, а не за стандартна държавна или храмова субсидия.

Физическият капацитет на некропола показва натрупване на десетки тела в обособени групи. Това потвърждава хипотезата за семейни или корпоративни гробници – практика, добре позната от предходния Саитски период, но тук модифицирана под гръко-римско влияние. Логистиката на подобно погребение изисква сериозен финансов ресурс: от наемането на каменоделци за изсичането на варовиковия свод до доставката на вносни смоли за балсамиране, чийто химичен състав в този регион често включва битум от Мъртво море и кедрово масло от Леванта. Полагането на тънко златно фолио върху езика, предназначено според теологията на текстовете от Оксиринх да осигури възможност на покойника да говори пред съда на Озирис, е последната, най-скъпа фаза от подготовката, достъпна само за административния или жречески елит на провинцията.

Провинция Миня по това време функционира като логистичен хъб по поречието на Нил, контролиращ зърнените потоци към Александрия. Ал-Бахнаса не е изолирано пустинно гробище, а град с развита инфраструктура. Предишни разкопки на същото място вече документираха храм на Озирис и византийска базилика, което показва дълбока стратификация на терена и непрекъснато преустройство на пространството. Архивното гробище на Оксиринх, известно с тоновете си папируси, описва точно този тип общество – прагматично, силно бюрократизирано, където дори спасението на душата се заковава с договори за доставка на материали и плащане на такси към балсаматорите.

Иконографският кодекс и архитектурният лимит

Самата трикамерна гробница демонстрира инженерните лимити на епохата. Варовиковият свод, макар и изписан с ярки пигменти, разкрива бърза и на места нестабилна зидария. Боядисването на стените с изображения на Анубис, Озирис, Атум и Нут следва традиционния канон, но детайлният оглед на щрихите показва занаятчийско изпълнение, характерно за провинциалните ателиета от Късния период. Изображението на богинята Нут на тавана, заобиколена от свещени лодки на Ра и Хепри, е копирано от по-стари царски образци, пригодени за нуждите на местната аристокрация.

Интерес представлява присъствието на теракотени фигурки на бог Харпократ (Хор детето) и амулети на Тот и Изида. Теракотата е евтин материал, масово произвеждан в калъпи, което контрастира със златните скарабеи с форма на сърце, открити в същите камери. Това смесване на скъпи металургични продукти с евтина керамика показва, че гробницата е била използвана в продължение на поколения, като по-късните погребения вероятно са извършени в моменти на икономически спад или инфлация, каквито птолемеевият Египет преживява често през II и I век пр.н.е.

Това изглежда логично като обяснение за натрупването на тела, но има един физически проблем – състоянието на самите мумии. Повечето от тях са пострадали от влагата и инфилтрацията на подпочвени води, което затруднява прецизния антропологичен анализ и извличането на чиста ДНК. Радиовъглеродният анализ на текстилните обвивки дава широки граници, които се припокриват с гръко-римския преход. За разлика от добре запазените сухи погребения в Горния Египет, тук интелектуалната мъгла около точните датировки се разсейва трудно, тъй като река Нил е променяла коритото си през вековете, засягайки ниските нива на некропола.

За по-широк контекст относно развитието на погребалните технологии и антропологичните възстановки в този регион, си струва да се разгледа методологията, прилагана при проучването на антропологичния профил на мумията на тийнейджърка от съседния регион, която разкри сходни нива на остеологични увреждания. Присъствието на византийски и римски пластове непосредствено над птолемеевската гробница допълнително усложнява стратиграфията, тъй като по-късните строители често са използвали камъни от езическите паметници за основи на своите базилики.

В крайна сметка, съпоставката на артефактите от Ал-Бахнаса с документите от същия период показва, че практиката на поставяне на златни езици не е изолиран мистичен акт, а част от скъпа погребална индустрия. Тя отразява фискалната реалност на едно общество, което се опитва да поддържа традиционния си статус пред лицето на настъпващия нов административен ред.