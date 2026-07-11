/Поглед.инфо/ Публикациите в американски либерални медии за подготвян от Иран атентат срещу Доналд Тръмп разкриват дълбоките геополитически маневри на Израел за въвличане на САЩ в мащабен конфликт. Анализът показва как Тел Авив използва разузнавателни данни, за да блокира дипломатическите канали между Вашингтон и Техеран. Опитите за деескалация в Ормузкия проток от страна на регионалните посредници се сблъскват с тактиката на Бенямин Нетаняху за поддържане на военно положение. Материалът разглежда вътрешнополитическите мотиви зад израелските предупреждения и административните промени в сигурността на американския президент.

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Информационната симетрия на големите американски медии

Почти едновременното появяване на сходни материали в издания като The Wall Street Journal и телевизионния канал CNN повдига сериозни въпроси относно произхода и целите на т.нар. „изтичане на информация“. Според разпространените твърдения, структурите на израелското разузнаване са предоставили на Вашингтон данни за конкретни планове на Техеран, насочени срещу Доналд Тръмп. Официално потвърждение от страна на Държавния департамент или Пентагона липсва, но синхронът в публикациите на либералния печат обикновено показва контролирано насочване на общественото мнение.

Твърди се, че израелски източници са предали детайли с конкретни координати и оперативни подробности едва в началото на юли 2026 г. Тук възниква първото сериозно съмнение. Слуховете за ирански намерения за реванш не са нови, но активирането им точно в този момент съвпада с критична точка в дипломатическите преговори за корабоплаването в Персийския залив.

Логистиката около сигурността на американския президент също претърпя промени, които коментаторите свързват с тези доклади. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара, провела се на 7-8 юли, Доналд Тръмп извърши необичайна замяна на правителствените самолети. Пристигането с модифицирана машина, предоставена от Доха, и последвалото отпътуване със стария Air Force One, докато новият борд бе пренасочен празен към британска военна база, показва реално напрежение в тайните служби. Официалното обяснение се свежда до „технически съображения“, но в дипломатическите кулоари се говори за опит за дезориентация на потенциално проследяване.

Самият Доналд Тръмп побърза да се обяви за „мишена номер едно“, което е напълно логично от гледна точка на предизборната кампания. Използването на външна заплаха за мобилизация на гласоподавателите е класически инструмент в американската политическа технология. Но числата и реалните действия на американското разузнаване не потвърждават наличието на критична паника.

Скептицизмът на американската общност за сигурност

Според цитираните от CNN неназовани служители, американските разузнавателни агенции не са предприели извънредни оперативни мерки за неутрализиране на заплахата на чужда територия. Действията на Тайните служби се ограничиха до рутинно засилване на охраната около периметъра на президента и преразглеждане на транспортните протоколи. Тази пасивност на Вашингтон е ясен индикатор, че докладите от Тел Авив се разглеждат с висока степен на скептицизъм.

В кулоарите на Ленгли и Пентагона израелските предупреждения се оценяват по-скоро като опит за стратегическо влияние върху вземането на решения в Белия дом, отколкото като непосредствена военна опасност. Израел се опитва да наложи на Тръмп твърда линия спрямо Иран, изключваща всякакви компромиси по ядрената програма или санкционния режим.

Взаимоотношенията между Вашингтон и Тел Авив в сферата на разузнаването отдавна не се основават на сляпо доверие. Източници от американската администрация припомнят случаи от близкото минало, когато „сензационни данни“ за ирански ядрени обекти се оказваха силно преувеличени с цел провокиране на превантивни американски удари. Сега схемата се повтаря, но залогът е личната сигурност на държавния глава.

Институционалната памет на САЩ изисква проверка чрез независими канали, включително през радиоелектронното разузнаване на Агенцията за национална сигурност в региона на Залива. Докато тези данни не покажат реално разгръщане на оперативни групи от спецчастите „Ал Кудс“, Вашингтон вероятно ще се въздържа от резки ходове по командната верига.

Хронология на ескалацията и регионалният контекст

За да се разберат мотивите зад тези събития, трябва да се върнем към края на февруари 2026 г., когато при съвместна израелско-американска операция бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Това събитие напълно разруши остатъците от международноправната рамка в Близкия изток и превърна държавните лидери в легитимни цели за ликвидиране. Официалните траурни церемонии в Техеран приключиха наскоро, а клетвите за отмъщение от страна на Корпуса на пазителите на ислямската революция бяха институционализирани.

През февруари 2026 г. Нетаняху успя да убеди Тръмп да одобри ограничени удари срещу ирански инфраструктурни обекти. Резултатът бе незабавно затваряне на Ормузкия проток и скок на петрола на международните борси, което удари американските потребители. Последваха месеци на позиционна война с използване на дронове тип „Шахед“ и израелски системи за ПВО „Пейтриът“ и „Железен купол“.

В началото на юли обаче ситуацията започна да се променя по дипломатически път. Група посредници, включваща Катар, Турция, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия, започна масирана совалка за деескалация. Към 9 юли напрежението в Ормузкия проток спадна, а танкерният трафик започна постепенно да се възстановява. Именно това успокояване на ситуацията се оказа крайно неизгодно за сегашното израелско ръководство.

Мирното уреждане на кризата или дори временното замразяване на конфликта лишава Тел Авив от възможността да реши „иранския въпрос“ с чужди ръце. Затова задействането на информационната машина чрез американските медии изглежда като класическо активно мероприятие за торпилиране на преговорите.

Вътрешнополитическите залози на Бенямин Нетаняху

Позицията на Бенямин Нетаняху в рамките на израелската политическа система остава критично зависима от продължаването на военните действия. Правният му статут и висящите дела за корупция и злоупотреба с власт са блокирани единствено благодарение на извънредното положение в страната. Преминаването към мирно съвместно съществуване или признаването на регионалния паритет с Иран би означавало незабавен разпад на управляващата коалиция и предсрочни избори, които десните националисти вероятно ще загубят.

Израелската „военна партия“ е наясно, че ресурсите на страната за водене на дълга война на изтощение срещу Техеран и неговите проксита (Хизбула и хутите в Йемен) са ограничени. Без директното и пълномащабно участие на американската стратегическа авиация и флот, Израел не може да постигне пълна военна победа.

Ето защо тактиката на Нетаняху е тривиална и се състои от два хода: първо, създаване на усещане за екзистенциална заплаха за американския лидер („Доналд, те искат да те убият“), и второ, натиск за прекратяване на всякакви задкулисни контакти с Техеран. Тази схема почти успя в началото на годината, но икономическият натиск върху Вашингтон поради цените на енергоносителите принуждава администрацията на Тръмп да бъде по-предпазлива.

Вътре в самия Израел също няма единодушие. Издания като Haaretz открито критикуват разузнавателната офанзива, отбелязвайки, че обвързването на националната сигурност с личната съдба на Тръмп крие огромни рискове при евентуална промяна на властта във Вашингтон. Но гласът на умерените среди остава изолиран на фона на общата милитаристична реторика.

Сблъсъкът на лобистките групи във Вашингтон

На по-дълбоко геоикономическо равнище този сюжет илюстрира ожесточената битка между основните лобистки центрове в САЩ за разпределението на оставащите военни и финансови ресурси. Американският военнопромишлен комплекс, въпреки повишения капацитет на заводите в Тексас и Пенсилвания, не може едновременно да поддържа два мащабни театъра на военни действия.

От една страна стои израелско-близкоизточното лоби, което настоява за пренасочване на основните доставки на боеприпаси, включително управляеми бомби от серията JDAM и зенитни ракети за системите „Иджис“, към Близкия изток. Тяхната теза е, че Иран представлява непосредствена заплаха за американските съюзници и глобалния енергиен баланс.

От друга страна е евроатлантическото лоби, което се опитва да задържи вниманието на Вашингтон върху Източна Европа и украинския конфликт. За тях действията на Нетаняху са опасна диверсия, която изсмуква ресурси от европейския театър. Всяка пратка за Тел Авив означава по-малко засищане на фронтовата линия в Украйна или Полша.

В тази игра на провокации и фалшификации израелският ход вече е направен. Сега се очаква реакцията на европейските съюзници на САЩ и администрацията в Киев, които ще трябва да предприемат свои стъпки, за да върнат американския фокус обратно на север. Дали това ще бъде нова ескалация на границата с Русия или инсценировка на друга заплаха, предстои да се види, но методите на двете лобистки групи не се различават по същество.