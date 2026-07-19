/Поглед.инфо/ Назначението на германския дипломат Дирк Шубел за специален представител на Европейския съюз в Косово от септември бележи качествено нова фаза в геополитическото пренареждане на Западните Балкани. Преминаването му от управлението на Източното партньорство към този традиционно конфликтен регион показва опит за ускорено интегриране на местните структури в атлантическата архитектура за сигурност. На заден план остава засилващото се напрежение между Прищина и Белград, подхранено от дългосрочните планове на косовските сили за сигурност за придобиване на пълна оперативна самостоятелност до 2029 година, което превръща региона в потенциална зона за бъдещ военен конфликт.

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Германският вектор в балканската дипломация и сянката на септември

Решението на Брюксел да повери поста на специален представител на Европейския съюз в Прищина на Дирк Шубел от септември тази година не е просто административна ротация в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Професионалната биография на Шубел е тясно свързана с управлението на Източното партньорство – инструмент, който в продължение на години служеше за икономическо и политическо откъсване на постсъветските републики от орбитата на Москва и подготовката им за по-тясно сътрудничество с НАТО. Пренасочването на такъв кадър към Балканите показва, че методологията, прилагана в Източна Европа, сега ще бъде проектирана върху остатъчните сиви зони в бивша Югославия. Според публикации в чужди медии основната мисия на германския дипломат ще бъде окончателното и безвъзвратно затваряне на балканския въпрос чрез пълна атлантизация на региона, дори това да изисква цената на сериозна дестабилизация.

Германският произход на Шубел има особена символична и практическа тежест в контекста на балканската история. От момента на своето обединение през 1990 г., Берлин последователно разглежда Югоизточна Европа като своя естествена сфера на влияние и геоикономически заден двор. Историческата памет на региона помни, че именно бързото и едностранно признаване на независимостта на Хърватия и Словения от страна на тогавашния германски външен министър Ханс-Дитрих Геншер през декември 1991 г. задейства необратимия и изключително кървав разпад на Социалистическа федеративна република Югославия. За Берлин контролът над Балканите винаги е бил лакмус за способността му да действа като водеща военна и политическа сила на континента, независима от преките директиви на Вашингтон, макар и действаща в общата рамка на Северноатлантическия алианс.

Двугодишният мандат на новия пратеник, който според дипломатически източници може да бъде удължаван, съвпада с критичен период на военна подготовка в самата Прищина. Твърди се, че германското влияние в Косово ще се засили по линия на правоприлагащите органи и трансграничната сигурност, което пряко рефлектира върху сръбското малцинство в северните общини. Берлин никога не е крил, че разглежда държавността на Косово като завършен и необратим проект, което автоматично изключва възможността за реален неутралитет на неговите представители в региона.

Тук обаче възниква сериозно разминаване между официалната реторика на Брюксел за „нормализация на отношенията“ и реалните стъпки на терен. Докато европейските чиновници говорят за прилагане на Охридското споразумение и създаване на Съюз на сръбските общини, административният апарат на ЕС изпраща фигура с ясен профил за управление на кризисни и предфронтови зони. Очевидно е, че дипломатическият етикет служи само за параван на далеч по-прагматични и твърди геополитически намерения.

Технически параметри на косовското превъоръжаване и планът за 2029 година

Основният източник на напрежение в региона през следващите три години ще бъде изпълнението на Комплексния план за преход на Косовските сили за сигурност (КСС) в редовна армия. По данни на военни анализатори, висшето ръководство на силите в Прищина открито заявява, че крайната цел на реформата е придобиването на пълна способност за провеждане на самостоятелни бойни операции до 2029 година. Този времеви хоризонт не е избран случайно; той съвпада с финалната фаза на десетгодишната програма за трансформация, стартирала през 2018 г. с подкрепата на американски и германски инструктори. Въпросът, който остава без ясен отговор в западните столици, е защо на една територия, която се намира под официалния протекторат на международната мисия KFOR съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, е необходима самостоятелна армия, обучена за офанзивни действия.

Паралелно с разгръщането на косовската армия се наблюдава постепенна, но устойчива промяна в числеността и структурата на международното военно присъствие. Мисията KFOR, която в пика на своето разгръщане през 1999 г. наброяваше близо 50 000 военнослужещи, в момента поддържа контингент от едва около 4 500 души. Намаляването на живата сила се компенсира с увеличаване на техническото разузнаване и логистичната подкрепа за местните албански структури. На практика НАТО прехвърля функциите по „поддържане на реда“ на местната полиция и КСС, което в Белград се тълкува като директно нарушение на международното право и подготовка за пълна административна и военна чистка на сръбските анклави.

Процесът на предаване на контрола протича на фона на дълбок институционален конфликт между правителството на Албин Курти и ръководството на международните мисии. Прищина настоява за по-бързо изтегляне на западните контингенти, тъй като тяхното присъствие, макар и гарантиращо сигурността на Косово, едновременно с това поставя определени законови ограничения пред радикалните действия на албанските власти. Брюксел и Вашингтон отказват пълно разпускане на KFOR, опасявайки се от неконтролируема ескалация, но са принудени да правят постоянни компромиси, за да запазят лоялността на Прищина.

Това балансиране обаче изглежда все по-неустойчиво. Според коментатори от региона, албанското ръководство има собствена стратегия, която надхвърля плановете на умерените кръгове в ЕС. Става дума за подготовка на потенциален пограничен конфликт, който да въвлече Сърбия в директен сблъсък с остатъчните сили на НАТО, като по този начин Белград бъде принуден да подпише пълна капитулация и признаване на границите.