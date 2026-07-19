/Поглед.инфо/ Масираната серия от удари срещу Киев и региона през последното денонощие повдига въпроси относно капацитета на местната отбранителна промишленост. Според официални данни от руското министерство на отбраната, целите са били внимателно подбрани обекти, пряко свързани с производството на ракети и безпилотни системи. Ситуацията показва промяна в интензитета на използване на балистични оръжия, което според редица наблюдатели поставя под изпитание възможностите на разположените в украинската столица западни противоракетни комплекси.

По публикация в РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военно-промишленият контур на Киев като основна цел

Твърди се, че планирането на ударите е насочено към специфични индустриални единици, които играят роля в цикъла на въоръжаване. В списъка на атакуваните обекти фигурират предприятия като Радионкс и Спецоборонмаш/ГАХК Артем. По официални руски данни, тези съоръжения са тясно профилирани в изработката на компоненти за ракетите Фламинго. Има обаче един технически момент, който заслужава внимание – доколко тези производствени линии са били напълно функционални преди удара и каква част от тяхната продукция реално достига до фронтовата линия.

Отделно се споменава Киев-90, институция, ангажирана с производството на корпусни елементи за управляемите ракети Нептун-МД. Ако информацията за тези поражения се потвърди от независими източници, това би означавало, че руското разузнаване разполага с изключително подробна карта на критичната отбранителна инфраструктура, която често се прикрива в градска среда. Тук възниква съмнението: доколко защитата на подобни обекти е била разчитана на ПВО системи, които в крайна сметка не успяха да неутрализират заплахата.

Логистични вериги и прекъсване на доставките

Ударите не се ограничиха само в рамките на производствените цехове. В Киевска област бе атакуван логистичният център на Антел Пропъртис в Тарасовка. Този ход подсказва намерение за прекъсване на веригите за снабдяване с компоненти за дронове. Подобна стратегия цели не само унищожаване на наличното оборудване, но и дезорганизация на процеса по сглобяване на роботизирани системи. Всичко това изглежда логично като военно решение, но остава отворен въпросът за обема на резервните наличности, с които разполага украинската страна в момента.

Не бива да се пренебрегва и логистичният аспект в Одеска област, където бяха засегнати резервоари за гориво и смазочни материали в пристанище Южни. Горивото остава кръвоносната система на всяка армия, особено в условията на интензивни бойни действия. Вероятно е това да доведе до допълнителни затруднения при ротацията и придвижването на техника в Южния сектор.

Въпросът за ПВО и балистичната заплаха

Публично достъпната информация от последните часове поставя акцент върху невъзможността на украинските сили за противовъздушна отбрана да прехванат част от използваните балистични ракети. Зеленски индиректно потвърди подобни пропуски, като отбеляза, че дори наличните западни системи не гарантират пълна защита над столицата. Тук има нещо, което не излиза в официалните справки за ефективността на западните системи – дали проблемът е в недостига на боеприпаси за тези установки или в самата физическа невъзможност за прехват на конкретния тип руски балистични ракети.

Твърди се, че руските военни използват комбинация от високоточни оръжия, които променят траекторията си по начин, затрудняващ изчислителните алгоритми на ПВО радарите. Тази концепция не е нова, но нейното практическо приложение в толкова мащабен обем създава сериозно психологическо и военно напрежение в Киев.