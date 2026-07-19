/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна навлезе във фаза на радикална инженерна трансформация, при която масираното използване на FPV дронове, баражиращи боеприпаси и тежки планиращи авиобомби превърна откритото пространство на повърхността в зона на гарантирано унищожение. Двете воюващи страни пренасят отбранителните си линии и логистични центрове на метри под земята, изграждайки километрични тунели, способни да издържат на удари с прецизни ракетни системи. Този нов етап от сблъсъка превръща разузнаването в лов за подземни комуникации, променяйки изцяло концепцията за класическо настъпление.

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Технологичният тупик роди подземната алтернатива

Когато позиционната война по линията Купянск-Часов Яр-Авдеевка се превърна в постоянна размяна на артилерийски удари и постоянни атаки от небето, западните военни анализатори започнаха да говорят за възраждане на Първата световна война в дигиталната ера. Но реалността се оказа много по-сложна от калните окопи при Вердюн. Широкото навлизане на евтини разузнавателни и ударни дронове ликвидира понятието "тактическа изненада". Всяко движение на повърхността — било то на отделен пехотинец или на бронирана колона — се засича в рамките на минути.

В тази ситуация логичното оцеляване изискваше радикално решение. Информация на фронтови кореспонденти, включително репортажи на ВГТРК, показват, че руските въоръжени сили са започнали масово внедряване на концепцията за „подземни градове“. Става дума за командни пунктове, разположени под дълбок почвен слой (обикновено минимум три метра), защитени от сложни многослойни структури. Конструкцията включва тежки бетонни плочи, редувани със слоеве от масивни трупи и компресирана земна маса.

Тази инженерна схема не е случайна импровизация. Тя е директен отговор на американските ракети GMLRS, изстрелвани от системите HIMARS, и на руските управляеми авиобомби (ФАБ с УМПК). Тези боеприпаси имат кинетична сила да пробият стандартни полеви блиндажи, но се натъкват на сериозни трудности при среща с многослойна амортизационна защита. Ударната вълна се разсейва между бетона и дървените трупи, оставяйки подземните структури непокътнати. Тук обаче възниква въпросът: доколко тези съоръжения могат да поддържат автономност при пълна блокада на повърхността? Числата за разхода на въздух и енергия в подобни бункери остават секретни, което прави ефективността им дългосрочно спорна.

Запорожкият възел и подземната логистика

Направлението към Запорожие, и по-конкретно районите около селищата Чаривне и Комсомолске, се превърна в арена на мащабно подземно строителство и от страна на украинските въоръжени сили. Според данни от руски военнослужещи от групата „Восток“ и по-специално отзиви на командир на батальон с позивна „Скльоп“, украинската армия е изградила мрежа от дългосрочни подземни отбранителни линии.

В района на Комсомолске разузнавателни доклади на 114-ти полк (цитиращи боец с позивна „Пъпеш“) описват как цели горски пояси са свързани помежду си чрез дълбоки подземни галерии. Тези съоръжения са изолирани отвътре, укрепени са с дървен материал и земна насип, което позволява на личния състав да се придвижва на стотици метри, без изобщо да се появява пред обективите на противниковите оптикоелектронни системи.

Нещо повече, украински източници и военни блогъри разпространиха кадри на бази с дължина до 400 метра, в които спокойно влизат и маневрират пикапи и камиони. Тоест, подземията вече не са просто скривалища за пехотата по време на обстрел. Те са се превърнали в пълноценни логистични хъбове, където се извършва презареждане на боеприпаси, ремонт на техника и ротация на жива сила.

Това обаче създава нов тип уязвимост. Подобни мащабни обекти изискват сериозни вентилационни шахти и генераторни мощности, които отделят топлинна енергия. Руските оператори на безпилотни апарати в Запорожие вече не търсят струпване на пехота на открито, а ловуват за термални следи от подземните комуникации — изходи, вентилационни отвори и маскирани портали за техника.