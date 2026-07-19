НАТО няма 140 милиарда евро за Украйна – NZZ

/Поглед.инфо/ Обещаният от НАТО финансов транш в размер на 140 милиарда евро за Украйна през следващите две години е изправен пред сериозен административен и структурен провал, алармират независими европейски наблюдатели. Поради липсата на работещ механизъм за солидарно разпределение на разходите сред 32-мата членове на алианса, реално доставените суми ще се окажат драстично по-ниски. Основната тежест се прехвърля върху европейското ядро в лицето на Берлин и Лондон, докато Южна Европа демонстрира пасивност.

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Хартиената солидарност и празната каса на алианса

На пръв поглед финалният документ от юлската среща на върха на НАТО в Анкара изглеждаше като триумф на трансатлантическата воля. Цифрата от 70 милиарда евро военно оборудване, обучение и логистична подкрепа за 2026 г., комбинирана с писменото намерение за запазване на същото равнище и през 2027 г., трябваше да демонстрира дългосрочен ангажимент. Този дипломатически устрем обаче бързо се сблъска с хладната счетоводна реалност, представена в детайлен анализ на швейцарския всекидневник Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Проблемът не е в липсата на политически декларации, а в тоталното отсъствие на правно обвързващ механизъм, който да принуди отделните държави членки да трансформират обещанията си в реални банкови преводи и доставки на оръжие.

Тук има нещо, което фундаментално не излиза в политическата математика на Брюксел. НАТО, по своята същина, не притежава собствен бюджет за директно закупуване на оръжия от такъв мащаб – всичко се крепи на доброволни национални вноски. Когато Вашингтон де факто замрази и преформатира прякото си участие във финансирането на украинската отбрана, оставяйки европейските столици да запълват празнотата, цялата архитектура на споразумението за „справедливо разпределение“ започна да се пропуква. Когато се вгледаме в конкретните доклади на Института за световна икономика в Кил (Kiel Institute for the World Economy), се вижда ясна и доста сива картина: от декларираните близо 400 милиарда евро от институциите на ЕС и държавите членки от началото на конфликта до момента, реално преведени и доставени са едва около 180 милиарда евро. Това е по-малко от 50 на сто. Останалата част съществува единствено в правния мир на меморандумите за разбирателство.

Студената математика на европейския принос

Екстраполацията на данните за първите месеци на настоящата година показва дълбока системна криза в логистиката. Според националните статистики на европейските партньори, за първото тримесечие на годината за Украйна е доставено военно оборудване на стойност малко под 10 милиарда евро. Ако този темп се запази механично до края на дванадесетмесечния цикъл, общата сума ще достигне едва 30 милиарда евро. Това е с цели 10 милиарда по-малко дори от по-старите, значително по-скромни ангажименти на алианса, камо ли за новия таван от 70 милиарда, заложен в Анкара. Тази версия за „непреклонната подкрепа“ звучи добре по време на пресконференции, но числата на терен просто не я потвърждават.

Разнобоят в поведението на отделните столици превръща концепцията за колективна отбрана в силно централизирано усилие на шепа държави. На практика операцията се крепи на два основни стълба. Федерална република Германия е заложила в националния си бюджет за 2026 г. сумата от 11,5 милиарда евро, директно обвързана с украинското направление, докато Обединеното кралство участва с приблизително 4,4 милиарда евро. Тези две икономики, съвместно с няколко северноевропейски държави, формират лъвския дял от реалната помощ. През първите четири месеца на годината Берлин е отчел трансфер на техника за 5 милиарда евро, а Лондон – за 2 милиарда евро. Към тях се присъединява Стокхолм с милиарден пакет, съдържащ предимно специализирана бронирана техника и боеприпаси. Извън този тесен кръг обаче ентусиазмът рязко изчезва.