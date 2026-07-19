След епохата на индивидуализма идва ли завръщането на общността?

/Поглед.инфо/ Модерният свят обеща на човека свобода от зависимостите на рода, традицията, мястото и общността. Два века по-късно тази свобода достига своята крайна форма: никога не сме били толкова автономни, толкова мобилни и толкова свързани – и едновременно толкова изложени на самота, информационна манипулация и разпад на устойчивите връзки. В епохата на изкуствения интелект възниква парадокс, който тепърва ще определя XXI век: възможно ли е технологията, довела индивидуализацията до нейния исторически предел, сама да принуди човека отново да търси общността? Не като връщане към миналото, а като нова инфраструктура на доверие, принадлежност и защита от свят, в който все по-трудно ще различаваме истинското от неговата съвършена имитация.

Голямото освобождение на индивида имаше цена, която дълго отказвахме да забележим

Една от най-мощните идеи на модерната епоха беше освобождението на човека от общността. Това звучи парадоксално днес, когато думата „общност“ отново носи предимно положителни значения, но в продължение на столетия принадлежността далеч не е означавала само сигурност и близост. Тя е означавала и зависимост. Човекът се е раждал в свят, който предварително е определял голяма част от неговата съдба – семейството, съсловието, религията, професията, мястото, в което ще живее, често дори човека, за когото ще се ожени. Общността е давала смисъл и защита, но срещу тях е изисквала подчинение на правила, които отделният човек рядко е имал право да оспорва.

Модерността започва да разрушава именно тази зависимост. Индустриализацията откъсва милиони хора от родните им места. Градът заменя малката общност с анонимното множество. Пазарът постепенно освобождава икономическите отношения от личната принадлежност. Просвещението утвърждава идеята, че човекът има права не защото принадлежи към определен род, религия или съсловие, а просто защото е човек. Политическите революции превръщат поданика в гражданин, а либерализмът поставя индивидуалната свобода в центъра на новия обществен ред.

Това е едно от най-големите постижения на човешката история и всяка романтизация на традиционното общество лесно забравя неговата обратна страна. Малката общност може да бъде топла, но може да бъде и задушаваща. Семейството може да бъде опора, но и власт. Традицията може да съхранява натрупана мъдрост, но може и да превръща предразсъдъка в закон. Колективът може да защитава човека, но може и безмилостно да наказва различието. Няма изгубен социален рай, към който просто трябва да се върнем.

И все пак модерността направи нещо, чиито последици започваме да разбираме едва сега. Докато освобождаваше човека от старите зависимости, тя постепенно отслабваше и онези връзки, които му даваха принадлежност, идентичност и непосредствена социална опора. Дълго време това не изглеждаше като проблем, защото мястото на старите общности беше заето от нови. Индустриалното общество създаде класови солидарности, професионални организации, синдикати, масови партии, квартални структури, читалища, клубове, църковни общности, кооперации и множество други посредници между отделния човек и огромната безлична държава.

Именно тези структури често остават невидими, когато говорим за възхода на индивидуализма. Човекът на XIX и голяма част от XX век вече е бил юридически свободен индивид, но рядко е бил социално сам. Той е принадлежал към семейство, квартал, професионална среда, политическа организация, местна общност. Между него и държавата е съществувал плътен слой от човешки отношения, в които се е създавало нещо, което не може да бъде произведено административно – доверие.

Тъкмо този междинен свят започна да ерозира през последните десетилетия.

Промяната не настъпи с някакво решение обществото да бъде разрушено. Никой не е подписал декрет за премахване на общността. Тя беше резултат от множество процеси, всеки от които поотделно изглеждаше като разширяване на човешката свобода. Мобилността позволи на хората да напускат мястото, в което са родени. Пазарът им даде възможност да избират между безброй услуги и начини на живот. Технологиите премахнаха зависимостта от физическото пространство. Социалните мрежи обещаха свят, в който всеки може да общува с всеки. Работата постепенно престана да бъде свързана с една професия, едно предприятие или една среда за цял живот.

Във всяка от тези промени имаше реално освобождение. Но натрупани заедно, те започнаха да произвеждат нещо, което трудно се побираше в оптимистичния разказ за модерността – човек, който има все повече възможности да избира и все по-малко сигурност къде принадлежи.

Това е съществената разлика между свободата и принадлежността. Свободата отговаря на въпроса: „Какво имам право да правя?“ Принадлежността отговаря на друг: „С кого съм свързан, когато нещата се объркат?“ Модерното общество постигна исторически успех в първия въпрос, но постепенно започна да губи отговора на втория.

Пазарната логика допълнително ускори този процес. Не защото капитализмът автоматично унищожава общността – подобно твърдение би било исторически опростено. Напротив, капиталистическите общества са създавали изключително силни граждански организации и форми на солидарност. Проблемът възниква, когато пазарният принцип престане да бъде механизъм на икономиката и започне да се превръща в универсален модел на отношенията.

Тогава човекът все по-често започва да бъде разглеждан като потребител.

Политиката му предлага политически продукти. Медиите се борят за неговото внимание. Социалните платформи монетизират поведението му. Образованието се превръща в услуга. Грижата постепенно се превръща в индустрия. Дори отношения, които някога са възниквали в устойчиви човешки среди, започват да бъдат посредничени от пазари и платформи.

Това не означава, че човешките връзки са изчезнали. Означава, че все по-голяма част от тях са станали временни, заменими и функционални. А човекът може да има хиляди контакти и пак да няма общност.

Тъкмо тук цифровата революция произведе един от най-големите парадокси на нашето време. Технологиите създадоха най-свързаното общество в човешката история, но свързаността се оказа нещо различно от принадлежността. Да можеш във всеки момент да изпратиш съобщение на човек на другия край на света не означава непременно, че има кой да почука на вратата ти, когато имаш нужда от помощ. Да принадлежиш към онлайн група с десетки хиляди членове не означава непременно, че между тях съществува онзи вид взаимна отговорност, който превръща множество хора в общност.

Тази разлика дълго можеше да бъде пренебрегвана. Докато обществата бяха относително стабилни, институциите функционираха сравнително предвидимо, а информационната среда все още позволяваше общо разбиране за реалността, атомизираният индивид можеше да изглежда като естествения победител на модерността. Той разполагаше със свобода, мобилност, избор и достъп до почти неограничена информация.

Но именно сега условията започват да се променят. Изкуственият интелект, синтетичното съдържание и алгоритмично управляваната информационна среда поставят отделния човек в ситуация, за която модерният индивидуализъм никога не е бил създаден. От него се очаква сам да преценява истинността на огромни количества информация, сам да различава автентичния образ от фалшификата, сам да разпознава манипулацията, сам да избира между хиляди конкуриращи се версии на реалността. Формално това е върховна свобода на избора. Практически може да се окаже непосилна тежест.

И тук историята може да направи един от онези неочаквани завои, които изглеждат очевидни едва след като вече са се случили.

Човекът, който два века се освобождаваше от общността, може отново да започне да я търси. Не защото ще поиска да загуби индивидуалната си свобода. Не защото ще изпита романтична носталгия по традиционното село или по затворения колектив. А защото в свят на нарастваща несигурност общността може отново да придобие функция, която модерността смяташе, че е оставила в миналото – да бъде среда, в която реалността се проверява чрез устойчиви човешки отношения.

Тогава въпросът вече няма да бъде дали индивидуализмът е „добър“, а колективизмът „лош“, или обратното. Подобно противопоставяне принадлежи на идеологическите битки на XX век. Истинският въпрос на XXI век може да се окаже много по-труден: възможно ли е да създадем общности, които дават принадлежност, доверие и защита, без отново да превърнат човека в пленник на колектива?

От отговора на този въпрос може да зависи много повече от начина, по който ще общуваме. Защото ако кризата на доверието продължи да се задълбочава, общността няма да бъде просто психологическо убежище срещу самотата. Тя може да се превърне в една от основните институции на следващия обществен ред.

Когато алгоритъмът знае повече за човека от неговите близки, индивидуалната свобода започва да придобива съвсем друго значение

Свободата винаги е зависела не само от правата, които човек притежава, но и от средата, в която прави своя избор. Това разграничение дълго оставаше на втори план, защото модерната политическа философия беше съсредоточена преди всичко върху освобождаването на индивида от външната принуда. Да бъдеш свободен означаваше държавата да не определя убежденията ти, общността да не диктува начина ти на живот, църквата да не контролира съвестта ти, семейството да не решава вместо теб професията, брака или мястото ти в обществото. В този исторически смисъл индивидуализмът беше не просто идеология, а огромен процес на човешка еманципация.

Днешната технологична среда обаче поставя въпроса за свободата по начин, който създателите на модерната политическа система трудно биха могли да предвидят. Човекът може да бъде юридически напълно свободен и въпреки това неговите решения да бъдат моделирани с точност, каквато старите авторитарни системи никога не са притежавали. Не е необходимо някой да му забранява какво да чете, ако алгоритъмът предварително определя какво най-вероятно ще види. Не е необходимо да му казва какво да купи, ако поведението му може да бъде прогнозирано и насочено чрез внимателно подбрани стимули. Не е необходимо дори да му нарежда какво да мисли, ако информационната среда около него постепенно се персонализира така, че определени идеи да изглеждат естествени, а други почти да не достигат до съзнанието му.

Тук се появява едно противоречие, което вероятно ще става все по-важно през следващите десетилетия. Колкото повече модерният човек се освобождава от непосредствените зависимости на общността, толкова повече неговото ежедневие се посредничи от системи, които не познава, не вижда и не контролира. Някога влиянието е имало лице. Това е бил бащата, свещеникът, учителят, местният авторитет, работодателят, партийният секретар или държавният чиновник. Човекът поне е знаел откъде идва натискът и срещу кого може да се съпротивлява. Алгоритмичната власт е различна. Тя рядко заповядва. Тя подрежда средата, в която изборът изглежда свободен.

Тъкмо затова сравнението между традиционната общност и съвременното индивидуализирано общество става много по-сложно, отколкото допуска старият спор между колективизъм и индивидуализъм. Традиционната общност несъмнено е ограничавала човека, но отношенията в нея са били видими и взаимни. Хората са познавали онези, които ги оценяват, наблюдават или влияят върху тях. Репутацията е възниквала в продължително общуване, а доверието е било подложено на постоянна проверка чрез поведението. Това не е гарантирало истината – една общност може колективно да вярва в абсурд, да преследва различния и да превърне предразсъдъка в морална норма. Но между човека и информацията е съществувал социален контекст, в който източникът е имал биография и е носел някаква отговорност за думите си.

Алгоритъмът няма такава биография. Той не живее сред хората, чиито решения влияе. Не губи репутацията си по начина, по който я губи човек. Не изпитва срам, когато е подвел някого, и не носи морална отговорност пред общността. Зад него, разбира се, стоят компании, институции и конкретни интереси, но за отделния потребител тази структура остава почти невидима. Той вижда екрана и съдържанието, което се появява върху него, без да знае защо точно това съдържание е стигнало до него и какво е останало извън полезрението му.

С развитието на изкуствения интелект тази асиметрия може да стане още по-дълбока. Цифровите системи вече натрупват огромно количество следи от човешкото поведение – какво четем, колко време задържаме погледа си върху определено съдържание, какво купуваме, къде се движим, с кого общуваме, какво ни тревожи, кое предизвиква гняв и кое любопитство. Отделните фрагменти изглеждат незначителни, но събрани заедно могат да изградят модел на личността, който понякога разкрива закономерности, неосъзнавани дори от самия човек.

Така възниква исторически необичайна ситуация. Традиционната общност е познавала човека чрез близостта. Алгоритмичната система го познава чрез данните. Първата е виждала живота му отвън, но е участвала в него. Втората може да го анализира с огромна точност, без изобщо да има човешко отношение към него.

Това различие може да се окаже решаващо. Защото общността не е само ограничение на индивидуалността. В определени условия тя може да бъде и защита на индивида срещу много по-големи системи. Семейството, местната общност, професионалното сдружение, синдикатът, гражданската организация или културната среда исторически са изпълнявали именно такава посредническа функция. Те са стояли между отделния човек и държавата, между работника и капитала, между гражданина и безличната бюрокрация. Когато тези структури отслабнат, човекът не остава непременно по-свободен. Понякога той просто остава сам срещу много по-мощни институции.

В цифровата епоха този проблем придобива ново измерение. Изолираният индивид е слаб не защото няма права, а защото няма достатъчно ресурси да разбере системите, които влияят върху него. Той не може самостоятелно да проверява милионите информационни сигнали, които получава. Не може да знае как работят всички алгоритми, които сортират реалността му. Не може непрекъснато да удостоверява произхода на всяка снимка, видео, политическо твърдение или научна информация. Изискването всеки човек сам да бъде окончателен арбитър на истината започва да прилича не толкова на свобода, колкото на непосилно задължение.

Именно тук общността може да се завърне по съвсем неочакван начин – не като отрицание на индивидуалната свобода, а като нейна инфраструктура.

В свят на информационно изобилие човекът ще има нужда от среди, в които доверието се натрупва бавно и може да бъде проверявано чрез продължителни отношения. От хора, чиито мотиви приблизително познава. От професионални и граждански общности, които могат колективно да оценяват информация, която отделният човек няма нито времето, нито компетентността да проверява сам. От институции, достатъчно близки, за да бъдат контролирани, и достатъчно устойчиви, за да не зависят от всеки пореден информационен цикъл.

Това не означава връщане към свят, в който общността решава кое е истина и индивидът е длъжен да се подчини. Подобна система би възстановила най-лошите черти на стария колективизъм. По-интересната възможност е друга: множество припокриващи се общности, между които човекът може свободно да избира, но в които отношенията не са анонимни и отговорността не се разтваря в алгоритъма.

Тогава индивидуалността и колективността престават непременно да бъдат противоположности. Свободният човек може да се нуждае от общността именно за да остане свободен.

Това обръща една от най-дълбоко вкоренените представи на модерността. Свикнали сме да мислим, че колкото по-малко зависимости има индивидът, толкова по-голяма е неговата автономия. Но ако освобождаването от всяка устойчива принадлежност оставя човека сам пред държавата, пазара и алгоритъма, тогава отсъствието на общност може да произведе не повече свобода, а нов вид зависимост – по-мека, почти невидима и именно затова по-трудна за разпознаване.

Възможно е през XXI век да започнем да преосмисляме самото понятие за свобода. Не само като право да бъдеш независим от другите, а и като способност да участваш в отношения, които сам си избрал, които можеш да напуснеш, но в които не си просто потребител, профил или набор от данни. Така общността би престанала да бъде остатък от миналото и би се превърнала в противотежест на една технологична среда, способна да познава човека все по-добре, без никога истински да го познава.

И ако подобно движение действително започне, то вероятно няма да бъде породено от идеологическа носталгия по колективизма. Ще бъде породено от много по-прагматична необходимост: човекът ще открие, че срещу системи, които разполагат с почти неограничена информация за него, индивидуалната автономия трудно може да бъде защитена само индивидуално.

Общността може отново да стане филтър за истината – но същият този филтър може да се превърне и в капан

В продължение на хилядолетия човекът рядко е бил оставян сам да решава кое е вярно и кое не. Между него и огромния, непознаваем свят винаги е стояла някаква общност – семейството, родът, селото, религиозната група, професионалното съсловие, по-късно политическата организация, синдикатът, научната среда. Тези общности не просто са давали принадлежност. Те са създавали рамка, през която реалността е била разпознавана и обяснявана. Когато човек не е можел лично да провери нещо, той се е доверявал на някого, когото познава, или на институция, чиято репутация е изграждана пред очите на поколения.

Това, разбира се, никога не е било съвършен механизъм за установяване на истината. Общностите са разпространявали слухове, пазили са митове, преследвали са еретици и са превръщали колективни заблуди в непоклатими убеждения. Историята предлага достатъчно доказателства, че груповото съгласие няма никаква автоматична връзка с истинността. Понякога именно човекът, осмелил се да застане срещу убеждението на всички останали, се е оказвал прав. Науката, политическата свобода и културното развитие дължат твърде много на такива личности, за да превръщаме колективното мнение в нова непогрешима инстанция.

И все пак между традиционната общност и съвременната информационна среда съществува една съществена разлика. В общността източникът на информация обикновено е бил поставен в отношения на продължителна взаимна зависимост с останалите. Човекът, който системно лъже, рискува не просто да бъде опроверган, а да изгуби репутацията си сред хора, с които трябва да продължи да живее. Думите имат социална цена, когато говорещият не може просто да изчезне зад нов профил, ново име или поредната анонимна публикация. Тази цена не гарантира честност, но създава механизъм на отговорност, който дигиталното пространство до голяма степен разруши.

Съвременният човек получава огромна част от представата си за света от хора, които никога няма да срещне, от медии, чиито редакции не познава, и все по-често от алгоритми, чиито критерии не разбира. Информацията е станала глобална, докато доверието остава по своята природа човешко и конкретно. Именно от това противоречие може да започне обратното движение към общността.

Ако след няколко години синтетичният текст стане практически неразличим от написания от човек, ако видеозаписът престане да бъде достатъчно доказателство, а дигиталната самоличност може убедително да бъде имитирана, хората вероятно няма да реагират само с търсене на по-съвършени технически средства за проверка. Те ще започнат да търсят и социални гаранции за достоверност. Въпросът „Истина ли е това?“ все по-често може да бъде последван от друг: „От кого идва?“

Тази промяна би върнала репутацията в центъра на обществения живот. Не абстрактната репутация, измервана с рейтинг, брой последователи или синя отметка до името, а репутацията, натрупвана чрез продължително поведение в среда, която помни. Човекът ще вярва не защото информацията изглежда убедително, а защото познава веригата, по която тя е достигнала до него. Познава човека, който я предава, общността, която я е проверила, професионалната среда, която носи отговорност за нея.

Това би било своеобразно завръщане към много стар човешки механизъм, но при съвършено нови технологични условия. Преди векове човекът е вярвал на местния лекар, защото го е познавал. Утре може да се доверява на глобална професионална общност от лекари, чиито членове взаимно удостоверяват компетентността си и публично носят отговорност за оценките си. Някога търговецът е бил надежден, защото градът е познавал името му. Утре репутационните мрежи могат да позволят подобен механизъм да действа между хора, които никога физически няма да се срещнат.

Така технологиите, които днес допринасят за кризата на доверието, могат парадоксално да помогнат за изграждането на нови общности на доверие. Но тук започва и опасността.

Защото човекът не търси само истина. Той търси сигурност. А между двете има разлика.

Когато външният свят стане прекалено сложен, противоречив и несигурен, общността предлага нещо изключително привлекателно – ясна картина на реалността. Тя казва кои са „нашите“, на кого може да се вярва, кои източници са надеждни, кои ценности са правилни. Това намалява огромното психологическо напрежение на постоянния избор. Човекът вече не е принуден сам да проверява всичко. Общността прави част от тази работа вместо него.

Но именно тук филтърът лесно може да се превърне в стена. Ако доверието започне да се затваря само вътре в отделните общности, обществото няма да възстанови общата реалност. То ще се разпадне на множество паралелни реалности. Всяка група ще има свои авторитети, свои медии, свои експерти, свои доказателства и постепенно – свои факти. Информацията няма да бъде оценявана според нейната достоверност, а според принадлежността на източника. Истината ще започне да се разпознава по въпроса не „Вярно ли е?“, а „Кой го казва – нашите или другите?“

Това вече не би било възстановяване на общността. Би било завръщане на племето. Разликата между двете е фундаментална. Общността създава доверие между хората, но може да остане отворена към външния свят. Племето превръща недоверието към външния свят в условие за собственото си единство. Колкото по-силен е образът на чуждия, толкова по-здрава изглежда вътрешната солидарност. Именно поради това общества, които губят общите си институции на доверие, не се превръщат непременно в общества без колективност. Понякога става обратното – те се изпълват с множество силно сплотени групи, които почти не могат да разговарят помежду си.

В известен смисъл социалните мрежи вече показаха ранна версия на този процес. Обещанието беше, че свободният обмен на информация ще разшири хоризонта на човека. На практика алгоритмите често откриха, че по-силната емоционална ангажираност се поражда от съдържание, което потвърждава идентичността, възмущението и усещането за принадлежност. Така технологията, създадена да свързва, започна едновременно да произвежда своеобразни цифрови племена.

Новите общности не могат просто да повторят този модел в по-организирана форма. Ако трябва да се превърнат в защита срещу манипулацията, те ще трябва да изградят механизми, които защитават и правото на съмнение вътре в самата общност. Истински надеждна е не онази среда, в която всички мислят еднакво, а онази, в която несъгласието не води автоматично до изключване. Общността, която не допуска вътрешна критика, може да създава силна принадлежност, но е изключително уязвима към колективна заблуда.

Това поставя въпроса за бъдещата колективност на съвсем различно равнище. Ако новите общности трябва едновременно да създават доверие и да пазят свободата на индивида, те не могат да бъдат изградени върху безусловна лоялност. Ще трябва да съчетават принадлежност с право на излизане, общи ценности с вътрешен плурализъм, репутация с проверяемост, солидарност със способност за самокритика.

Това е много по-трудно от простото завръщане към традицията. Но може би именно тук се намира истинската граница между стария колективизъм и възможната нова общност. Старият колектив често е искал човекът да се разтвори в него. Новата общност ще има смисъл само ако прави обратното – ако увеличава способността на човека да бъде свободен, защото му дава социална опора, знания и защита, без да отнема правото му да мисли различно.

Тогава общността няма да бъде алтернатива на индивидуалността. Тя ще бъде средата, в която индивидуалността може да съществува, без да се превръща в самота и беззащитност.

И точно оттук започва следващият, още по-труден въпрос. Ако хората отново започнат да изграждат устойчиви общности на доверие, едва ли тези общности ще останат само част от личния и социалния живот. Рано или късно те ще поискат икономическо влияние, обществен глас и участие във вземането на решения. Тогава завръщането на общността може да престане да бъде просто културна реакция срещу атомизацията и да се превърне в начало на много по-дълбока промяна в начина, по който е организирано самото общество.

Новата общност няма да бъде възстановеното село. Тя може да бъде мрежа от принадлежности, които човек избира, но пред които и носи отговорност

Когато говорим за възможно завръщане на общността, най-лесната грешка е да си представим движение назад. Сякаш умората от индивидуализма неизбежно ще върне човека към някаква обновена версия на старото село, към затворения квартал, голямото патриархално семейство или общността, в която всички се познават и животът се подчинява на един и същ набор от ценности. Подобно завръщане едва ли е възможно, а вероятно не би било и желателно. Модерният човек е придобил твърде много свобода, мобилност и право на личен избор, за да приеме отново принадлежността като съдба.

Но между задължителната общност на миналото и атомизирания индивид на настоящето съществува огромно пространство, което тепърва може да бъде запълнено.

Човекът на бъдещето вероятно няма да принадлежи на една общност, която определя цялата му идентичност. Той ще принадлежи едновременно на няколко. Една ще бъде свързана с мястото, в което живее. Друга – с професията му. Трета – с културните му интереси или ценностите, които споделя. Четвърта може да бъде изградена около конкретна обществена кауза, форма на взаимопомощ или начин на живот. Някои от тези общности ще бъдат физически, други цифрови, а най-устойчивите вероятно ще съчетават и двете.

Това вече започва да се случва, макар все още да не го възприемаме като част от по-голяма историческа промяна. Хората създават професионални мрежи извън традиционните институции, местни инициативи там, където държавата или общината не успяват да решат конкретен проблем, образователни общности извън официалната система, кооперативни форми на икономическа дейност, групи за взаимопомощ, независими културни среди. Засега тези процеси изглеждат разпръснати и често временни. Но при задълбочаване на кризата на доверие те могат да придобият съвсем друго значение.

Причината е проста. Човекът трудно може да има доверие на абстракция. Може да вярва на държавата като идея, на закона като принцип или на науката като метод, но ежедневното доверие почти винаги има конкретни носители. То се изгражда чрез повторяемост на поведението, чрез спазени обещания, чрез способността да знаеш кой носи отговорност, когато нещо се провали. Именно това липсва все повече в големите анонимни системи. Отговорността съществува формално, но е разпределена между толкова много институции, процедури и посредници, че често практически изчезва.

Новата общност може да възстанови тази връзка между действие и отговорност. Но само при едно условие – принадлежността да не бъде сведена до чувство. Тук се намира слабостта на много от днешните виртуални общности. Те дават усещане за принадлежност, без непременно да създават задължения. Човек може да се обяви за част от кауза, движение или група с едно натискане на бутон и да я напусне със същата лекота. Това е общност без цена на принадлежността. А когато няма цена, обикновено няма и особено дълбока взаимна отговорност.

Историческите общности са били силни не само защото хората са споделяли ценности. Те са били силни, защото членовете им са зависели един от друг. Съседът не е бил просто човек, с когото споделяш географско пространство. Той е бил човекът, на когото можеш да разчиташ при бедствие и който очаква същото от теб. Професионалното сдружение не е било само символична идентичност, а система от правила, взаимна защита и репутация. Общността е съществувала именно защото принадлежността е пораждала задължения.

Модерният индивидуализъм с основание се разбунтува срещу момента, в който тези задължения се превръщат в принуда. Но постепенно започнахме да приемаме, че всяко ограничение на личния избор е подозрително, докато всяко разширяване на възможността да напуснем е форма на свобода. Така обаче стигнахме до странен резултат: искаме всички преимущества на общността, но все по-малко от нейните задължения. Искаме солидарност, когато сме в беда, но максимална автономия, когато от нас се очаква принос. Искаме институциите да бъдат наши, но често ги възприемаме като външна услуга, за която някой друг носи отговорност.

Новата общност трудно ще бъде изградена върху тази логика. Ако тя трябва действително да стане алтернатива на социалната атомизация, ще трябва да възстанови идеята, че принадлежността предполага взаимност. Не подчинение, а взаимност. Не отказ от индивидуалност, а приемане на факта, че устойчивите отношения не могат да съществуват само докато са удобни.

Това може да промени дори начина, по който разбираме гражданството. Днес гражданството в развитите общества се възприема преди всичко като система от права и отношения с държавата. Значително по-слабо присъства представата за участие в конкретни общности, които сами поемат част от отговорността за средата, в която живеят. Ако този баланс започне да се променя, може да възникне общество, в което човекът не чака всяко решение нито от централната власт, нито от пазара, а участва в структури, способни сами да решават част от общите проблеми.

Тук вече въпросът за общността престава да бъде само културен или психологически. Той става въпрос за власт. Защото всяка устойчива общност, която разполага с доверие, знания, ресурси и способност за самоорганизация, рано или късно придобива политическо значение. Ако жителите на даден район могат сами да определят част от приоритетите си, ако професионални общности могат да формулират политики, ако граждански структури управляват реални ресурси и носят отговорност за резултатите, тогава между отделния човек и централната държава се появява нов слой на обществена организация.

Това би било завръщане на онова, което масовото общество постепенно отслаби – посредническите структури. Не посредници в смисъла на бюрокрация, а среди, в които човекът има реален глас, защото мащабът все още позволява участието му да има значение. Националната политика неизбежно превръща милиони граждани в статистически величини. Общността може да върне политиката към размер, в който решението отново има лице и отговорността може да бъде проследена.

Но именно тук трябва да бъдем особено внимателни. Общността, която получава власт, престава да бъде просто доброволно пространство на принадлежност. Тя започва да разпределя ресурси, да определя правила и неизбежно да създава вътрешни йерархии. С други думи, всички стари проблеми на властта се появяват отново – само на по-ниско равнище.

Местната общност може да бъде по-близка до човека от централната държава, но това не означава автоматично, че е по-демократична. Малката група може да бъде управлявана от местен икономически елит не по-малко ефективно, отколкото голямата държава от национална олигархия. Професионалната общност може да защитава експертността, но може и да превърне собствения си интерес в обществена политика. Културната или религиозната общност може да създава солидарност, но може и да притиска онзи, който не споделя мнението на мнозинството.

Следователно бъдещето няма да се реши просто чрез преместване на властта от големите институции към малките общности. По-важно ще бъде как ще бъдат устроени отношенията между различните равнища на принадлежност.

Тук може би се очертава нещо по-интересно от класическото противопоставяне между централизирана държава и индивидуална свобода. Възможна е система, в която човекът принадлежи към множество общности и никоя от тях няма монопол върху неговата идентичност. Именно множествеността може да се превърне в защита срещу новия колективизъм. Ако една общност започне да изисква пълно подчинение, човекът разполага с други принадлежности, други връзки и други източници на идентичност.

Така свободата вече няма да означава отсъствие на принадлежност. Тя ще означава правото да избираш своите принадлежности и възможността да участваш в тях, без нито една да притежава целия ти живот.

Но това право неизбежно ще има обратна страна. Ако принадлежността е само право без отговорност, новите общности бързо ще се превърнат в поредните временни мрежи. За да бъдат устойчиви, те ще трябва да възстановят една дума, която съвременният индивидуализъм не обича особено – задължение. Задължението да участваш, да носиш част от общия риск, да приемаш решения, с които невинаги си съгласен, да защитаваш общността, когато тя има нужда от теб, но и да я критикуваш, когато се отклонява от собствените си принципи.

Може би именно тук ще се появи новият обществен договор на XXI век.

Не завръщане към света, в който човекът се ражда в една общност и остава неин пленник до края на живота си. Но и не продължение на света, в който индивидът се движи между институции и платформи като вечен потребител, без трайна връзка и без особена отговорност към тях.

Между тези две крайности може да възникне общество на избрана взаимозависимост – човекът запазва автономията си, но доброволно влиза в устойчиви отношения, защото разбира, че свободата без социална опора лесно се превръща в безсилие.

Ако подобна промяна започне, тя няма да остане в границите на личния живот. Общностите, които създават доверие, неизбежно ще поискат и право да участват в решенията, които ги засягат. И тогава въпросът вече няма да бъде само как живеем заедно.

Ще бъде кой говори от наше име, кой получава правото да взема решения и пред кого действително носи отговорност.

Именно там социалната криза на индивидуализма започва да се превръща в криза на политическото представителство.

Ако общността се завърне, тя неизбежно ще поиска и политически глас

Всяка устойчива общност рано или късно се сблъсква с политиката, дори когато първоначално е възникнала далеч от нея. Хората могат да се съберат около училище, местен проблем, професионален интерес, културна кауза или взаимопомощ, но в момента, в който започнат да решават общи въпроси, неизбежно достигат до границата, отвъд която решенията зависят от властта. Кой разпределя ресурсите? Кой определя правилата? Кой решава кои интереси имат предимство? Кой има право да говори от името на останалите? Именно там общността престава да бъде само пространство на принадлежност и започва да се превръща в политически субект.

Модерната представителна демокрация е създадена като отговор на огромен исторически проблем: как милиони непознаващи се хора да участват в управлението на една държава. Невъзможно е всички непрекъснато да вземат всички решения, затова гражданинът делегира част от политическата си воля на представители. В основата на тази конструкция стои една от най-важните идеи на модерността – че всеки човек има равна политическа стойност независимо от произхода, имуществото, професията или общността, към която принадлежи. Без този принцип всяко говорене за нови форми на представителство лесно би могло да се превърне в оправдание за възстановяване на съсловни привилегии.

Но защитата на този принцип не означава, че сегашната форма на представителство е окончателна. Парламентарната демокрация, която познаваме, се формира в общество, много различно от днешното. Между отделния гражданин и държавата са съществували силни посреднически структури. Партиите не са били само изборни организации, а социални светове. Те са произлизали от конкретни среди, представлявали са относително устойчиви обществени групи и са поддържали постоянна връзка с тях. Синдикатът, местната партийна организация, професионалното сдружение, религиозната общност, кооперацията и различни граждански структури са изграждали сложна тъкан, чрез която обществените интереси са достигали до политиката.

В много общества тази тъкан постепенно изтъня.

Партиите останаха, но социалните среди, от които някога черпеха своята жизненост, започнаха да се разпадат или да губят значение. Класовите идентичности станаха по-размити, професионалната принадлежност – по-нестабилна, местните структури – по-слаби, а комуникацията между политик и гражданин все повече започна да преминава през медиите и впоследствие през цифровите платформи. Представителството формално оцеля, но неговата социална основа се промени.

Това има едно много важно последствие. Гражданинът продължава да избира, но все по-трудно усеща, че действително е представляван. Разликата между тези две неща е огромна.

Да избираш означава периодично да посочиш някого измежду предложените кандидати. Да бъдеш представляван означава да съществува устойчива връзка между твоя интерес, твоята общност, твоя представител и решенията, които той взема. Когато тази връзка отслабне, изборите могат да останат напълно свободни и въпреки това да се появи усещането, че политиката съществува в някакъв отделен свят, който се активира пред гражданина предимно по време на предизборната кампания.

Оттук идва един от парадоксите на съвременната демокрация. Никога досега гражданинът не е разполагал с толкова много информация за властта и толкова лесни възможности публично да изрази мнение. И в същото време огромен брой хора се чувстват политически безсилни. Те могат всеки ден да коментират министри, депутати и президенти, но рядко имат усещането, че участват в самото формиране на решенията. Свободата на изразяване се е увеличила несравнимо повече от способността за реално въздействие. Технологията направи гласа по-силен, но не непременно по-влиятелен.

Ако през следващите десетилетия започнат да възникват по-устойчиви общности на доверие, именно това противоречие може да стане политически взривоопасно. Хора, които са способни заедно да решават реални проблеми, да събират ресурси, да създават експертност и да изграждат собствена репутация, трудно ще приемат безкрайно ролята на пасивна публика, която веднъж на няколко години делегира почти цялата политическа инициатива на професионални партийни структури.

Тогава вероятно ще възникне натиск за по-пряка връзка между реалните обществени общности и институциите. Това не означава непременно край на политическите партии. Те изпълняват функции, които трудно могат да бъдат заменени – обобщават различни интереси, създават национални програми, организират политическата конкуренция и позволяват формирането на управленски мнозинства. Но е възможно да престанат да бъдат почти единственият признат канал, през който обществото влиза в политиката.

До тях могат да придобият по-голямо значение други форми на представителство – местни общности, професионални камари, граждански организации, кооперативни структури, университетски и научни среди, организации на родители, пациенти, производители или други реални групи, чиито интереси не се побират лесно в разделението между няколко големи партии.

Тук обаче започва истински трудният въпрос. Как да дадеш политически глас на общностите, без да нарушиш политическото равенство на отделния човек?

Историята познава системи, в които професии, съсловия, корпорации или религиозни групи получават формално представителство. Някои са функционирали като механизми на участие, други са се превръщали в инструменти за закрепване на привилегии и авторитарна власт. Самият факт, че една група съществува, не ѝ дава автоматично право да говори от името на всички свои членове. Във всяка общност има вътрешни различия, конфликти и хора, които не желаят идентичността им да бъде сведена до принадлежността към групата.

Следователно новата политическа архитектура, ако възникне, ще трябва да направи нещо, което досегашните системи трудно са постигали – да даде глас на общността, без да отнема гласа на човека.

Може би това ще бъде една от най-важните задачи на демокрацията през XXI век.

Защото отделният човек има интереси, които не могат да бъдат сведени до една идентичност. Той едновременно е жител на определено място, професионалист, родител, данъкоплатец, участник в културна или религиозна среда, член на различни доброволни организации. Сегашната политическа система събира всички тези измерения в един периодичен глас за партия. В бъдеще може да се окаже възможно политическото участие да стане по-многопластово, както многопластов е самият човек.

Технологиите могат да направят подобна система технически възможна, но това не означава, че ще я направят демократична. Дигиталното гласуване, постоянните консултации, гражданските платформи или делегирането на позиции могат значително да разширят участието. Същите инструменти обаче могат да създадат безпрецедентни възможности за наблюдение, манипулация и контрол. Системата, която позволява на гражданина постоянно да участва, може едновременно постоянно да събира информация за неговите политически предпочитания.

Следователно въпросът не е просто как да използваме технологията, за да направим демокрацията по-пряка. Въпросът е как да възстановим веригата на доверието и отговорността между човека, общността и властта.

Именно тази верига днес е нарушена. Представителят често дължи политическата си кариера повече на мястото си в партийна листа, на партийното ръководство или на медийната си разпознаваемост, отколкото на конкретна общност, която го познава и може реално да го държи отговорен. Избирателят може да го накаже след години, като гласува за друга партия, но междувременно връзката е твърде слаба, за да се говори за постоянно делегирано доверие.

Ако това започне да се променя, самото понятие за представител може да придобие различен смисъл. Представителят няма просто да получава мандат. Той ще трябва постоянно да доказва, че продължава да притежава доверието, върху което този мандат се основава.

Тук се появява възможността за далеч по-дълбока трансформация на демокрацията. Вместо политическата власт да се възприема като право, спечелено за определен период, тя може постепенно да започне да се разбира като временно предоставен кредит на доверие, който трябва непрекъснато да бъде оправдаван.

Това би променило отношенията между управляващи и управлявани много повече от която и да е промяна в изборната система.

Но подобна промяна няма да възникне само чрез нови закони. Тя предполага общество, в което съществуват реални общности, способни да формират интереси, да излъчват представители, да следят тяхното поведение и да носят собствена отговорност за решенията, които подкрепят. Без такава социална основа всяка „по-пряка демокрация“ рискува просто да превърне политиката в поредната цифрова платформа за моментни реакции.

Именно тук се затваря кръгът, от който започнахме. Кризата на общността не е отделна от кризата на демокрацията. Атомизираният човек може да бъде прекрасен носител на индивидуални права, но трудно може сам да бъде устойчив политически субект между два избора. Без посреднически общности между гражданина и държавата политическото пространство неизбежно се запълва от други сили – партийни апарати, бюрокрации, корпорации, медийни платформи и все по-често алгоритми.

Затова завръщането на общността може да има последици, далеч надхвърлящи социалния живот. То може постепенно да постави въпроса дали демокрацията на XXI век ще продължи да бъде организирана почти изцяло около индивидуалния глас и политическата партия, или ще намери начин да включи отново реалните човешки общности в самата архитектура на представителството.

Тогава най-големият политически спор на бъдещето може да не бъде между ляво и дясно в познатия ни смисъл. Може да бъде спор за нещо много по-фундаментално – кой има право да представлява човека и откъде произтича легитимността на това представителство.

А ако доверието действително се превръща в най-дефицитния ресурс на новата епоха, именно отговора на този въпрос ще определи дали завръщането на общността ще обнови демокрацията – или ще създаде нови форми на власт, срещу които свободният човек отново ще трябва да се защитава.

Истинската дилема на XXI век няма да бъде индивидуализъм или колективизъм, а как да създадем общност, която прави човека по-свободен, вместо да го поглъща

Големите обществени спорове често оцеляват много по-дълго от историческите условия, които са ги породили. Така е и с противопоставянето между индивидуализъм и колективизъм. В продължение на почти два века то определяше огромна част от политическата и философската история на модерния свят. От едната страна стоеше свободният индивид, защитаван от държавна или обществена принуда; от другата – идеята, че човекът не съществува извън общността и че обществото има интереси, които не могат да бъдат сведени до простия сбор от частни желания. XX век превърна този спор в идеологическа битка, а понякога и във война между различни обществени системи.

Възможно е обаче XXI век постепенно да обезсмисли самото противопоставяне. Не защото индивидуалната свобода ще стане по-малко важна. Напротив. Колкото по-мощни стават държавата, корпорациите и алгоритмичните системи, толкова по-важна ще бъде защитата на автономния човек. Но същевременно става все по-трудно да поддържаме представата, че свободата може да съществува устойчиво в социален вакуум. Човекът, освободен от всяка трайна принадлежност, не остава непременно независим. Той често се оказва зависим от много по-големи и по-анонимни системи, срещу които индивидуалната му воля има все по-малка тежест.

Това е парадоксът, който модерността не успя докрай да разреши. Тя правилно откри, че общността може да потиска човека, но постепенно започна да забравя, че общността може и да го защитава. Тя освободи индивида от традиционните йерархии, но с отслабването на семейството, местните структури, професионалните организации, синдикатите, доброволните сдружения и други форми на посредничество между човека и големите системи понякога го остави сам срещу сили, несравнимо по-мощни от старото село или традиционния род.

Затова завръщането на общността, ако действително започне, няма да бъде победа на колективизма над индивидуализма. То по-скоро ще бъде опит да се преодолее самата дилема, която ги превръща във взаимно изключващи се възможности.

Истинският въпрос ще бъде дали можем да създадем форми на принадлежност, които не изискват от човека да се откаже от себе си.

Това означава общности, в които човекът влиза свободно, но принадлежността му има реално съдържание. Общности, които изискват участие и отговорност, но не претендират да контролират целия му живот. Общности, които създават доверие, но не превръщат съмнението в предателство. Които притежават обща памет, но не затварят бъдещето в традицията. Които могат да защитават членовете си пред държавата, пазара или цифровите платформи, без сами да се превръщат в малки авторитарни системи.

Това е много по-сложна задача от простото възстановяване на някакви стари форми на колективност. Традиционната общност е била силна именно защото принадлежността често е била почти необратима. Човекът не е избирал рода си, мястото си, религиозната си среда или културния свят, в който се ражда. Те са му давали идентичност, но са ограничавали възможността да я променя. Новата общност ще трябва да бъде достатъчно устойчива, за да създава доверие, и едновременно достатъчно свободна, за да позволява различие и напускане.

На пръв поглед това изглежда противоречиво. Но може би именно това противоречие ще бъде една от основните политически и социални задачи на нашия век.

Свободата никога не е означавала просто липса на ограничения. Човек, който няма никакви връзки, може да бъде свободен от другите, но едновременно безсилен пред обстоятелствата. Истинската автономия предполага не само право да казваш „не“, но и ресурси, знания, социална опора и способност да действаш. А голяма част от тези условия не могат да бъдат създадени индивидуално.

Едно дете не става автономен човек без семейство или някаква друга среда на грижа. Гражданинът не може самостоятелно да защитава всичките си права срещу всяка институция. Работникът трудно договаря равнопоставено условията си с организация, която разполага с неизмеримо повече ресурси. Потребителят не може сам да проверява качеството на всяка стока, достоверността на всяка информация или начина, по който се използват данните му. Във всички тези случаи свободата зависи от колективни институции, дори когато крайният носител на правото остава отделният човек.

Така може да се окаже, че най-зрелият индивидуализъм не е този, който се стреми да унищожи всяка зависимост, а този, който разбира какви взаимозависимости са необходими, за да остане човекът действително свободен.

Тук започва възможността за нов обществен договор. Той няма да прилича нито на патриархалното общество, в което принадлежността е предопределена, нито на крайната пазарна утопия, в която всички отношения могат да бъдат сведени до договор между автономни индивиди. По-скоро ще трябва да признае, че човекът едновременно е уникална личност и социално същество; че има права, които никоя общност не може да му отнеме, но и че тези права могат да останат чисто формални, ако липсват общности, способни да ги защитават.

Подобна промяна би могла да засегне почти всичко – образованието, икономиката, местното управление, социалната политика и начина, по който се организира политическото представителство. Училището например би могло отново да бъде не просто доставчик на образователна услуга, а център на местна общност. Професионалните организации биха могли да бъдат не само структури за защита на тесни интереси, а носители на стандарти и обществена отговорност. Местното самоуправление би могло да получи реално съдържание, ако решенията се вземат достатъчно близо до хората, за да могат те действително да участват в тях.

Но най-интересната промяна може да настъпи в самото разбиране за власт. В индивидуализираното масово общество гражданинът и държавата все повече стоят един срещу друг като две крайности. Между тях съществуват партии, администрации и различни организации, но огромна част от тях са загубили органичната си връзка с конкретни човешки общности. Ако тази междинна тъкан започне отново да се възстановява, властта може постепенно да престане да бъде само вертикална връзка между отделния човек и централните институции.

Тя може да стане по-разпределена. Не в смисъл на отслабена държава, която се оттегля от отговорностите си, а на общество, в което различните равнища могат да решават онова, което действително е в техния обсег. Там, където местната общност може да реши проблема, централната власт няма нужда да го монополизира. Там, където професионална или гражданска структура разполага с необходимата компетентност, тя може да участва в решенията, вместо да бъде само обект на тях.

Такова общество би било по-сложно от сегашното. Вероятно и по-трудно за управление. Но демокрацията никога не е била създадена, за да прави управлението максимално удобно за управляващите.

Тук обаче трябва да се пазим от нова утопия. Възстановяването на общностите няма автоматично да направи света по-добър. То може да доведе до ново племенно разделение, до натиск върху различните, до местни олигархии, до политизация на идентичността и до борба между затворени групи, които вече не признават никакъв общ обществен интерес. В най-лошия сценарий разпадът на масовото общество няма да произведе демократични общности, а множество конкуриращи се крепости на недоверие.

Ето защо бъдещето на общността зависи от нещо много по-трудно от самото желание за принадлежност – от способността да се изградят граници, които са достатъчно ясни, за да създават вътрешно доверие, и достатъчно пропускливи, за да не превръщат външния човек във враг.

Това може да се окаже една от най-важните цивилизационни задачи на идващите десетилетия. Защото кризата на индивидуализма не означава, че индивидуалността е била грешка. Означава, че сме стигнали до границата на една идея за човека, според която той може да бъде разглеждан почти независимо от отношенията си с останалите.

А кризата на стария колективизъм също не означава, че всяка форма на колективност е обречена. Тя показа какво се случва, когато общността претендира да бъде по-важна от човека.

Между тези две исторически грешки може би започва да се отваря пространство за нещо ново. Не човек без общност. Не общност без свободен човек. А общество, в което принадлежността увеличава способността на човека да действа, вместо да намалява правото му да бъде различен.

Ако XXI век успее да намери такава формула, завръщането на общността няма да бъде крачка назад към миналото. То може да се превърне в следващ етап от развитието на самата идея за свобода. Защото най-свободният човек може би не е онзи, който не зависи от никого. Може би е онзи, който принадлежи, без да бъде притежаван. И точно там, между принадлежността и свободата, вероятно ще се решава не само съдбата на общността, но и бъдещето на демокрацията.

Завръщането на общността няма да бъде връщане към миналото. То може да се окаже условието човекът да остане човек в технологичната цивилизация

Най-големите исторически промени рядко изглеждат в началото така, както по-късно ги описват учебниците. Те не идват с ясна дата, нито с признанието, че една епоха е приключила и друга започва. По-често се проявяват като натрупване на привидно несвързани промени в начина, по който хората живеят, работят, общуват и разбират самите себе си. Едва след време става ясно, че зад тях е протичала много по-дълбока трансформация. Възможно е днес да се намираме именно в такъв момент. Говорим за изкуствен интелект, автоматизация, социални мрежи, демографски промени, криза на политическото представителство и нарастваща самота като за отделни проблеми, макар че те могат да бъдат различни проявления на една обща промяна – постепенното изчерпване на обществения модел, в който свободният, мобилен и все по-независим индивид беше възприеман като естествената крайна точка на модерността.

Този модел постигна нещо огромно. Той освободи човека от много зависимости, които векове наред са изглеждали неизбежни. Позволи му да избира живота си в степен, непозната за предишните поколения, да напуска средата, в която е роден, да променя професията, убежденията и социалното си положение, да отказва наложени авторитети и да изгражда идентичност, която не е предварително определена от рода или общността. Именно поради това бъдещото завръщане на общността не може и не трябва да бъде отричане на тази историческа свобода. Човекът няма да се откаже доброволно от правото да избира само защото светът около него е станал по-несигурен.

Но все по-ясно се вижда, че свободата, разбрана единствено като освобождаване от зависимости, има своя граница. В един момент човекът може да прекъсне толкова много връзки, че вече да не е ясно кое го свързва устойчиво с останалите. Той може да има право да напусне почти всяка среда, но да няма място, което действително чувства като свое. Може да общува непрекъснато и въпреки това да няма отношения, върху които може безусловно да разчита. Може да притежава безпрецедентна автономия и едновременно да открие, че срещу големите институции, глобалните корпорации и алгоритмичните системи тази автономия е удивително крехка.

Тъкмо технологичната цивилизация прави това противоречие особено остро. Колкото повече човешки функции могат да бъдат автоматизирани, толкова по-труден става въпросът какво остава незаменимо човешко. Ако машината може да пише, анализира, създава изображения, разговаря убедително, имитира гласове и постепенно да поема все по-голяма част от интелектуалната дейност, тогава стойността на човека не може безкрайно да бъде измервана само чрез неговата производителност. Обществото, което столетия наред определяше човека според способността му да произвежда, да се конкурира и да бъде ефективен, ще трябва отново да се запита дали съществуват измерения на живота, които не могат да бъдат сведени до функция.

Именно тук общността може да придобие ново значение. Не като убежище от технологията, защото такова убежище едва ли ще съществува, а като пространство, в което човекът има стойност, която не зависи изцяло от неговата полезност. В истинската общност слабият не престава да бъде член, когато стане по-малко продуктивен. Старият човек не губи напълно значението си, защото вече не участва активно в пазара на труда. Детето не е бъдещ икономически ресурс, а човек, към когото съществува отговорност. Приятелството не се прекратява автоматично, когато престане да носи предимство. Именно тези отношения, които икономическата логика трудно може да измери, могат да се окажат все по-важни в свят, в който почти всичко измеримо постепенно ще може да бъде оптимизирано от машината.

Това не означава, че общността трябва да бъде противопоставена на пазара, технологията или модерната държава. Подобно противопоставяне би ни върнало към старите идеологически схеми, които вече не описват достатъчно добре новата реалност. Въпросът е по-скоро каква човешка среда е необходима, за да не позволим на техническата рационалност да стане единствената рационалност на обществото. Защото системите естествено се стремят към измеримото. Алгоритъмът може да оцени поведението, вероятността, риска, ефективността и предпочитанията. Много по-трудно може да разбере дълга, прошката, лоялността, жертвата или онзи особен вид доверие, при който човек остава до другия не защото това е рационално изгодно, а защото между тях съществува връзка.

Може би точно тези отношения ще се превърнат в най-дефицитната част на бъдещето.

Парадоксът е, че колкото по-усъвършенствана става технологичната среда, толкова по-ценни могат да станат най-старите човешки способности – да бъдеш физически присъстващ, да познаваш някого достатъчно дълго, за да му вярваш, да носиш отговорност, която не може да бъде прекратена с едно натискане на бутон, да участваш в обща памет и да приемаш, че съдбата ти не е напълно отделима от съдбата на други хора. Не защото миналото ще се възроди, а защото онова, което някога е било естествено следствие от начина на живот, в бъдеще може да се превърне в съзнателно изграждана социална ценност.

Тук се крие и една от най-големите неизвестни. Не знаем дали обществата ще успеят сами да създадат такива нови форми на принадлежност, или кризата на старите общности ще бъде запълнена от нещо съвсем различно. Човешката нужда от принадлежност не изчезва, когато традиционните структури отслабнат. Тя просто търси други носители. Понякога ги намира в политическа идентичност, понякога в религиозно възраждане, в национализъм, в цифрови субкултури или в движения, които превръщат общия враг в основен източник на единство. Следователно самото търсене на общност не е гаранция за по-добро общество. То може да произведе нова солидарност, но може да създаде и нови разделения.

Затова бъдещето ще зависи не просто от завръщането на общността, а от нейното качество. От това дали тя ще се изгражда около взаимна отговорност или около страха от другите; дали ще създава хора, способни да участват в по-голямото общество, или ще ги затваря в собствената им група; дали ще учи на доверие, което може да се разширява отвъд непосредствения кръг, или ще превърне доверието във вътрешна привилегия, запазена само за „нашите“.

Истинската общност не би трябвало да отменя голямото общество. Тя трябва да направи участието в него възможно.

Точно това е било скритото значение на много от посредническите структури, които модерният свят постепенно отслаби. Човекът се учи на обществен живот не направо на равнището на държавата, а в по-малки среди, където вижда последствията от собствените си решения. Там разбира, че свободата на другия понякога ограничава неговото желание, че общото решение не може винаги да съвпада с личното предпочитание, че доверието изисква време, а авторитетът трябва да бъде заслужен. Демократичната култура трудно се създава само чрез конституции. Тя се учи в ежедневните отношения между хора, които трябва да живеят и да решават проблеми заедно.

Ако тези среди изчезнат, държавата остава изправена срещу множество отделни индивиди, всеки със своите права и претенции, но все по-слабо свързан с останалите чрез чувство за обща отговорност. Тогава политиката неизбежно се превръща в съревнование кой ще получи повече от центъра, а обществото все по-трудно формулира понятие за общ интерес. От тази гледна точка кризата на демокрацията може да се окаже не само институционален проблем. Тя може да бъде следствие от социална среда, която произвежда избиратели, но все по-трудно произвежда граждани.

Именно затова възможното завръщане на общността може да има значение, което днес още не виждаме напълно. То може да се окаже не реакция срещу модерността, а нейно продължение на ново равнище. След като модерността освободи човека от задължителната общност, следващата стъпка може да бъде човекът сам да започне да изгражда общности, в които влиза свободно, но които приема достатъчно сериозно, за да носи отговорност към тях.

Това вече би било качествено различно общество. В него принадлежността няма да бъде наследена присъда, но няма да бъде и временен абонамент. Свободата няма да означава, че можеш да напуснеш всички, когато отношенията станат неудобни, а че имаш право да избираш връзките, към които поемаш реален ангажимент. Общността няма да изисква от човека да престане да бъде индивидуалност, но индивидуалността няма да бъде оправдание да не дължиш нищо на никого.

Възможно е именно тази промяна да се окаже един от най-важните отговори на технологичната епоха. Машините вероятно ще стават все по-добри в обработването на информация, прогнозите и решаването на задачи. Но способността да създаваме отношения на взаимно доверие няма автоматично да расте заедно с изчислителната мощ. Напротив, технологичната среда може дори да я отслаби, ако замести живото отношение с удобна симулация на отношение.

Тогава въпросът няма да бъде дали човекът ще използва изкуствен интелект. Почти сигурно е, че ще го използва навсякъде. Въпросът ще бъде дали заедно с технологичната си мощ ще успее да запази онези пространства, в които не е просто потребител, служител, избирател, профил или обект на анализ, а човек, чиято стойност произтича и от отношенията му с други хора.

Ако такива пространства постепенно изчезнат, технологичната цивилизация може да стане изключително ефективна и едновременно удивително бедна откъм човешки смисъл.

Ако обаче успеем да ги възстановим в нова форма, тогава завръщането на общността няма да означава завръщане назад. То може да се окаже начинът, по който модерният човек ще съхрани най-ценното от индивидуалната свобода, без да плаща за нея с пълна социална самота.

И може би точно в това се крие най-големият парадокс на идващата епоха: колкото по-мощни стават машините, толкова по-необходим може да стане другият човек.

Може би следващата голяма революция няма да бъде технологична. Тя ще бъде завръщането на човека към другия човек

Историята на модерността до голяма степен е история на човешкото овладяване на дистанцията. Парната машина скъси пространството, телеграфът почти унищожи времето между събитието и съобщението за него, автомобилът и самолетът направиха движението част от всекидневието, интернет свърза хора, които никога не биха могли да се срещнат, а изкуственият интелект започва да премахва още една дистанция – тази между човешкото намерение и неговото технологично осъществяване. Все повече неща могат да бъдат направени незабавно, независимо къде се намираме и без непосредственото участие на друг човек.

На пръв поглед това изглежда като логичната кулминация на свободата. Колкото по-малко зависим от мястото, времето и другите хора, толкова повече възможности имаме да организираме живота си според собствените си желания. Но именно когато тази логика бъде доведена почти до съвършенство, започва да се вижда нейното вътрешно противоречие. Защото човекът може да бъде освободен от необходимостта да общува с другите, без да бъде освободен от необходимостта да бъде свързан с тях.

Двете неща не са едно и също. Все повече ежедневни ситуации, които някога са предполагали човешки контакт, могат да бъдат заменени с интерфейс. Пазаруваме без продавач, работим с колеги, които никога не сме виждали, учим чрез платформи, получаваме услуги без разговор, а постепенно можем да разговаряме с машини, които ще бъдат достатъчно убедителни, търпеливи и внимателни, за да изпълняват част от функциите, които доскоро свързвахме единствено с човешкото присъствие. Технологично в това няма нищо непременно тревожно. Много от тези промени правят живота по-лесен и дават възможности, които предишните поколения не са имали.

Проблемът започва тогава, когато удобството постепенно промени самото ни разбиране за отношенията. Човешката връзка винаги е била неудобна в един особен смисъл. Другият човек има собствена воля. Той не винаги отговаря така, както очакваме. Може да ни разочарова, да спори с нас, да откаже, да изисква компромис. Истинското отношение предполага време, търпение и приемане на факта, че срещу нас стои същество, което не може да бъде напълно персонализирано според нашите желания. Именно това го прави трудно, но именно това го прави и човешко.

Технологичната среда постепенно ни привиква към обратната логика. Услугата трябва да бъде съобразена с потребителя. Алгоритъмът трябва да предвижда предпочитанията му. Съдържанието трябва да бъде персонализирано. Интерфейсът трябва да премахва всяко излишно усилие. Колкото по-добре работи системата, толкова по-малко съпротивление срещаме.

Ала отношения без съпротивление могат да се окажат отношения без другост.

Точно тук може да се появи една от най-дълбоките последици на изкуствения интелект. Не че машината ще стане човек, а че човекът може постепенно да започне да очаква от другите хора да се държат като добре настроени машини – винаги достъпни, винаги разбиращи, съобразени с неговите предпочитания и лесно заменими, когато престанат да удовлетворяват очакванията му.

Ако това се случи, кризата на общността няма да бъде просто резултат от икономически промени или от отслабването на традиционните институции. Тя ще проникне в самата психология на отношенията. Защото общността започва точно там, където човек приема, че не всичко може да бъде организирано около собственото му удобство. Тя изисква да живееш с хора, които не си избрал напълно, да се съобразяваш с решения, които не винаги харесваш, и понякога да останеш в отношение, което в конкретния момент ти струва повече, отколкото ти дава.

Пазарът трудно разбира подобна логика, защото там неизгодното отношение естествено се прекратява. Платформата също трудно я разбира, защото всяка нежелана връзка може да бъде блокирана, заменена или напусната. Но обществото не може да бъде изградено изцяло върху възможността всеки да напуска всеки, когато взаимодействието престане да бъде удобно.

Някъде трябва да съществуват отношения, които издържат на неудобството. Именно това може да се окаже скритият ресурс на бъдещата общност. Не еднаквото мислене. Не носталгията по миналото. Не отказът от индивидуалност. А способността на хората да останат свързани дори когато не са напълно съгласни, когато интересите им се разминават и когато общият живот изисква повече от моментна лична изгода.

Това е много по-трудно от всяка технологична иновация, защото не може да бъде решено с ново приложение. Не съществува алгоритъм, който автоматично да произведе доверие между хората. Може да създадем платформа за общност, но не можем да програмираме чувството за взаимна отговорност. Можем да улесним комуникацията, но не можем технически да гарантираме близост. Можем да свържем милиони хора, но от самата свързаност няма непременно да възникне общество.

Именно тук може би започва следващият голям цивилизационен обрат. През последните два века прогресът почти винаги е означавал увеличаване на човешката независимост от непосредствената среда. Можехме да живеем по-далеч от семейството, да сменяме места и професии, да разчитаме на институции вместо на роднинска взаимопомощ, да купуваме услуги, които някога сме получавали чрез общността. Всичко това беше част от освобождението на модерния човек.

Но когато достатъчно много функции на общността бъдат заменени от пазара, държавата и технологията, може да се окаже, че сме заменили способността да се грижим един за друг със способността да купуваме грижа. Заменили сме взаимопомощта с услуга, авторитета с рейтинг, репутацията с цифров профил, принадлежността с членство в платформа.

Функцията е останала. Отношението е изчезнало. И може би именно неговата липса ще бъде почувствана все по-силно.

Не е трудно да си представим как това би започнало. Не като масово идеологическо движение под лозунга за връщане към колективността, а чрез милиони малки решения. Хора, които предпочитат местна среда, защото познават онези, с които взаимодействат. Родители, които искат училището отново да бъде общност, а не само институция за предоставяне на образование. Професионалисти, които търсят среди с реални стандарти и репутация вместо анонимната конкуренция на платформите. Граждани, които желаят да участват в решенията около себе си не чрез поредната онлайн реакция, а чрез постоянни форми на отговорност.

Отделно всяко такова действие ще изглежда малко. Събрани заедно, те могат да означават промяна на обществената логика.

Това няма да премахне индивидуализма. И не трябва да го премахва. Човекът, който веднъж е получил правото да определя собствения си живот, няма причина да се връща към общество, което му отнема това право. Но той може да открие нещо, което крайната версия на индивидуализма е пренебрегнала: че автономията и принадлежността не са непременно врагове.

Понякога човекът е способен да бъде независим именно защото има на кого да разчита. Детето се осмелява да тръгне по-далеч, когато знае, че има къде да се върне. Гражданинът може да се противопостави на властта по-смело, когато не е сам. Работещият може да защитава интересите си по-успешно, когато е част от реална солидарност. Човекът може да понесе несигурността на света по-лесно, когато съществуват отношения, които не зависят от поредната икономическа или политическа криза.

Така общността престава да изглежда като ограничение на свободата и започва да се разкрива като едно от условията за нейното реално упражняване.

Вероятно именно в това ще бъде голямата промяна. Не връщане от модерния индивид към стария колектив, а преминаване към по-зряло разбиране за човека – като същество, което не трябва да избира между себе си и другите, защото самото му „аз“ се изгражда в отношенията с тях.

Това е особено важно в технологичната цивилизация. Колкото повече машините ще могат да симулират човешко присъствие, толкова повече ще трябва да разбираме какво в истинското човешко отношение не може да бъде симулирано. Не думите сами по себе си. Машината може да ги произвежда. Не вниманието като поведенческа реакция – то също може да бъде имитирано. Може би незаменимото е взаимната уязвимост: фактът, че двама души могат да разчитат един на друг именно защото всеки от тях може да бъде наранен, да носи вина, да поема риск и да бъде отговорен за последствията.

Общността възниква от тази взаимност. Тя не е просто мрежа, в която информацията циркулира. Тя е мрежа, в която хората носят последствията един за друг.

И ако през XXI век започнем отново да разбираме значението на тази разлика, тогава следващата голяма революция действително може да бъде много по-тиха от предишните. Няма да има една машина, която символизира началото ѝ, както парната машина символизира индустриалната епоха. Няма да има един ден, в който човечеството ще обяви, че се връща към общността.

Тя ще започне тогава, когато достатъчно много хора почувстват, че безкрайната свързаност не е заменила близостта, че свободата не премахва нуждата от принадлежност и че нито държавата, нито пазарът, нито изкуственият интелект могат напълно да заместят онова, което хората могат да дадат само един на друг.

Може би тогава ще разберем и нещо, което модерността в стремежа си да освободи човека временно е оставила на заден план: че човекът не става по-малко свободен, когато има хора, към които е свързан с доверие и отговорност. Точно обратното – понякога само така свободата престава да бъде самота.

И ако тази промяна действително настъпи, завръщането на общността няма да бъде носталгичен жест към един изчезнал свят. То ще бъде опит да се създаде общество, способно да съчетае онова, което историята досега твърде често е разделяла – свободния човек и устойчивата принадлежност.

Тогава може би най-важният въпрос на бъдещето няма да бъде докъде ще стигнат машините.

Ще бъде дали, докато машините стават все по-съвършени, ние ще успеем отново да се научим да бъдем необходими един на друг.



