Абонирай се
Анализи

Джефри Сакс: НАТО допуска ли историческа стратегическа грешка?

/Поглед.инфо/ Световноизвестният американски икономист, професор в Колумбийския университет и дългогодишен съветник на правителства и международни организации Джефри Сакс гостува в YouTube канала на норвежкия политолог проф. Глен Дизен, за да коментира резултатите от срещата на върха на НАТО в Анкара. Разговорът излиза далеч извън рамките на текущите политически оценки и поставя въпроси за стратегическото бъдеще на Алианса, войната в Украйна, ролята на Съединените щати и способността на Запада да съчетае военното възпиране с реална дипломация. Неговите оценки са остри и спорни, но повдигат тема, която вече трудно може да бъде пренебрегната – възможно ли е НАТО да увеличава военната си мощ, без едновременно с това да изгражда ясна политическа стратегия за излизане от най-тежката криза в европейската сигурност след края на Студената война?

Д-р Румен Петков 26591 прочитания
Джефри Сакс: НАТО допуска ли историческа стратегическа грешка?
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

НАТО демонстрира единство. Но показа ли стратегия?

Срещите на върха на НАТО винаги са повече от дипломатически протокол. Те показват не само какво е решил Алиансът, но и как възприема света, собствените си възможности и бъдещите заплахи. Именно затова всяка подобна среща се оценява не толкова по официалната декларация, колкото по политическите сигнали, които изпраща.

Анкара не направи изключение. Лидерите потвърдиха ангажимента си към колективната отбрана, подкрепата за Украйна и необходимостта европейските държави да увеличат разходите за сигурност. По тези въпроси публични разногласия почти не бяха демонстрирани. Вниманието обаче беше привлечено от друго – различните представи за това накъде трябва да се развива Алиансът през следващите години.

Именно върху този проблем акцентира Джефри Сакс. Според него срещата е показала организация, която разполага с все повече военни инструменти, но все по-трудно формулира политическата логика, която трябва да ги направлява. Това е негова оценка, а не установен факт. Независимо от това тя заслужава внимание, защото стъпва върху процеси, които могат да бъдат проследени и извън самото интервю.

През последните години НАТО претърпя най-мащабната си трансформация след края на Студената война. Разширяването със Швеция и Финландия, укрепването на източния фланг, създаването на нови командни структури, увеличаването на силите за бързо реагиране и ускореното превъоръжаване промениха характера на Алианса. От организация, концентрирана основно върху управление на кризи извън собствената си територия, НАТО постепенно се върна към класическата задача за възпиране на голям военен противник в Европа.

Тази промяна е реална и се подкрепя от официалните стратегически документи на Алианса. По-малко ясно остава как изглежда политическата картина отвъд военното възпиране.

Нито срещата в Анкара, нито предишните форуми дадоха ясен отговор как европейската система за сигурност би могла да изглежда след края на войната в Украйна. Не беше очертана перспектива за бъдещите отношения с Русия, не беше представен модел за постепенно намаляване на риска от пряк сблъсък между ядрените сили, нито беше формулирана по-дългосрочна визия за новата архитектура на сигурността на континента.

Това не означава, че подобни обсъждания не съществуват в експертните среди или в отделните национални администрации. Но публичният политически разговор все по-често се концентрира върху количествени показатели – размер на военните бюджети, темпове на производство на боеприпаси, срокове за доставка на системи за противовъздушна отбрана, численост на бойните формирования.

Самите тези показатели безспорно имат значение. Войната в Украйна показа, че индустриалният капацитет, логистиката и запасите от боеприпаси далеч не са второстепенни въпроси. Те се превърнаха в ключов фактор за устойчивостта на всяка армия.

Но военният ресурс сам по себе си не представлява стратегия. Историята предлага достатъчно примери за държави и съюзи, които са разполагали с огромно военно превъзходство, без това автоматично да води до постигане на политическите им цели. Военната мощ може да възпира, да защитава и да създава условия за преговори. Тя трудно може да замени самата политика.

Тъкмо в тази посока е и критиката на Сакс. Според него разговорът за дипломацията постепенно остава на заден план, докато дебатът за новите въоръжения се превръща в основно съдържание на западната политика за сигурност.

Тази оценка изглежда категорична. Съществува и противоположната позиция, защитавана от повечето правителства в НАТО, че устойчив мир може да бъде постигнат единствено ако Русия не успее да наложи със сила политическите си цели. От тази гледна точка увеличаването на отбранителните способности не е алтернатива на дипломацията, а предварително условие тя изобщо да бъде възможна.

Именно тук се разминават двете философии. Едната приема, че натискът трябва постепенно да принуди Москва към преговори. Другата предупреждава, че когато всички участници непрекъснато увеличават военния потенциал, рискът от по-широка ескалация започва да расте по-бързо от възможностите за политически компромис.

Това вече не е академичен спор. Това е въпрос, който ще определя европейската сигурност през следващите години.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Анализи

Проф. Джон Миършаймър: След Иран - започва ли краят на американската стратегия?
Анализи

Проф. Джон Миършаймър: След Иран - започва ли краят на американската стратегия?

/Поглед.инфо/ В интервюто „Иран след аятолах Хаменей: Миършаймър и Маранди за Меморандума за разбирателство, Ливан и пътя напред“ проф. Джон Миършаймър развива тезата, че конфликтът около Иран вече не е просто регионален спор, а симптом за по-дълбока промяна в световния ред. Заедно с проф. Мохамад Маранди той анализира перспективите пред Иран след войната, бъдещето на Ливан, възможността за политическо уреждане на кризата и ограниченията на американската стратегия в Близкия изток. Настоящият анализ използва техните основни тези като отправна точка, допълва ги с исторически, военен и геополитически контекст и разглежда по-широкия въпрос – навлиза ли американската политика в етап, в който традиционните инструменти на натиск все по-трудно постигат желаните стратегически резултати.

12.07.2026 08:21
Румен Радев за Украйна: защо дипломацията остава единственият изход
Анализи

Румен Радев за Украйна: защо дипломацията остава единственият изход

/Поглед.инфо/ Вече повече от три години войната в Украйна разделя не само воюващите страни, но и самия Запад. Първоначалното убеждение, че конфликтът може да бъде решен предимно с военни средства, постепенно започва да отстъпва място на по-предпазливи оценки. Все по-често в изявленията на европейски лидери се появяват думите „прекратяване на огъня“, „политическо решение“ и „дипломатически преговори“. Това не означава промяна на стратегическата подкрепа за Украйна, но показва, че дори най-твърдите поддръжници на Киев вече признават нещо очевидно – всяка война рано или късно приключва на масата за преговори.

11.07.2026 08:00
Кой ще пише правилата на изкуствения интелект? Властта над алгоритъма: кой ще определя истината, закона и допустимото
Анализи

Кой ще пише правилата на изкуствения интелект? Властта над алгоритъма: кой ще определя истината, закона и допустимото

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече навлиза в институции, които доскоро се смятаха за запазена територия на човешката преценка. Той подпомага военни щабове, съдилища, училища, медии, администрации и предизборни кампании. Затова спорът около него не се изчерпва с бързината на моделите или размера на инвестициите. Става дума за много по-съществено разпределение на властта — кой ще определя критериите, по които системите оценяват човека, кои решения ще бъдат допустими и кой ще носи отговорността, когато алгоритмичната препоръка се превърне в институционална заповед.

10.07.2026 08:52
Не Украйна, а Китай: голямата стратегия зад привидния хаос на Доналд Тръмп
Анализи

Не Украйна, а Китай: голямата стратегия зад привидния хаос на Доналд Тръмп

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп често е представян като непредсказуем политик, който сменя позициите си според обстоятелствата. Но ако привидният хаос не е хаос? Ако митата, натискът върху Европа, политиката към Русия, действията в Близкия изток и технологичната война срещу Китай са части от една по-голяма стратегия? Настоящият анализ не защитава предварително избрана теза, а проверява доколко известните факти, официалните американски документи и реалните геополитически интереси позволяват подобен прочит. Възможно ли е Украйна да е само едно от полетата на много по-мащабно съперничество, чийто истински център се намира в отношенията между Вашингтон и Пекин?

08.07.2026 08:42
Анкара като предупреждение: НАТО милитаризира Европа, Турция вдига цената си
Анализи

Анкара като предупреждение: НАТО милитаризира Европа, Турция вдига цената си

/Поглед.инфо/ Срещата на НАТО в Анкара на 7–8 юли 2026 г. няма да бъде рутинна дипломатическа церемония. Тя се очертава като момент, в който алиансът ще се опита да превърне войната в Украйна, напрежението около Иран и американския натиск върху Европа в нова военна финансова рамка. Зад красивите думи за „сигурност“ стои доста по-груба картина: Европа ще плаща повече, САЩ ще запазят командната позиция, а Турция ще използва географията си, армията си и отбранителната си индустрия, за да вдигне цената на собствената си лоялност.

07.07.2026 14:02
Джефри Сакс: Войната, която вече не зависи от политиците
Анализи

Джефри Сакс: Войната, която вече не зависи от политиците

/Поглед.инфо/ Проф. Джефри Сакс все по-рядко анализира войната в Украйна като самостоятелен военен конфликт. В последното си участие в предаването с Дмитрий Саймс „Большая игра“ по руската телевизия той насочва вниманието към нещо много по-дълбоко – начина, по който западните институции вземат стратегически решения, ролята на военно-индустриалния и технологичния комплекс, ограничените възможности на политическите лидери да променят вече избрания курс и постепенното отслабване на европейската стратегическа самостоятелност. Настоящият анализ не е преразказ на интервюто, а самостоятелна редакционна разработка, която поставя тезите на Джефри Сакс в по-широк исторически, политически, икономически и геостратегически контекст.

07.07.2026 10:27
Краят на германската „защитна стена“? Защо сближаването между Сара Вагенкнехт и AfD променя политическата карта на Европа
Анализи

Краят на германската „защитна стена“? Защо сближаването между Сара Вагенкнехт и AfD променя политическата карта на Европа

/Поглед.инфо/ Писмото на партията на Сара Вагенкнехт до „Алтернатива за Германия“ изглежда като поредната предизборна новина. В действителност то поставя под съмнение един от фундаментите на германския политически модел след Втората световна война – отказа системните партии да сътрудничат с формации, определяни като крайни. Ако тази бариера започне да се разпада, последиците няма да се ограничат до изборите в Източна Германия. Променя се логиката, по която функционира най-голямата държава в Европейския съюз, а заедно с нея може да се промени и политическото равновесие в самия Европейски съюз.

06.07.2026 07:10
Вашингтон потърси Кремъл преди Анкара: Телефонният разговор между Тръмп и Путин, който Европа ще се престори, че не разбира
Анализи

Вашингтон потърси Кремъл преди Анкара: Телефонният разговор между Тръмп и Путин, който Европа ще се престори, че не разбира

/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп не е обикновена размяна на дипломатически любезности за Деня на независимостта на САЩ. Той идва преди срещата на НАТО в Анкара, след натрупване на фронтово напрежение и при видима умора на Вашингтон от европейската истерия без план. Кремъл твърди, че инициативата е американска. Киев говори за „реална перспектива“ за край на войната. Reuters отбелязва и спорния момент около руските твърдения за Константиновка. В този разговор има повече политика, отколкото протокол.

05.07.2026 08:11