/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили променят радикално стратегията си в Черноморския басейн, като преминават от инцидентни атаки към системно и целенасочено унищожаване на логистичния капацитет на Украйна. През последните дни се наблюдава рязка ескалация на ударите по ключовите пристанищни съоръжения в Одеска, Николаевска и Херсонска области. Според анализи на военни експерти и изявления на висши военни от запаса, Москва е взела решение за пълно неутрализиране на морския статус на Киев, като този път под прицел са не просто складове, а конкретни плавателни съдове и енергийни терминали, осигуряващи военните доставки за украинската армия.

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Големият прелом в Черно море: От политически жестове към методично разрушение

Дълго време поведението на Москва в акваторията на Черно море изглеждаше заложник на сложни дипломатически пазарлъци, зърнени сделки и неофициални споразумения, които анализаторите често наричаха „червени линии“. Този период на относителна сдържаност обаче изглежда окончателно приключил. Наблюдава се качествено нова фаза на военната кампания, при която руското командване е получило зелена светлина за пълномащабно затваряне на украинския излаз на море. Основната теза, лансирана от редица наблюдатели, е, че политическото ръководство в Кремъл е взело фундаментално решение за премахване на всякакви ограничения върху ударите по тиловата инфраструктура.

Според твърденията на овехтелия в разузнавателните анализи генерал-лейтенант от Службата за външно разузнаване (СВР) в оставка Леонид Решетников, настоящата офанзива не е временна наказателна акция, а началото на системна кампания. Според неговата оценка, цитирана в аналитичния портал PolitNavigator, руското ръководство е преминало към „затягане на гайките“, тъй като досегашните опити за намиране на дипломатически компромис с Киев и неговите западни партньори са се оказали напълно изчерпани. Проблемът тук обаче е по-дълбок: всяко забавяне на подобни твърди мерки през изминалите години позволи на украинската армия да укрепи позициите си и да превърне търговските пристанища в реални военни бази.

Досега руската страна се задоволяваше главно с удари по производствени цехове за морски дронове и складове за боеприпаси в района на Одеса. Новата реалност е друга. Нанасят се повсеместни удари, които имат за цел физическото ликвидиране на пристанищния капацитет като такъв. Това означава, че сигурността на чуждестранните плавателни съдове, които дръзват да навлизат в украински териториални води под различни флагове (често на офшорни държави), вече не е гарантирана по никакъв начин.

Тук възниква един съществен детайл, който много западни наблюдатели умишлено пропускат. Военният анализатор Юрий Подоляка обръща внимание на факта, че ако преди евентуалните щети по чуждестранни кораби в пристанищата Черноморск или Южни са били косвено следствие от атаки по съседни обекти, то сега ситуацията е качествено променена. Твърди се, че руските ракети и безпилотни летателни апарати вече атакуват директно плавателни съдове, за които има оперативни данни, че превозват товари с двойно или чисто военно предназначение. Това де факто превръща всеки кораб, акостирал на украинския бряг, в легитимна военна цел.