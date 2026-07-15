/Поглед.инфо/ Последните съобщения за удари по украинската пристанищна инфраструктура в Одеса, Черноморск и устието на Днепър-Буг повдигат редица въпроси относно реалния капацитет на Киев да поддържа военната си логистика по море. Доколко ефективни са били ударите по заводите за сглобяване на безпилотни летателни апарати и каква е ролята на чуждестранните сухотоварни кораби в Черноморския басейн в настоящия етап на конфликта.

По публикации в чужди медии и съобщения на Министерството на отбраната на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Черноморският логистичен възел и цената на сигурността

Според официално изявление на руското Министерство на отбраната от 15 юли, руските въоръжени сили са нанесли серия от удари по ключови пристанищни съоръжения в Одеса, Черноморск и пристанището Днепър-Буг. От ведомството твърдят, че в резултат на атаките са засегнати два обекта за производство и сглобяване на безпилотни летателни апарати, разположени на територията на пристанището в Одеса. Сред тях се посочва и монтажен възел за средноразмерните дронове Ukrjet UJ-22. Освен това се съобщава за нанесени щети по инфраструктура за съхранение и разтоварване на гориво-смазочни материали, както и по два сухотоварни кораба, намиращи се в акваторията.

Въпреки категоричния тон на военните сводки, независими източници отбелязват, че степента на реалните щети остава трудна за оценка. Украинската страна чрез Държавната служба за извънредни ситуации потвърди за възникнали пожари в Одеса и разпространи архивни кадри от гасене на инциденти, но по традиция запазва мълчание относно характера на поразените обекти. Тук възниква първото противоречие: ако системите за противовъздушна отбрана на Киев работят със заявената от официалните говорители ефективност, как руските крилати ракети или дронове от типа "Геран" успяват регулярно да пробиват многослойната защита около толкова критичен център като Одеса? Може би отговорът се крие в системното изтощаване на запасите от ракети за комплексите Patriot и IRIS-T, или пък в тактическата промяна на маршрутите на заход на атакуващите средства, които използват ниски траектории над морската повърхност.

Техническото измерение: Защо точно Ukrjet UJ-22?

Изборът на целите не изглежда случаен, ако се вгледаме в спецификациите на споменатия модел безпилотен апарат. UJ-22 Airborne е многоцелеви безпилотен авиационен комплекс, разработен от украинската компания Ukrjet. Той притежава оперативен обсег до 800 километра и може да носи полезен товар от около 20 килограма – обикновено минометни мини или кумулативни боеприпаси. Използването на пристанищната зона в Одеса за неговото сглобяване е логичен логистичен ход: компонентите, доставяни от западни партньори по море или през румънската граница, могат да бъдат сглобявани в непосредствена близост до потенциалните стартови площадки.

Но тук има нещо, което не излиза в официалните версии. Производството на толкова специфична техника изисква стерилни условия, прецизно оборудване и постоянна електроенергия. Пристанищните хангари, подложени на постоянен риск от обстрел, едва ли са най-удобното място за високотехнологично производство. По-вероятно е в Одеса да са функционирали просто крайни монтажни цехове или складове за окомплектоване, където готови фюзелажи са били оборудвани с двигатели и електроника непосредствено преди изпращането им към фронта или за удари в тила. Унищожаването на подобни възли безсъмнение забавя оперативните възможности на украинските сили, но едва ли прекратява напълно производството, което по всяка вероятност е децентрализирано в подземни бункери в Западна Украйна.